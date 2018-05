Tangos sataniques et duels de maux

Idées en l’air sur des étangs de sang

Outrages au sens de l’Humanité ! Déni universel de la moralité ! Hypocrisie en tous genres, au mieux et rarement sous les aspects d’une diplomatie palimpseste ou de masques hypocrites prêts à trahir et tout emporter. Conflits depuis que le monde est monde, les grands prédateurs ne sont pas tous fossilisés. La fête des 70 ans est un paragraphe de l’Holocauste de plus, gravé sur le dos courbé, des innocents de Gaza et de toute la vestigiale humanité..

La guerre est une cause perdue. La guerre une contrainte narcissique de puissants, qui n’ont pas su engranger plus qu’ils ne voulaient ni le faire dans la paix. La guerre est l’absence de correspondants et d’idées de partages pour laisser vaincre la paix. C’est ainsi que les guerres se sont ennoblies du nom prestigieux et idéalisé et rassembleur des religions. Un opium, qui les cimente et qui les pousse à les faire et à les supporter.

Ce ne sont pas des prières ni des larmes d’orties. C’est une parodie de danses. Un film en papier carbone parcouru de lettres de sang. C’est une danse de courage sur les vestiges macabres des pairs. Ces tués de partout, pour les libertés volées, par de riches démocrates outrageants et des religieux, aux rites avortées par les zélotes de la ‘’divine tribu’’ !

Paragraphes sans titres

C’est une placide romance sur la barbarie des puissants, leurs crimes et leurs violences. Ce n’est pas un pamphlet ni une lettre de diffamation, lancée à messires Trump et Nathan. C’est un trait de flèches pour indexer la suprématie aveugle des puissants. Quels qu’ils soient. Ces champions, ces titans, ces terroristes, ces tyrans ! Et qui guerroient pour maintenir leur suprématie, cette position impérialiste avec leurs agressives pressions colonialistes. Ceux qui commettent toutes sortes d’injustices par égocentrisme et qui ciblent l’orgueil, la fierté, l’indépendance des états pauvres ou leur autonomie, pour profiter de leurs richesses minières !

Afin que d’autres Hachachines prennent les libertés de tuer leurs ataviques et iso-sémitiques proies des mêmes terres prophétiques ! Les résidents millénaires, attardés sur les terres spoliées espèrent la vie en vain et les libertés naturelles comme d’autres, sur leurs terres ancestrales.

Les uns, le Palestiniens qui n’ont pas fui et qui ne se sont pas exilés affrontent ce dilemme ! Dois-je mourir prisonnier pour ressusciter libre dans une autre vie ? L’espoir est aussi fort que le crédo. Et la volonté, qui manque au sinistre ennemi, je l’ai, leur dira chacun !

Les autres font mine de croire en Dieu et s’unissent dans un état félon, usant de Son nom par hypocrisie ! Mais ils ne croient qu’en la puissance de l’argent et des armes reçues des maîtres de l’univers qu’ils manipulent et élisent comme des poupées. Les américains…Et pas seulement !

C’est un poème pour la délivrance des démunis. Démunis de leurs droits et de leur vie. Preux marcheurs, détenus inermes de nature, désarmés de fait, ils crient sous les balles de Sion. L’armée surarmée épie les marcheurs pour les cueillir, sans bavures, un par un.

Cris, fumées, des morts et des pleurs

Les cibles crient dans l’ombre des fumées leurs libertés confisquées. Apatrides, prisonniers sur leurs terres ancestrales, là où ils sont séquestrés depuis dix ans devant les justiciers de l’Onu, les démocrates d’Europe, d’Amérique et d’Asie ! Des garanties qui leurs allouent le droit de procéder…Comme ils veulent sur les vilains ‘’Arabes’’ ! Ce sont des cibles que tirent les fils de Sion, dissimulés et surarmés, vaillants gardiens des camps de l’apartheid le plus ignoble qui soit. Celui des pogroms, antichambres du carnage sioniste, de leurs holocaustes sur la terre des prophètes et des ancêtres de ces mêmes palestiniens ! Les Israéliens de Moïse n’a jamais débarqué sur une terra nulius !

La presse en est témoin et vous avez tout vu. Là, devant les yeux du monde ahuri ! Y compris celui des puissances qui applaudissent les libertés retrouvées de Sion. Israël, puisqu’il faut appeler les choses de par leur nom. Or l’état chéri des puissants et de Yahvé fait dans la barbarie la plus carnassière et dans des crimes aussi abjects que ceux des Nazis ! Yahvé les regarde faire sans encore bouger. Dieu décide, mais il ne veut pas interférer (encore) sur le destin des criminels notoires, ni intercéder. Après 5 millénaires et ces derniers 70 ans, leur laisse-t-il une chance de s’amender librement, de se réviser, avant de les condamner aux flammes éternelles ?

Les sanglots entretiennent le cynisme et les gémissements accroissent les plaisirs et les sarcasmes des assassins. La morale est hors programme. Les exactions, l’impéritie des puissants et leurs inepties atteignent la cime de leurs joies et de leurs profits dans les guerres et les assassinats programmés. Les maîtres du temps, les impérialistes l’ont manifesté depuis l’antiquité. Conquistadores et colons, l’histoire est pleine d’exemples de tortures, de drames et de tragédies.

Ils ne croient ni les hommes des pays conquis, des avatars décimés ou zappés, ni en leurs dieux folkloriques ou leurs propriétés. Rien ne sert de les attendrir ou de les raisonner. Ne comptent depuis des siècles que les profits et ceux-là, ces Saigneurs, sans métaphore, n’ont pas d’amis. Ont-ils un dieu, s’ils n’ont ni éthique envers ces ethnies ni morale ? J’entends, comme on le voit actuellement, le respect des accords tenus, les réserves envers les droits gens et la dignité, le respect des autres chefs d’états et la sauvegarde de leurs libertés et de leurs pays.

De la Nakba ! Exode tragique ! Il ne sert à rien de sangloter sur les résistants, tués çà et là pour la liberté des leurs, ni de se lamenter sur celui des milliers de blessés ! Ni encore de s’apitoyer sur les manifestants. Ceux de partout, morts ou en prison, pour rappeler leurs existences éphémères. Pour analyser les erreurs des cadres qui les humilient et les négligent. Ou de regretter les silences placides de leurs hiérarchies de maîtres. Ces colons télépathes ou ceux des canaques proches des leurs. Les martyrs ont des convictions et un credo. Ils se sont libérés des carcans et des chaînes de leurs ‘’brillants et illustres’’ ennemis. Les snippers qui les tirent de loin ou ces beaux éphèbes, qui d’une directe dans la tête, les explosent, alors qu’ils sont affaissés à terre ou juste blessés !

Les anges les pleurent et font l’audit des uns et des autres. Des criminels et des victimes. Tous sont déterminés par les us et les croyances, les mythes et l’argent ou leurs contraires. L’esclavage, l’humiliation et la pauvreté structurelle sont là pour les aliéner ! Même dans les pays où, relativement, il y a la paix, mais aussi des menaces de guerres sur celle-ci. Les terroristes ont poussé partout ! Tous se ruent dans la folie pour accomplir un deal sanguinaire, faute de programmer la paix.

Projets de paix ou cauchemars ?

La tolérance, la compliance entre les branches sémites qui sont condamnées à vivre côte à côte, depuis que les alliés ont décidé de les installer en Palestine colonisée, pour se débarrasser des Juifs d’Europe en premier ! La vie à deux, avec les autochtones qui n’ont ni argent de longue date, à l’instar des juifs, ni protecteurs armés, pour les faire respecter ! La vie à deux états, respectueux des accords antérieurs passés, entre palestiniens et juifs, attentifs les uns aux autres et assagis, capables de faire l’avenir par l’estime, dans le cadre des libertés et du compromis. Malgré les graves erreurs du destin et des conflits de leur histoire enchevêtrées, le plus souvent en aux antipodes.

Car, les Palestiniens, encore vivants, sur place et qui n’ont pas été chassés, n’ont nulle part où aller. A contrario des Juifs qui savent l’importance et la force de l’entraide universelle et historique qui les lient. Des sémites, acteurs pugnaces, sortis de l’histoire et de la ‘’ cuisse de Jupiter’’, Abraham, qui savent de toujours profiter des situations de leurs coreligionnaires hébraïques, partout bien installés et souvent très aisés !

Paragraphes titrés

Genèse. Exemples de leurs libertés dans leur démocratie sauvegardée, une étable, une écurie, un abattoir sanguinaire, sur un sol volé ! Les dit-arabes de la place, les descendants de ces palestiniens, y vivaient bien avant que Moïse n’invite les fils des dits-esclaves israélites à les envahir et d’habiter à leur place…David abattit le philistin Goliath. Il laissa son fils Salomon, devenu prophète, y construire un temple dédié à Yahvé. Ce, un moment avant que Rome, l’impériale, ne les pousse à l’Exode. Un phénomène civilisationnel universel qui leur a ouvert les portes du monde entier qu’ils ont envahi. Ils ont appliqué un des versets de la Genèse…Celui de se répandre sur la Terre pour la conquérir…Est-ce afin de porter la voix de Dieu ? Seulement ?

Seulement…Cette vieille civilisation aura donné des particularismes douteux, une éthique de souplesse et un caractère de patience et d’adaptation. Une intelligence faite pour l’adaptation.

Avec une dérive…Fourbes et sournois, menteurs, faibles ou puissants. Ainsi, par ses meurtres et ses mensonges, l'armée la plus morale au monde, du pays le plus démocratique d’Orient, avec Trump et Netanyahoo, prépare l’Armageddon.

La transe des assassins

Génocide ! 70 ans ! 60 morts, 2400 blessés. Pour Satanyahoo, c’est un « jour glorieux » !

Vous, les Occidentaux libres, vous avez raison de crier face à la horde des vrais barbares et de dénoncer les fourberies criminelles des atroces colons, partout sur le Net et les journaux !

Danses macabres

Tango derrière les flammes et les fumées, et face aux balles en libertés. Celles qui tuent et qui massacrent, pour vilipender, mentir et trahir, après les meurtres, les tueries, les châtiments sur ceux qui osent espérer droits, retour sur leurs terres et simples libertés. On leur coupe les vivres, l’électricité, le ciment, les médicaments, les dons et l’eau !

Tango des démocrates universels, en face des cibles que représentent ces ados qui dansent, qui courent et qui crient, le nez dans les pneus qui brûlent !!

C’est la faute de Hitler ! C’est lui qui les a tués par milliers, montés, exaspérés et démonisés pour l’éternité. C’est la faute aux Anglais et aux alliés, celle des pervers et des meurtriers, qui pour réparer les dols des Sémites, ont commis l’impair sur les pays colonisées et les nations qu’ils ont fracturées.

Que des pleurs. Des plaintes inlassables et impuissantes qui ne font que des morts !

Et qui irritent les monstres, et les font mentir, donnant d’autres raisons à leurs souteneurs pour continuer sous leurs yeux complaisante à commettre des excès et des impairs. Des crimes sur les prisonniers de leur terre ! Laissez les assassins faire leur boulot d’hyènes ! Laisser les souiller de leurs danses macabres, de rapaces et de vampires, les tués qu’ils aiment faire ! Ils brilleront leurs ados surarmés de jouir, de la danse des enfants, qu’ils destinent à la mort.

Laissons les maquignons œuvrer dans leurs sinistres boucheries. Ils pourront toujours dire qu’ils ont des Nobels, des inventeurs, et des démocrates, des acteurs, des chanteurs, des riches et des banquiers des politiciennes qui servent l’humanité à travers les gouvernements amis qui maîtrisent la terre.

La danse trahie reprend. Les oligarques sont trop puissants. Ils lisent les destins à travers les nuages du Net. Ils visent les marcheurs au travers des fumées. Ils influent sur le destin des chiens morts et des absents, appelés hommes !

Ce sont des boissons qu’on ne vend pas encore. Même si on le produit, le sang des martyrs en bouteille pour vampires avisés. A Gaza il en reste encore ! Aidez Sion à les boire et vider et exporter !

Que manifester hors du temps, face aux destins contraire, est un droit et une peur à chasser, une chance pour rester digne et debout.

On rampe on ploie, on hurle pour rester vivants. Les Palestiniens ne savent pas le faire. Manifester nus, pour la liberté, face aux balles que l’on tire, est digne et courageux. Que tirer par-dessus ou par derrière, à travers les barreaux, à balles réelles, des prisonniers, est un acte de courage pour les soldats snippers ! Sion est puissant, il a une armée de soldats richissimes et bien aguerris.

Dieu, préserve-nous des crimes odieux des traîtres, des vils et des ingrats, dont tu avais chéri les ancêtres, les pairs de Moïse, par charité et amour, après leur esclavage égyptien !

Epargne-nous de ceux qui veulent ternir l’image de Dieu et qui poussent aux crimes et au sang des nôtres ! Eloigne de nous leurs séides, leurs matons gardiens et leurs souteneurs et soutiens, leurs maîtres-esclaves, violents et incrédules.

Des gouttes de mots

Corps. Cette limace qui me colle au c o l et qui se prend pour une âme et un cœur, me mène au précipice faute de cieux plus brillants à gravir. A cause de cette bouffonne, je m’aplatis pour exulter. Et je me meurs à commander en subissant les pires ! Les avanies mécaniques de cette superbe brouette, quasi autonome, que j’appelle le corps.

Ame ! J’ai reçu une âme sur ce corps donc, que je dis être le mien. On me dit que je suis palestinien et que, à l’instar des autres j’ai le droit de vie et d’existence, comme je suis et là où se je suis. Je parle et j’entends des mots. J’ai des sens et des sentiments. Je suis ! En fait ! Et je sens le besoin d’être, d’agir, d’avoir et de posséder, mon identité ! Or je sens et on me dit que je ne suis pas libre, que je n’ai rien et que je suis né prisonnier. Aussi écrasé et vulnérable qu’un esclave, condamné à mort s’il tente de crier ou de bouger.

Amis ! Dieu est déçu des sectaires, des mécréants, des riches de parmi les suzerains des rois, ces tyrans impérialistes et impérieux qui exultent de leurs ‘’identités supérieures’’, sous d’autres drapeaux et oripeaux. Je suis en sursis face à ceux qui ont oublié d’avoir une âme dans leurs corps. Il me semble. Ces gens et ces gouvernements aux nationalités superlatives ! Ces êtres dits supérieurs, menaçants, moqueurs, surarmées et inlassablement impérieux, sanguinaires voraces.

Yahvé. Dieu, regrette de leur avoir donné la vie et lancé la liberté au Diable sur la Terre. Satan et ses derniers fils, Trump et Nathan, sont-ils donc des pervers ? Des démons ? Des élus, des gens en fait, qui au nom des religions qu’ils ont trahies et déviées, sont devenues des fléaux guerroyeurs et corrompus. Ils usent et ont usé, comme leurs prédécesseurs, de l’amour de leurs enfants et de leurs partis politiques, pour multiplier les morts sur les terres de paix au Moyen-Orient, entre autre !

Ursalam. Ils ont trahi le nom de cette ville spirituelle, vouée depuis des millénaires à la paix, dit-on encore, dans une région qui a connu des prophètes sans compter ! Ur, Urs Salam, la cité est devenue la vallée de la mort, le mont des pleurs et la cime des agonies ! La mer morte des âmes spoliées. C’est Satan, le féal, qui est devenu Nathan à Sion. C’est lui qui a tout fomenté. Pourrait-on dire ou croire…Mais assez de mythe, regardons les faits en face. Ils sont affaire d’humains. D’assassins égocentriques, vaches et puissants ! Ils sont désolants et maléfiques, certes ! Pourquoi cacher leur pouvoir, celui du plus fort des états américains ?

Danse macabre. Valse du vol des âmes, tango des cris des terres spoliées. Des peuples reculés sont vaincus, leurs terres sont spoliées. Sans états d’âmes ! Leurs civilisations, leurs libertés et leurs droits, sont reniés et oubliés, depuis les explorations et les conquêtes. Les dites colonies et découvertes, par-delà les guerres qui ont laissé des traces de tueries et de sangs depuis l’antiquité, concluent en faveurs d’une triste moralité. Les cavernes des premiers primates, d’entre les humains, sont remplies de cendres et de traces de feu, avec des coquilles d’escargots…Les peuples les plus faibles, sont hélas ainsi, des proies aisées, quand ils n’ont ni dard ni dents pour se défendre, mais que des ventres mous et de la bave pour glisser et ramper.

Apres l’Armageddon, l’Apocalypse ! Mais rien ne leur rendra ni leur corps ni leurs âmes inassouvies. Ils ont transformé le sol, la terre, en enfer et des humains, ils ont gâché leur avenir sur terre et leur vie. Ni leur terre jaunie et polluée, ni la justice dépravée, ni le droit honni, ni la paix consumée ne justifient autant de haines et de guerres, au nom d’un dieu, qui ne peut être qu’unique…Il leur a toujours dit. En vain ! Armes, injustice et tueries, attestent de leurs mensonges à la face de Christ et de Yahvé !

Se battre. Le slogan d’une Terre qui tourne et les voit se battre tout en continuant de les nourrir et de les protéger au lieu de les jeter dans le vide, avec cette force et cette vitesse dont elle tourne sur elle-même et autour de ce Soleil ! Pourquoi alors se battre ? Dites-leur de ne pas réveiller le Mal en faisant plus de morts, au lieu de plus aimer Dieu ! Dites-leur de cesser de sacrifier des innocents pour se venger d’autrui ! De châtier l’histoire et de se venger du passé…sur des ‘’gosses’’ en mal de libertés.

Tuer pour jouir. Les prouesses de la malice, les puissances du mal, les richesses corrompues, les actes de cruauté gratuits, exultent de soif d’enfants innocents ‘’ à occire pour jouir’’, pour nourrir leurs âmes démoniaques, de pleurs, de haines, de meurtres et de sangs innocents. Tuer pour jouir des biens d’autrui.

Le Démon. Satan vit du mal commis sur cette terre et sur autrui. Sur les justes et les faibles, sur les impuissants. Il laisse courir la violence et savoure les vanités des vivants qui le servent. Lors des crimes sur les justes et les innocents. Dans le sang et la terreur, par le pouvoir par la peur. Israël et les terres alentours, ses guerres provoquées sur chaque pays, son affiche, son souk, son empire et son marché !

Israël tue par peur des autres envers lesquels elle refuse de faire la paix, craignant qu’ils s’unissent ou s’insurgent contre elle. Paradoxes, quiproquos, méfiances cultivées !

Guerres des religions. Une logique, une raison un motif exact de Yahvé ? On tue les hommes qui croient en Mohamed. On épargne ceux qui s’attachent au Christ. Ce Jésus qu’ils ont liquidé ! Qu’ils pensent avoir tué ! Et par sa prophétie, non admise par ses coreligionnaires juifs, le Messager aurait péché ! Il méritait selon eux le calvaire et la crucifixion publique ! Aux yeux des Chrétiens et par cette dite mort sur la croix, Israël aurait tué Yahvé ! Israël est déicide aux yeux des Chrétiens ! Selon le concept très chrétien, après le meurtre du fils de Yahvé par les Juifs de l’époque. Depuis Israël s’en prend à ses frères sémites. Ces sémites arabisés qui se sont trouvé, encore, un autre prophète auquel croire !

Une remarque banale. Sous le règne du Dieu unique, maître des mondes et du destin, qui a tout créé et qui décide de tout…Que de confusions et de vérités ou d’idées contradictoires sur le Créateur ! Contresens des sémites, en tous genres, qui se sont répandus avec leurs concepts et leurs crédos et qui partout ont semé des haines inutiles, héritées et colportées du passé !

Dr Idrissi My Ahmed, Kénitra, le 20 Mai 2018