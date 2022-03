Pythie et compagnie

i commencé un polar très « spécial » écrit par l’« agrapheur » alias Alain HERTZ. Ecrit en 2020 (c’est là que cela devient intéressant). Qui n’a pas entendu parler de la fameuse « ère du verseau « tant attendue » depuis la fameuse chanson : AQUARIUS dans les années 68... Un beau rêve. La spiritualité dépassera le matérialisme... On retrouve la thématique de Moïse devant le veau d’OR et le culte de l’argent... LA FRATERNITE DU VERSEAU. Cette fraternité a quelques points communs avec l’ORDRE DU TEMPLE SOLAIRE (O.I.T.) de sinistre mémoire (le roman se passe entre le Canada et la Belgique). Le livre semble avoir été écrit AVANT la pandémie... Toutes les thématiques actuelles s’y retrouvent... SAUF, les prédictions de cette fameuse FRATERNITE du verseau qui se révèlent de plus en plus exactes. L’auteur doit bien « rigoler » jaune (si je puis dire... EXTRAIT : LA FRATERNITE : »Mes chers frères. Comme vous le savez, nous sommes aujourd’hui le 13 janvier (2020, comme il n’est pas question du Covid, on suppose que le livre fut écrit avant...), c’est à dire une semaine et quelques heures du jour J ; L’Ere du verseau est à nos portes. Parenthèse : selon les astrologues l’ère du verseau a commencé le 21 décembre 2020 au moment de la conjonction jupiter saturne en verseau,... bon soit... Dans le roman, la FRATERNITE veut prendre les devants en préparant le chute des bourses un 21 janvier (début du signe du verseau...).... Je ressens déjà cette énergie qui ne demande qu’à être libérée (la spiritualité, on aura compris..). Mais là où cela devient intéressant : je rappelle polar écrit avant janvier 2020 : il faut que vous sachiez que de nombreuses épreuves devront être traversées pour atteindre ce jour. Bref, nous allons préalablement passer des temps messianiques (lire les Révélations de la bible : LES TEMPS MESSIANIQUES SERONT PRECEDES D’UNE GUERRE QUI EBRANLERA LA TERRE (ben oui... ). La détresse sera immense. Sécheresse, famines et épidémies (ben oui..), anéantiront de nombreuse nations envahies par la corruption (ben oui..). Je n’ai pas encore terminé le livre... Dieu existe-t-il... ? Il faut supposer que l’AGRAPHEUR N’A PAS ENQUETE SUR LE SUJET.