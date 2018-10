Remaniement, parodie

La semaine avait été difficile. Le souverain-dieu-héros-prince-roi s'était encore envolé, loin. Lassé de la rébellion des pourceaux en tout genre qui lui volaient sa gloire et son Aura fabuleuses.

Ce n'était plus, non ; seulement les horribles sans-dents, les illettrés affamés, les ouvriers, les populistes qui lui tenaient tête à présent, mais tout son gouvernement, y compris le First-Sinister, obligé de cumuler deux charges lourdes en même temps sous peine d'implosion express du Reich en Marche, à présent à l'arrêt.

Tandis que le Pays France était privé de ministre de l'intérieur, que les terroristes assoiffés de sang préparaient plein de bombes atomiques miniaturisées made in China, qu'ils comptaient dispatcher aux Six coins de l'Hexagone, Kramon chantonnait en Arménie avec la descendance du regretté Aznavour ; laissant à ses subordo… ses esclaves, le soin de mater les riens.

Mais les absents ayant toujours tort, une fronde généralisée s'était dressée comme un suricate et l'attendait de pied ferme ; au pied du jet de luxe qui le ramenait plusieurs fois par semaine des pays lointains d'où il aimait distiller des petites phrases assassines à l'encontre du Peuple de France qu'il abhorrait bizarrement, en faisant, quoi qu'il en dise ou pense et jusqu'à preuve du contraire, partie.

À l'inverse de Sarkozy, qui passait son temps dans les cabines UV pour bronzer, il préférait conserver son teint blanc-de-lait, joliment nacré par son maquilleur made in hollywood. Teint palot rutilant qui contrastait si formidablement avec le noir d'ivoire* de ses amis des îles. D'ailleurs, une loi cruciale allait bientôt interdire ces cabines devenues cancérigènes du jour au lendemain.

*L'ivoire est plus proche du blanc-crème que du noir, mais le noir dit d'ivoire est obtenu avec le résidu carboné d'os brûlés.

Un journaliste mainstream humilié une fois de trop avait monté un plan pour installer un mini micro-émetteur qui avec la complicité d'un macron-boy repenti avait été greffé sous le col épais d'un garde du corps attaché à la personne du dieu-vivant 24/24 :

---- Putain J'en ai marre Edouard ! J'ai appris que tu Me manques de plus en plus de respect, par derrière évidemment, avec Gigitte qui a pété une durite avant hier, ça commence à bien faire !

–— Eh bien Emmanuel, il faut que tu saches que plus personne, à part moi et encore ne peut te supporter, nous souffrons en silence. Mais les clameurs du Peuple ulcéré entrent malgré-nous à nos oreilles en transperçant le triple vitrage de nos résidences hi-tech. Ce n'est pas qu'on en ait quelque chose à faire certes, mais les Rg m'ont prévenu que même les mougeons les plus ahuris sont prêts à la guérilla urbaine, il paraît qu'il s'arment et complotent ; les vilains !

---- Ha bon ? Ha ha ha ! c'est drôle ça ! depuis quand tu te préoccupes du bonheur des riens, 1 ?

---- En vrai je m'en moque royalement tu le sais bien, mais j'ai peur ! la révolte gronde, les ambassadeurs me racontent des histoires que tu aurais du mal à croire et pourtant…

---- Koi ! Quelles histoires, JE dois tout savoir !

---- Eh bien le monde entier se fout de notre gueule ; en Italie, ils impriment du pq à ton effigie, Trump se repasse en boucle tes discours traduits et il paraît que ça le fait plus rigoler que Benny Hill ou Mister Bean…

---- Non ?

---- Oui, quant à Poutine il a accroché une cible dans son bureau avec ta photo à la Réunion entre deux blacks où on te voit sourire comme un poupon hébété, et il s'amuse à tirer dessus à la kalash pour se défouler au réveil…

---- Non…

---- Si, même que Mateo Salvini et Marine le Pen sont allés plus loin ; ils ont immergé des migrants repeints en blanc au large de Lampedusa, leur ont collés des masques qui te ressemblent, et ils s'amusent à les pêcher comme dans le film le Coup du Parapluie.

---- Ah ?

–— Oui, et Valls le Renégat : le blancos qui s'est tiré en Espagne fomenterait un coup d'état avec une bande de néo-Franco-fanatiques ; ils comptent te capturer en interceptant au bazooka ta limousine, t'emmener dans la soute de l'Aquarius et te torturer avec la complicité de Salvini…

---- Encore lui ? Décidément, il m'en veut…

---- Oui, comme il aime bien Herbert Léonard et reste nostalgique du disque vinyl, il a emporté le 45 tours ''Pour le Plaisir'', qu'il compte passer en boucle sur son Teppaz à lampes, tandis que ses sbires te brûleront au chalumeau la plante des pieds pour que tu leur avoue le numéro de tes comptes off-shore…

---- Grebi ! il va falloir que je me méfie, peut-être devrais-Je rappeler Mon fidèle Alexandre afin qu'il Me protège, ah ! Alexandre…

---- Peut-être oui, il y a aussi Mathilda euh Thérésa May qui ne t'aime pas beaucoup, elle aurait dit en catimini à Mimi qu'elle devrait te glisser quelques grains de blé rouge dans ton vin de midi.

---- La salope, l'ordure…

---- Orban lui, compte t'envoyer directement un missile nucléaire Russe indétectable de 5 mégatonnes dans ta chambre.

---- je m'en doutais, et c'est tout ?

---- Non, Mélenchon, qui vient de se convertir au jésuitisme, compte plastiquer ton dessert le jour de ton anniversaire, mais je lui ai juré de ne pas le répéter, tu n'es pas censé le savoir, donc.

---- D'accord je ne dirai rien…

---- Ok, il y a aussi Route Elle Crie F qui compte raconter toute ta vie intime en prime-time dans une émission spéciale on Béèfm, et ressortir les vidéos secrètes de Benalla & toi, Asselineau serait aussi dans le coup…

–— Ça m'étonnes pas, je lui ai toujours trouvé un air faux jeton, et sinon ?

---- Non, à part ça tout va bien, on devrait pouvoir passer rapide la suppression des retraites, des congés payés, et la limitation à 12 Km/h sur les autoroutes avant les Élections Européennes. De toute façon, à condition évidemment que les amendes pour excès de vitesse soient directement versées sur mon compte courant (c'est moi le Ministre de l'intérieur), je ferai annoncer à Delahousse au jité de 20 heures un bon 80 % pour notre groupe, ils n'y verront que du feu.

---- Mouais, no problemo, ça m'a pas l'air mal cette histoire, tiens ; regarde ce joli prospectus de Wonderfull-Vip-Resort sur les Caraïbes, je crois que je vais me tirer là bas tout l'hiver, tu sauras bien te débrouiller sans Moi, 1, Ed ?