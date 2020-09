Sérieux s’abstenir

Quelle bonne attitude adopter en période d’épidémie ?

Le sujet est si vaste et si complexe que je vais tenter de l’investir un peu plus avant.

En premier lieu, méfiez-vous des étrangers, nos ennemis héréditaires que sont les Anglais et les Allemands méritent, au plus clément, notre défiance ; au plus juste notre rejet. Ne vous fiez pas à leur relative bonhommie, envahisseurs ils furent, envahisseurs ils resteront. La dangerosité de leur approche n’a d’égale que le mépris de leur supposée supériorité affichée. Utilisons les grands moyens, boutons-les hors de nos frontières.

Pour autant, n’oubliez pas les autres. Vu leur nombre, ceux-là ne doivent plus postillonner dans nos rues, il serait temps que de vraies décisions soient prises et appliquées afin de nous permettre de retrouver nos meilleures origines avec la miche de pain, le litron de rouge et la gâpette. Mais là je m’égare !

Soyez vigilants et attentifs et surtout n’ayez aucun remords à vous débarrasser de quelques intrus.

N’oubliez pas d’avoir un œil sur ces envahisseurs venus polluer nos plages et nos campagnes avec leurs automobiles, leurs bermudas improbables ou leurs chaussettes plissées enveloppées dans des godillots provenant des surplus de la wehrmacht.

Vos voisins tapageurs qui se permettaient de contourner les obligations du confinement doivent être dénoncés sans délai. Il en va de même pour ces promeneurs de chiens hargneux ou pas, ainsi que ces faux sportifs fuyant la chaleur du nid familial. Tout en faisant une action louable et courageuse, vous concourrez à la sécurité et au bien-être de vos concitoyens. Je crois savoir que la saine délation sera rétribuée à sa juste valeur dans un proche avenir.

Ne vous privez jamais des bons conseils de nos médias, l’impartialité est bien sûr leur qualité première. Leurs informations sont toujours vérifiées et ils savent s’entourer d’experts avertis et populaires. Non, la presse n’est pas à la solde du pouvoir, les ridicules subventions accordées à certains journaux n’ont pas ambition à influer sur leurs publications.

Personnellement je me régale quotidiennement des conseils avisés de ces mandarins que je collectionne dans un album de figurines dédié au virus que j’ai nommé « Diablotin ». Surtout, ne ratez aucune de ces émissions hautement scientifiques peuplées de béotiens spécialistes bavards et qualifiés. En qualité de spectateur assidu je peux affirmer n’avoir relevé aucune contradiction dans leurs savantes réflexions journalières, je ne comprends d’ailleurs pas les polémiques soufflées par quelques conspirationnistes peu recommandables.

Non, non, le président n’a pas interdit les rencontres entre jeunes et vieux, et pour cause.

N’oubliez pas le rôle ingrat joué par nos gouvernants, ils sont les meilleurs et ils nous le prouvent tous les jours. À ce propos, un ami nord-coréen (exilé en France) m’a confié qu’il admirait le dévouement et la sagacité de nos dirigeants. Sauf si Kim Jong-un lui a distillé le compliment il est sincère dans son analyse. Par contre, il se disait surpris par le nombre de zéros alignés derrière une unité par nos charismatiques dirigeants, il émettait même un doute sur leurs études mathématiques. Il est vrai que convertir 1 milliard d’euros en wons nord-coréens risque de vous donner une fièvre prémonitoire d’une mise en quatorzaine. Peut-être un soupçon de jalousie ? Nous, français, savons très bien la valeur des chiffres annoncés par nos sympathiques ministres et n’avons aucun doute sur leurs capacités intellectuelles. Ils n’oseraient pas jouer avec notre argent.

Après un premier tour d’horizon des bienfaits et des contraintes liées à la pandémie en cours, je constate avoir totalement occulté l’essentiel. Personne n’ose l’aborder, il est donc de mon devoir d’en toucher quelques mots. Vous connaissez tous l’axiome : il faut respecter la distanciation préconisée par les hautes autorités sanitaires. J’en déduis qu’il est donc de votre devoir de préférer la sodomie, seule capable de cette prouesse. Surmontez votre timidité et votre prudence tout en vous conformant à la réglementation en vigueur à l’intérieur de la sphère strictement privée (rien ne vous oblige à vous vanter de vos exploits).

J’ajouterai que les rapports familiaux sont toujours à limiter au strict minimum. Ignorez vos parents, repoussez vos enfants, le geste est salvateur et vous ne le regretterez pas (de toute manière ils sont tellement gonflants…) Ne saluez plus vos amis vous éviterez ainsi nombre de trahisons. Ne répondez jamais aux provocations mielleuses du genre – s’il vous plait ou permettez moi de –, etc.

Cette petite chronique qu’il est indispensable de lire au premier degré ne vise qu’un seul but : tenter de vous réconcilier avec votre naturelle bonne humeur. Un sourire vaut mieux qu’une grimace. C’est pourquoi j’hésite à vous divulguer la toute dernière information qui vient de se glisser dans mon oreille. Information que je qualifierai ici d’hypothèse. L’automne suivi de l’hiver vont nous apporter leurs lots de grisaille et de désagréments et un certain comité spécialiste des alertes vient de prédire une (grosse) épidémie de gastro-entérite foudroyante. J’en conviens, le scoop semble merdique. Cependant, suite à quelques fuites prémonitoires, je sais que certaines usines tournent déjà à plein régime. J’ignore si les couches d’origine chinoise passeront à travers la norme NF.

Soyons attentifs mais attention pas d’alarme inutile !