Sondons nos tréfonds

Le deux ou trois hommes les plus important du siècle précédents furent certainement : Freud, jung et en partie Lacan. Le plus étrange, c’est comme dans la 21ème carte du tarot et nous sommes en 21 (quand on prenait l’habitude de ne plus écrire les chiffres du siècle, le tétramorphe de l’apocalypse est représenté. La sérendipidité est trop évidente que pour ne pas la développer est trop forte que pour ne pas la développer. Les quatre symboles : Le taureau, le lion, l’aigle (associé au scorpion) et l’humain associé à l’homme et au verseau (certains évoque Saint Matthieu). Chaque signe étant associé à un apôtre (Lion : Juda). Il y aurait un treizième signe (mais passons)... FREUD

: Taureau ascendant scorpion (pour un homme qui mis le sexe au centre de sa théorie, même s’il la pratiquait guère mais la sublimait-le scorpion dans son versant positif (Monet) au contraire de Dutroux (quel nom de famille qui en dit long, son projet étant de creuser des galeries avec des antres dans lesquelles mettre des enfants.., scorpion ascendant scorpion). JUNG : Lion ascendant verseau. On serait paraît-il entré depuis le 21 décembre sur la première marche de l’ère du verseau. A ce propos et je pense que Barbault avait raison, le verseau est plus un signe d’eau que d’air. Ce qui colle avec Jung l’Alchimiste. L’air attise le feu du Lion. Alors que l’eau est opposée au feu. Toute sa théorie tournant autour de l’anima et de l’animus, le yin et le yang. Le but étant d’atteindre la quinte essence ou la rosée du matin : la rencontre des contraires, des opposés. Lire : LES NOCES ALCHIMIQUES DE CHRISTIAN ROZENKREUTZ (lune et soleil). Le Rosée serait-elle la plus éclatante le premier mai (jour de Belenos et d’Appolon ???). Ce qui paraîtrait plus logique : taureau : GAÏA, le terre, le lion, le soleil, le feu ; l’aigle, l’air et l’homme : l’eau. D’ailleurs, en astrologie, l’inconscient, l’imagination et les rêves sont associé à l’eau. L’air étant lié au verbe, mais sans l’eau : il cause mais n’a rien à raconter (Parler pour ne rien dire, marcher pour ne pas avancer. Vaut mieux se taire et rester assis.