Pour mieux arrondir les angles

Le dernier carré

Nous le redoutions, percevions ce péril sans imaginer qu'il fut possible d'en arriver là. Pourtant, la mesure tomba tel un couperet dans ce monde où tout doit se plier à l'uniformité et au désir des maîtres du monde. Le grand architecte a désormais des représentants sur terre qui tirent des plans sur la comète sans vergogne ni mesure.

Le dernier carré a été mis au rencart, aux oubliettes de l'histoire. Dans cette nation où tout doit exclusivement jaillir d'un hémicycle victime d'une terrible macrocéphalie, les malheureux polygones ont perdu de leur aura. Pour maintenir le peuple sous la tutelle, il fallait arrondir les angles avec une partie complice de la noble assemblée.

Les angles qu'ils soient droits, aigus et même obtus furent mis à l'index. Les périmètres de sécurité imposaient désormais que toute création humaine se plie à la tyrannie du cercle. La circonférence permettant au mieux d'établir un cordon de sécurité et de parfaitement encercler les éventuelles rébellions.

Le ministre de l’Intérieur, qui en connaît un rayon en géométrie puisqu'il usa souvent d'un arc de cercle pour décocher ses flèches à la manière d'un Cupidon de foire, se pense être désormais au centre du futur jeu politique. Pour remplacer son patron actuel il plaça son grand combat de conquête du pouvoir sous le signe du choc de simplification géométrique.

Tout devait à partir de dorénavant tenir dans le cercle des initiés. Rectangle, carré, triangle, hexagone et pentagone étaient rayés de la carte. Place exclusivement au cercle pour tous les aspects de notre vie quotidienne. L'homme, ministre de la mort décréta même que l'urne funéraire remplacerait désormais la bière parallélépipédique.

Les maisons durent suivre le mouvement. La yourte quoique longtemps déconsidérée devint la référence absolue. Gain de place et absence de meuble pour un peuple de plus en plus sous le seuil de pauvreté. L'homme avec sa morgue habituelle aurait déclaré du reste : « Puisqu'ils n'ont plus de ronds, qu'ils vivent désormais dans un petit cylindre ! »

Les tables durent subir le même sort. Toutes rondes et sans rallonge. La restriction étonna quelque peu avant que les opposants comprennent que l'ovale n'a pas sa place dans la pensée de ce triste sire que se chargea même de réglementer les ovulations de nos concitoyennes. Plus rien ne tournait rond dans ce pays en dépit de cette obsession du cercle.

Le dernier carré fut exécuté de manière symbolique lors d'un immense rassemblement populaire Place de la Bastille symbolisant désormais la rotondité de cette nation. L'ultime quadrilatère subit le terrible supplice de l’écartèlement sous les yeux d'une foule de fidèles de ce pouvoir inique. Tous les participants pour être acceptés dans le cortège devaient avoir un compas fiché sur leur boutonnière.

Au début, chacun s'étonna de cette radicalité avant de découvrir, mais bien trop tard pour incurver le cours des choses, que le Cercle symbolisait la volonté de faire de la naissance à la mort un continuum consacré exclusivement au travail. De la prime jeunesse, avec le rétablissement du travail pour les enfants, jusqu'au très grand âge, tous ceux qui n'appartenaient pas au cercle des privilégiés, devaient travailler sans trêve ni repos.

Il y eut bien quelques rebelles pour dénoncer cette folie, prétendant sans être relayé par les organes de presse (tous aux ordres de ce pouvoir à géométrie variable), que la majorité se mettait le compas dans l'œil. Est-ce cette formule malheureuse qui incita le ministre de l’Intérieur à demander aux forces de la répression de viser les ultimes manifestants aux yeux afin de les éborgner ? Nous ne saurons jamais. Mener une enquête serait mal vu et battre en retraite tout à fait impossible.

À contre-forme.