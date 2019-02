Spécial fake news !

France Infox. Désinfos comme s'il en pleuvait !

En français courant, de fausses nouvelles, mais les bons médias se doivent d'écrire en broken english (anglais qui les brisent).

Les EUA, la GB et le Canada annoncent des sanctions contre la Russie en raison du froid sibérien qui règne au nord-est des États-Unis. Le porte-parole russe répond « Que chacun garde son sang-froid chez soi. » Ambiance internationale glaciale.

Le président américain Donald Trump n'exclut pas d'envoyer des troupes en Chine dans le but de défendre la démocratie et d'assurer la pérennité d'intérêts américains sur tous les continents.

Les USA demandent à la France de soutenir les sanctions contre la Russie, en rappelant qu'en février 2018 une vague de froid est venue de Moscou. Les météorologues ont parlé de « flux Moscou-Paris ».

La France lance un ultimatum à toutes les dictatures, autocratures et théocraties de la planète : elles ont 24 heures pour mettre en place des élections démocratiques.

Trump annonce la construction d'un mur entre les USA et la Chine.

Le gouvernement venezuelien lance un ultimatum à la France pour qu'elle reconnaisse le « gilet jaune » Martin Gaffozieux comme président intérimaire et organise rapidement des élections présidentielles, car les Français ont le droit de s’exprimer librement et démocratiquement.

Le « dry january » c'est boire cul-sec pendant le mois de janvier.

Trump annonce qu'il n'y a pas assez (!) de frontières terrestres entre les USA et la Chine – le mur sera donc symbolique et maritime, une file de porte-avions alignés.

Les USA vont construire un mur autour de la Russie pour la contenir et limiter son expansion, l'OTAN invite la France et les autres pays membres à fournir des maçons et du ciment. La Pologne fait savoir que ses maçons sont tous partis travailler en GB, en France et en Allemagne.

La France va remplacer les LBD (lanceurs de balles de défense) par des LBA (lanceurs de balles d'attaque), mais ces balles d'attaque ne seront utilisées qu'en défense.

Israël propose son expertise et fait valoir son expérience en matière de construction de mur de séparation et de lamentations – les deux ne s'excluant pas forcément : on peut se lamenter devant un mur de séparation ou se séparer devant un mur des lamentations. C'est rare mais ça s'est (probablement) vu.

De nombreuses dictatures ont commandé nos LBD - le commerce extérieur de la France enregistre une spectaculaire progression. Quelques pays ont demandé si on pouvait mettre des balles explosives.

Le président Macron annonce que les prochaines présidentielles se feront à l'applaudimètre ; le Conseil constitutionnel émet des réserves.

Enfin, l'info essentielle de la semaine, répétée en boucle sur les bandeaux des chaînes d'infos : les Connos du Badweek ont gagné la finale du Superbowl 2019 contre les Ploucos du Misfits. Informez-en vos amis et voisins car les implications politiques internationales ne peuvent être mesurées à ce stade. Si ça se trouve, l'UE va se mettre à jouer au base-ball ! Dieu nous garde !

Dernière minute : notre reporter nous signale que le Superbowl c'est du football américain, pas du base-ball, la nuance est d'importance. Encore un peu, et nous lancions une infausse ! Ça valait donc le coup de maintenir tant de correspondants permanents aux USA...