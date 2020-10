Pantouflardémie

La France comme on l’aime.

Je me prépare laborieusement à écrire, ou plutôt à taper sur ce clavier. Le calendrier affiche ce soir la date du 27 octobre et demain, on nous annoncera peut-être un nouveau confinement total, ou un confinement seulement les soirs et les week-ends. Comme tout le monde, je préfère la première option.

Je suis bien chez moi à regarder la télévision, m’enfiler des films, écouter parfois un peu de musique. Le travail est une plaie, les robots et l’électricité font tout, la bouffe, le ménage, la vaisselle, nettoyer le linge, assembler les voitures, chauffer la maison, élever les enfants. Quel ennui à chaque fois de devoir faire quelque chose ! Alors rester chez moi un peu plus je ne dis pas non. Je vais pas renoncer à mon confort pour quelques restaurants qui ferment ou quelques intérimaires sans avenir !

Oui, confinement total, c’est du bon.

La seconde option du confinement exclusivement le week-end ou le soir, c’est moins bien. Va falloir continuer à s’entasser dans le métro avant d’aller taffer. Et puis, il faut aller dehors, s’exposer aux tentations, toutes ces vitrines de boutiques qui viennent me rappeler que mon salaire ne suffit pas à satisfaire mon goût du luxe.

Je ne me sentirais pas assez solidaire avec tous ces vieux qu’on envoie en réanimation non plus si on n’était confinés que le week-end. Il faut que ce soit entier, que ce soit total. Il faut mettre la gomme, et pour sauver les vieux, rien de mieux que de rester chez moi tranquille à attendre que ça passe. Un jour, je serai vieux moi aussi. Alors j’espère que tout le monde restera chez lui à attendre que je sois soigné (sauf les soignants bien entendu).

Je commence déjà à être fatigué de m’exprimer, j’ai l’impression d’avoir tout dit. Je ne pense pas avoir besoin d’un paragraphe de plus. Si le traitement de texte pouvait écrire tout seul, je serais le plus heureux du monde (et je pourrais enfin rentrer chez Reuters). Si les malades pouvaient guérir tout seuls, ce serait super aussi. Mais je vais être généreux, et je vais attendre.

Enfin ! tout ça n’est pas encore décidé. Tant on sera déçu.

Demain, je vais retourner au boulot avec mon masque, parce qu’il faut bien mettre le nez dehors. Ils ont remis la clim en mode hiver en plus. On va enfin arrêter de se les geler. Le froid, c’est pas bon, ça rend malade. On chope plein de virus, on finit à l’hôpital, on meurt. Pas bon du tout.

Ah, demain soir ! comme j’attends demain soir ! Quel suspense ! Si Macron annonce pas le confinement total, je me dirai pas grave. C’est qu’une question de temps. Je suis sûr que dans quelques semaines, on y reviendra. Les hôpitaux sont déjà pleins, il y a trop de malades. Mais je ne suis pas inquiet. Un bon confinement, et tout ira bien ! Les soignants seront soulagés, les malades iront mieux, et c’est sûr, un jour on sera de nouveau dehors.

J’espère juste qu’ils auront fini le nouveau Burger King dans la zone. J’ai trop envie d’un Whopper.