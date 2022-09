Quand le Gaspard

Pour la France, les carottes ne seront plus jamais cuites !

Plus les préconisations gouvernementales pleuvent, plus la crise qui nous pend au nez risque de frapper lourdement les plus humbles, ceux qui ne s'offrent nul trajet en jet privé ni voiture électrique à prix exorbitant. C'est donc pour les miséreux, les gueux, les manants, les pauvres gens et les exclus de la galette que je vais dérouler ici la substantifique moelle des recommandations du château.

Commençons par la mesure phare, celle qui viendra réparer le désastreux effet de la déplorable théorie du ruissellement. Pour épargner cette eau qui ne tombe pas du ciel sauf pour les actionnaires de Nestlé, le président recommande à tous les bons citoyens qu'il prend pour des poires d'uriner sous la douche, pourvu que la température de cette dernière soit raisonnable.

Nous sommes d'entrée de jeu dans ce qu'on appellera à l'avenir, un choc de modération, une révolution des pratiques du quotidien. Comme les ministres travaillent à la chaîne sous la direction des cadres du gouvernement et afin de remettre en selle l'économie nationale, le principal conseil qui met de l'huile de genoux dans les rouages est de préférer le vélo (ou la marche en pleine Renaissance) à l'automobile. Voilà une perspective qui nous mettra tous sur de bons rails.

Puis, la crise énergétique aidant, le comité d'experts des gestes de la vie courante a établi de nouvelles pratiques que chacun devra suivre consciencieusement. En tout premier lieu, l'usage de la cuisinière pour chauffer vos aliments doit devenir une exception. Pour se faire, des stages d'initiation à l'alimentation crudivore seront organisés dans chaque municipalité. Le ministre du plan de redressement ayant déclaré sur le perron de l'Élysée : « Les carottes ne seront plus jamais cuites avec notre merveilleux timonier. Elles seront rappées pour la sauvegarde de la Planète ! »

Dans la foulée de cette mesure radicale, une aide sera fournie aux ménages pour s'équiper d'une mandoline et non d'un pipeau comme une rumeur malveillante a voulu le laisser entendre. Le ministre de la santé a tenu à préciser qu'il faudra se servir de cet objet tranchant avec le coude pour ne pas encombrer les services d'urgence déjà sur le grill. Le râpage manuel permettra non seulement d'économiser de l'électricité mais vous fera gagner un temps fou pour toutes les cuissons qui devront, nous vous le rappelons être exceptionnelles. Chaque famille disposera d'un carnet à souche dit de bons de chauffe qu'il faudra user avec parcimonie.

Dans le même état d'esprit, il y aura une incitation fécale à manger des viandes et des poissons crus. Le Sushi, le Carpaccio et le Tartare vont ainsi bouter la matelote, le mironton et les rôtis de la palette culinaire nationale. Bien sûr, se pose insidieusement le problème des difficultés digestives et des représentations que certains peuvent avoir de la gastronomie tricolore. Pour étouffer la polémique, il sera sans cesse rappelé que si vous ne voulez pas le cru, vous vous passerez de viande pour le plus grand bien de la couche d'ozone.

Faute de gaz et d'électricité et alors que le bois ne correspond plus au standard de l'époque, le piano qu'il soit électrique ou à gaz vous imposera de doubler la note. Ceux qui ne sont pas d'accord, chercheront des alternatives solaires pour aller se faire cuire un œuf. Le Président est dans ce domaine sans aucune ambiguïté et jamais son parler cru, son discours frais n'aura été autant d'actualité.

Mais, le temps est venu de se préparer aux jours sombres, aux heures creuses, aux délestages et aux petites coupures pour ceux qui ne pourront s'offrir des alternatives énergétiques en monnaie de singe. Être en prise deviendra un luxe au son déchiré des batteries de cuisine condamnées aux repas frais. Bientôt le gaz parti, la disette reviendra, remplaçant la dînette à tout venant. Le Gaspard, ce rat des goûts retrouvera sa place au menu de ceux qui n'auront d'autre alternative pour casser la graine. Reviendront alors les révoltes de ceux qui ronds ne seront points, les dîners jeûnes des inégalités frugales pendant que dans nos parlements, les représentants continueront de se gaver.

À contre-feu.

