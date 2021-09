Rentrée des classes 2021 : enjeux et perspectives

A chaque fois, on se fait avoir...

On croit qu’on a touché le fond, et puis non...

Les Ministres de l’éducation nationale reflètent parfaitement la Vème république, la perversion qui est En Marche et la décadence qui est la nôtre.

On peut se raconter des histoires, mais on ne peut pas ne pas se rendre compte qu’il y a un truc bien dégueulasse qu est à l’œuvre derrière tout ce merdier et que l’ignorance et la connerie auront fait beaucoup plus de dégâts que les extrêmes de tout poil...