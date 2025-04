Rien ne va plus

En juillet 2021, alors qu'en pleine période du Covid pendant laquelle tout se refermait sur soi-même, j'écrivais "Un terrible sentiment que tout se déglingue" avec une impression que tout se détraquait, que tout était mieux avant. En avril 2024, j'ajoutais une couche "Sur le chemin de la violence" Dans le S&V de septembre, je lisais qu'une écrasante majorité de Français pensent que la violence augmente et qu'en France, il n'y fait plus aussi bon vivre qu'autrefois. Pessimisme ou déclinisme ? "Les chiffres montrent une insécurité sans s'aggraver pour autant" conclut le S&V et il le prouve..

En Europe, la violence est en chute libre depuis le moyen âge. Depuis le XIIIème siècle, le taux d'homicides ne fait que chuter. En 1989, en France, le taux d'homicides était de 2.9 pour 100.000 habitants ? En 2023, il n'était plus que de 1,3. Il y a une assez grande stabilité des faits d'agression ou de vol avec des hausses ponctuelles. Si on remonte au 13ème et 15ème siècles, la moyenne se situe entre 30 et 50 et même plus. Au 17ème siècle, on observe une chute entre 10 et 15. Au 20ème siècle, entre 1 et 2 à cause de la pacification des mœurs et d'un auto-contrôle des pulsions, des instincts ou désirs, de l'intériorité en augmentation constante. La transformation vient de l'élévation du niveau de vie et de l'instruction, l'interdiction du port d'armes ou des duels d'honneur. Mais elle reçoit le contrepied dans les mœurs des comportements autrefois minimisés.

Pour expliquer cette baisse, le S&V cite :

1. L'Etat providence par une augmentation des dépenses sociales amortit les chocs de la vie. Le seuil de sensibilité à la violence a régressé et les violences conjugales ont été réprouvées. Entre 2012 et 2019, les harcèlement sexuels enregistrés par la justice s'est élevé de 200% et le viol de 29%. Tout cela fait évoluer le Code pénal.

2. Le vieillissement de la population. Les plus violents, c'est bien connu, sont principalement les jeunes qui commettent les actes violents (enfin c'est ce qu'on dit entre vieux). La violence sociétale baisse avec l'âge. La consommation d'alcool régule la violence.

3. Les nouveaux modes de vie ont transformé la violence. Aujourd'hui, on ne s'agresse plus dans la rue mais dans la virtualité des violences verbales dans les réseaux sociaux. C'est beaucoup moins risqué en rencontres physiques.

4. Le rôle de l'interdiction du plomb dans l'essence qui aurait des effets délétères sur le cerveau

5. Notre seuil de sensibilité à la violence est plus bas et les violences conjugales sont réprimées par la justice. En 2017, le mouvement #metoo a fait remonter le nombre d'affaires de harcèlement, de racisme et de vol à la surface.

6. Les policiers et gendarmes sont mieux formés

Le biais de négativité serait un héritage du passé dans un monde dangereux qui augmenterait notre vigilance et notre survie. L'actualité des informations fournies par les médias , télé ou les réseaux sociaux, des faits négatifs représentés par les guerres s'y ajoutent.

Si l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de guerres, c'est que celles-ci sont répétées dans la presse en spécifiant le nombre de morts et de blessés. Les mauvaises nouvelles font vendre. Les bonnes laissent indifférent.

Pourtant le nombre de conflits entre Etats n'a cessé de diminuer. Les guerres coloniales ont disparu dans les années 1970. Ce sont les guerres civiles qui ont augmenté. Les guerres actuelles entre la Russie et l'Ukraine qui dure depuis plus de deux ans, et celle entre Israël et la Palestine, qui "célèbre" sa première année dont j'ai parlé dans "Pas de boogie woogie", sont sur tous les réseaux d'informations.

ARET présentait son Thema avec deux documentaires importants : Attaque du 7 octobre : l’enquête et Israël, les ministres du chaos.

Yahya Sinwar est nommé à la tête du Hamas le 6 août 2024 , après l'assassinat d'Ismaël Haniyeh qui était favorable à un cessez-le-feu et soutenait la solution des deux Etats. Israël promet immédiatement de l'assassiner. Il n'y a pas de gagnant après la guerre quand les réflexions psychologiques reprennent le dessus avec les traumatismes. Sans empathie, tous sont victimes de ses croyances, de ses cultures trop radicales et de ses leaders idéologiques comme autorités responsables. Thora vs Islam toujours à la conquête d'Une Terre promise à conserver (3-3)'.

On ne peut pas vivre en paix quand on ne s'intéresse pas à la paix de ses voisins.

Il faut repartir à partir d'une phrase de la Bible, tirée de la bénédiction de Balaam "Am levadad ishkon" (un peuple qui demeure seul). "Ce n'est pas seulement un peuple qui a été ostracisé par les autres, c'est aussi un peuple qui s'est ostracisé lui-même", Elie Barnavi.

"C'était mieux avant" ?

Dire cela, c'est constater qu'on a vieilli et que c'est aussi un encouragement à rendre meilleur dans le futur.

Parce qu'avant il y avait le respect des jeunes pour les plus âgés.

Un peu mais aussi parce que les jeunes sont les plus influençables...

Alain Chamfort pense que tout s'arrange à la fin...





Je veux bien, mais de quelle fin parle-t-il ?

Celle de sa chanson, celle de la vie ou celle des temps ?

Sur les réseaux sociaux, on peut lire "Nous vivons dans une société de plus en plus violente. On ne peut plus sortir de chez soi sans risquer de se faire agresser". Macron évoque un processus de "décivilisation". Darmanin ministre de l'Intérieur de "ensauvagement". Pourtant, les violences reculent.

Les deux dernières semaines, je parlais des Etats-Unis qui sont à la veille des élections.

Le livre "Rien ne va plus" de Douglas Kennedy ramène à l'Amérique et à Hollywood, où destin rime avec déclin. À la grande roulette du succès, il suffit d'un coup pour arriver au sommet. Et d'un mauvais numéro pour en dégringoler.

Le projet de série de David Armitage vient d'être retenu pour une grande chaîne du câble. Dix ans de galère, à placer des scripts ici ou là, vont finalement payer avec la reconnaissance, la fortune et la célébrité au rendez-vous.

Mais la machine s'emballe. Le scénario titanesque lui réserve une chute à sa mesure...

Sur la table de jeux, pour lancer le jeu de la roulette, on dit "Faites vos jeux. Rien ne va plus, impair et passe" pour signifier que son déroulement est partiellement ou totalement soumis à la chance.

Sorti en 1997, le film "Rien ne va plus, réalisé par Claude Chabrol, raconte l'histoire d'un couple de modestes escrocs, impliqués dans une arnaque qui les dépasse. Spécialisé dans le détroussage et l'escroquerie, ils repèrent un financier devant transporter plusieurs millions de francs suisses, d'où un jeu de séduction pour traquer leur nouvelle cible.

Réflexions du Miroir

Bien que les humains partagent de nombreuses caractéristiques biologiques avec les animaux (être vivant, mobilité, reproduction, etc.), ils se distinguent par leur capacité unique à développer une pensée abstraite, un langage complexe, des sociétés structurées, une culture riche et une maîtrise de l’environnement.

Ca c'est bien beau en théorie mais en échange combien de points négatifs à sa charge.

La violence et la guerre sont quelque part un jeu dans notre subconscient.

C'est peut-être bancale de rappeler les jeux de savoir ou de pouvoir chez les animaux qui ne connaissent pas certaines contraintes humaines.

Très jeunes, les animaux apprennent très vite l'essentiel des connaissances nécessaires pour vivre et survivre sans les sophistications humaines. Ils ne connaissent pas l'argent. Dans leur transhumance, ils ne reconnaissent pas les frontières. Ils n'ont aucune croyance. La guerre avec des armes inventées leur est inconnue. Ils se bagarrent entre mâles pour conquérir des femelles et se reproduire. Ils n'ont ni écriture, ni technologies, ni exploitations, ni agriculture, ni industries, ni propagandes, ni mensonges, ni idéologie à défendre terrestre ou divine. Mais ils sont opportunistes qui comprennent le vol avec le principe de base de manger en tant que prédateurs ou d'éviter d'être manger en tant que proies.

Les cultures humaines sont influencées par des autorités qu'elles désignent démocratiquement ou arbitrairement avec les croyances spirituelles qui accompagnent. Elles influencent profondément les modes de vie, les traditions, les médias et les rituels qui deviennent souvent mortifères.

Un peu d'humour ?

Par le cactus du pape du pape à Bruxelles

ou par le cactus "Non à l'actualité"

Par la plume de Thomas Gunzig

La semaine dernière, je parlais de" Running man" de Stephen King qui parlait d'un jeu de mort avec le support des médiats, de la propagande, du buzz et de la pub au nom de Dieu.

Depuis toujours "Le cerveau est câblé pour obéir".

Personnellement, je n'ai jamais reconnu les ordres d'une autorité supérieure comme une obligation à mes propres actions. Celles-ci étaient prises en accord avec mes propres intentions.

La vidéo "Temps de Cerveau Disponible. Le commerce de l'attention" date des années 80, et est toujours d'actualité sinon plus, dans un phénomène de masse en suivant les pulsions des particuliers.

Ce Temps est trop limité pour suivre tête baissée toutes les injonctions.

Penser, oui. Croire, non.

Allusion