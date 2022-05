Passer les bornes, il n’y a plus de limites.

Renaissance verte.

La politique a ceci de merveilleux qu'il est toujours possible de faire dire ce qu'on veut à un choix, une décision, une orientation, pourvu qu'on y mette avec subtilité les ingrédients qu'il convient pour lier les ingrédients, épaissir la sauce afin que prenne la mayonnaise au risque de confondre un brouet et une émulsion. Qu'importe au demeurant puisqu'au bout du compte, tout ceci sera délicieux pour les uns et immangeables et indigestes pour les autres.

La tradition veut que le maître queux soit le chef d'orchestre d'une brigade dont la composition est encore plus savante que les plats préparés. C'est là le mystère de cette corporation qui ne pratique la subtilité que lorsqu'il s'agit de pratiquer le délicat exercice des chaises musicales. Une fois l'orchestre désigné, il abandonne les subtilités de la musique classique pour devenir une harmonie portant fièrement les couleurs du grand compositeur.

Le chef n'a que peu d'importance au final, ne choisissant ni le tempo ni encore moins la partition. Il se contente de battre la mesure, de prendre les coups de cymbales et de jouer éventuellement les fusibles en cas de fausses notes à répétition. Un rôle somme tout assez ingrat qui cette fois est confié à une femme.

Le plus plaisant dans l'affaire qui ne manque pas de sel c'est que concomitamment au changement d'enseigne : la France en Marche a laissé la place à La Renaissance, nous entrons dans un curieux antagonisme puisque l'homme dont le nom signifiait Château fait place à une dame qui marque de son empreinte le chemin à parcourir. Je doute que les experts en communication n'aient pas songé à cette facétie pour occuper un temps les derniers adeptes de la symbolique des mots.

La Renaissance mettra donc des pierres dans notre jardin puisque le vert sera au programme. Le Notre ayant décliné l'offre du Monarque, c'est dame Élisabeth qui va nous faire passer des vessies pour des poternes, afin de colorer ce nouveau mandat d'une fine couche de chlorophylle. Pour le reste, c'est dans les vieux pots qu'on réalise les meilleurs brouets, n'attendons rien des convertis de la dernière heure. L'écologie n'est qu'un leurre quand on conserve le modèle économique qui a conduit à la ruine la Planète.

Passer les bornes il n'y aura plus de limites. Dans trois ans il sera trop tard et cette pauvre femme sera sans nul doute montrer du doigt pour n'avoir pas pu inverser une catastrophe engagée depuis longue date. Quitte à prendre une lampiste, autant que ce soit une femme, a certainement songé ce jeune homme si brillant, Grand Méprisant de l'arrêt public. La borne pouvant le cas échéant, marquer la fin du parcours et non une simple étape du parcours.

Laissons-lui le temps d'agir puisque nous devons croire encore à cette illusion. La vérité est pourtant simple, penser l'écologie, le développement durable, la transition énergétique avec les outils cognitifs du passé, c'est aussi absurde que de tenter de nager avec une armure. La Renaissance du reste ne faisait que reprendre les valeurs de l'antiquité, n'apportant fondamentalement rien de véritablement nouveau.

Le bon Président le sait bien puisqu'il désigne une personne dont le nom même exprime la limite infranchissable de sa conversion. Le libéralisme, l'Europe, la croissance, le tout électrique, les dividendes, la bourse sont autant de concepts qui nous poussent dans l'inexorable fuite en avant vers le cataclysme annoncé. Le coup de Ripolin du petit malin n'est qu'un effet d'annonce, le choix d'une femme, un simple coup de communication pour envoyer une petite pincée de poudre de perlimpinpin dans les yeux des naïfs et des crédules.

Remarquez bien, dans les autres offres politiques, personne n'est en mesure de vous dire la vérité car jamais ô grand jamais, vous ne voteriez pour eux. Les jeux sont faits, on peut tout aussi bien passer du Monopoly au Mille Bornes, pour continuer à foncer dans le mur.