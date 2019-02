Spécial Fake news (2e) !

Tout d'abord, un scoop : Benalla est Russe ! Devant cette nouvelle ingérence russe le gouvernement a déclaré, gaullien : « La République française n'a besoin de personne pour se déstabiliser ! »

Les « gilets jaunes » font savoir qu'ils ne sont ni de droite ni de gauche, ils marchent au centre de la chaussée, comme chacun peut le constater chaque samedi.

Les États-Unis ont découvert un immense gisement de pétrole américain – avec au-dessus un pays indéterminé.

Le président Trump a déclaré : « la démocratie, c'est l'alternance du pouvoir - à la demande des États-Unis. »

Le gouvernement français a été agacé par les agissements et déclarations des élus italiens du parti « anti-système ». Le président Macron a dit : « Ce qu'il faudrait, c'est trouver une parade. » Un conseiller - démissionnaire depuis lors - a cru bon de lui proposer un système anti-anti-systèmes...

Plus aucune info sur l'Ukraine, totalement absente des médias. Les USA soupçonnent la Russie d'avoir volé tout un pays avec une nouvelle arme, et demandent un effort financier aux membres de l'OTAN.

Inspirés par les partis politiques et les entreprises qui changent de nom lorsque leur image s'est dégradée, les Gilets jaunes deviennent les Blousons jaunes (un veston ferait trop chic, et ils refusent de prendre une veste).

Le président Trump s'est étonné de la stupidité des Chinois : « Pourquoi ont-ils construit la grande muraille de Chine en plein milieu de la Chine plutôt qu'autour du pays ? Mon mur, lui, sera sur la frontière. » Devant le coût exorbitant de ce projet, le président a proposé des rideaux - de fer.

Les Américains maintiennent finalement des troupes en Syrie, parce que la méthode du retrait n'a jamais évité une grosse guerre.

Suite aux scandales à répétition et à la sortie du livre « Sodoma » , le Vatican envisage un test d'hétérosexualité pour les postulants à la prêtrise. Les moniales, nonnes, abbesses et autres religieuses se disent prêtes à participer à ces épreuves sanctifiées, et rappellent que les couvents sont déjà des maisons pratiquement closes.

Certaines associations ont protesté contre l'usage dans les médias du qualificatif d'« autiste ». Un projet de loi a été déposé interdisant l'usage péjoratif de certains mots qui concernent des êtres humains porteurs d'une différence.

Ainsi, il ne faudra plus dire « sourd comme un pot » mais « malentendant comme un récipient » (suite à une remarque de la corporation des potiers).

« Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir » devient « il n'est pire malvoyant que celui qui refuse la vue ».

« Manchot » donne « asymétriquement allégé ».

Le Sénat a néanmoins déposé un amendement autorisant leur usage s'il est valorisant : « il n'est pas manchot », « il n'est pas aveugle », « il n'est pas con » etc. sont licites.

Le Comité de défense des Schizophrènes suggère que les politiciens soient écartelés, ou encore partagés, tiraillés ou clivés. Une « position schizophrène » devient par exemple : « coupé en deux » !

L'association des Dépressifs, Mélancoliques et Tristes fait savoir qu'ils s'en foutent.

Les Obsessionnels et Obsédés sexuels deviennent des « Sexuellement enthousiastes. »

Les TOCs signalent qu'ils ne sont pas toc-tocs.

À ce sujet, nous avons demandé aux Fous et aux Psychotiques ce qu'ils pensaient de l'usage par les jeunes du néologisme « psychoter ». Ils ont répondu : « C'est dingue ! »

Les boiteux et autres éclop... se disent oubliés. Le cas des machines grippées et de la fièvre du samedi soir reste à l'étude. Comme aurait dit Obélix : « Ils sont fous, ces Français ! »