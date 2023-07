Quel est donc le plus grand dénominateur commun entre Archimède, Madame de Sévigné et l’Abbé Pierre ?

La question posée dans le titre de cet article n'est pas une énigme de sphinx ni un mystère insondable, mais une devinette, un jeu qui s'appelle le "Portrait Chinois" auquel je vous propose de jouer, "Questions Pour Un Super Enfoiré" que j'avais mis en ligne la semaine dernière s'étant révélé trop facile : tout le monde a trouvé la réponse.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce grand classique des veillées familiales dans les chaumières, le but du jeu du "Portrait Chinois" est de trouver l'identité d'un personnage, fictif ou réel, mais connu des joueurs présents en évoquant certains aspects de sa personnalité, de ses goûts ou de ses préférences personnelles en répondant à des questions commençant par "si j'étais". L'animateur choisit sans le dire un personnage et répond aux questions posées tour à tour par les joueurs en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Le vainqueur est évidemment celui qui apporte la bonne réponse, et il devient à son tour l'animateur.

Comme il serait trop long d'utiliser l'outil "commentaires" de ce forum pour jouer à ce jeu, je vais seulement vous donner un exemple en faisant les questions et les réponses.

Vous êtes prêts ?

Question joueur A : Si j'étais un passe-temps ?

Animateur : Ça consisterait à emmerder le monde, mais surtout les non-vaccinés, jusqu'au bout.

Réponse joueur A : Véran ?

Animateur : Non : j'ai dit "tout le monde"

Question joueur B : Si j'étais un métier ?

Animateur : Chercheur. Je trouverais facilement tout ce que je cherche simplement en traversant la rue.

Réponse joueur B : Archimède ?

Animateur : Non, non. Lui, il ne traversait jamais la rue, il restait tout le temps dans sa salle de bains à faire la planche dans sa baignoire.

Question joueur C : Si j'étais un monument ?

Animateur : Une gare, parce que c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien

Réponse joueur C : Nicole Notat ?

Animateur : Mais non : elle ne croise plus que des gens qui réussissent, voyons !

Question joueur D : Si j'étais un pays ?

Animateur : Je serais une nation de 66 millions de Procureurs (Et pourtant, C’est pas comme ça qu’on fait face aux crises et qu’on avance).

Réponse joueur D : Fouquier-Tinville ?

Animateur : Sûrement pas. À son époque, son pays ne comptait "que" 27,8 millions d'habitants.

Question joueur E : Si j'étais un service public ?

Animateur : Je serais lune poste, parce qu' Il y en a certains, au lieu de foutre le bordel, ils feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas

Réponse joueur E : Madame de Sévigné ?

Animateur : Vous croyez qu'elle postait son courrier ? Non : les lettres qu'elle envoyait à sa fille, elles étaient portées par un coursier, parce que sa fille, elle habitait pas loin, en fait !Sûrement pas.

Question joueur F : Si j'étais une vertu ?

Animateur : La charité, même si, alors qu'on met un pognon de dingue dans les minima sociaux, les gens ne s'en sortent pas. Les gens pauvres restent pauvres .

Réponse joueur F : L'abbé Pierre ?

Animateur : Faut pas exagérer ! Je suis charitable, mais j'irais pas jusqu'à donner ma chemise ! Je dis simplement que ça sert à rien de donner beaucoup d'argent aux faignants : ils font n'importe quoi avec. Mais je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes

Question joueur G : Si j'étais une religion ?

Animateur : Luthérien.Les Danois font des réformes sans brutalité, avec calme, avec explication, avec sens, alors que les Gaulois sont réfractaires au changement.

Réponse joueur G : Obama ?

Animateur : Ah non ! Lui, il paraît qu'il est musulman.

Question joueur H : Si j'étais un sport ?

Animateur : L'alpinisme. Je monterais en haut de l'Everest, et qu'ils viennent me chercher !.

Réponse joueur H : Edmund Hillary ?

Animateur : Pas du tout. C'est le Sherpa Tensing Norgay qui est allé le chercher, en fait.

Question joueur I : Si j'étais une embarcation ?

Animateur : Je serais un kwassa-kwassa.

Réponse joueur I : Le capitaine Achab ?

Animateur : Vous n'y êtes pas. En fait, contrairement aux baleinières, le kwassa-kwassa pêche peu. Il amène du Comorien.

Eh, hé ! Pas facile, hein !

Quel est donc ce plus grand dénominateur commun ?

De quoi occuper une après-midi pluvieuse dans votre studio de la Grande-Motte avec la famille et les amis.

Si vous donnez votre langue au chat, un minimum d'hygiène est recommandé.