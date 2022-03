Quand la bise sera venue

Lisant Malevil de Robert MERLE en canoë sur la Dordogne (1979). Juste au moment où la bombe devait exploser, en passant devant le restaurant le Malevil. Et de me dire. Tiens, c’est pas pour aujourdhui.... Il restera le roman qui m’a le plus frappé. Comment une nouvelle civilisation tente de se reconstruire juste après la bombe atomique. C’est bête, mais Emmanuel (ben oui...) meurent d’una appendicité. Hier de demander à mon dentiste : mais comment on fait nos ancêtres ? Ils devait être édentés à 50 ans... le clou du spctacle ou de girofle , cela n’a qu’un temps.... je ne retrouve plus mon livre, mais si je me rappelle, l’explosion devait avoir lieu un été 1979 (l’or dans le tableau chimique). Au compteur, cela fait 42 ans. Le mobdylène (42), c’est le plomb. Comment ne pas appeler ces année de susconsommation : des années de plomb. Celle qui suivi l’âge d’OR... Aux éventuels survivants : 44. je me suis fait ôtée le reste d’un plombage.. Wait en see...