Bonjour Nabum

On veut une société parfaite et calibrée, stérile et sans surprise sur la qualité. A quand le score pour les humains ?

Votre texte, très drôle, très ’immersif et olfactif’ me fait penser à « parce que Jésus c’est du fromage » de Salvador Dali, et à la tirade du Général de Gaulle que vous devez bien connaître « comment voulez-vous … »

Cordialement