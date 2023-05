Théories de psychologie

Après la pratique dans L'amitié par les grands textes , voici les théories de la psychologie.

Les termes commençant par "psy-" sont nombreux : psychologie, psychiatrie, psychothérapie, psychanalyse, psychopathologie... Ils favorisent un certain élitisme de techniques qui demandent des spécialistes dans les sciences humaines. Vulgariser les idées pour les rendre plus accessibles de manière générale rassemblent les idées de Freud, Piaget, Skinner, Chomsky, Jung et j'en passe.

Les psys actuels les utilisent pour interpréter les complexités existentielles de l'esprit humain. Se comprendre soi-même n'est pas toujours aisé alors il faut les combiner avec ce que les autres ont compris de vous même et qui vous a échappé. Les billets précédents mettent l'Intelligence Artificielle et l'Intelligence Naturelle en opposition alors qu'elles pourraient être associées. Les analyses psychologiques et psychiatriques pourraient être rendues plus fiables, plus aisés et mieux interprétés à l'aide de filtres de ces spécialistes réactualisées en permanence par l'Intelligence Artificielle Générale qui correspond à un ChatGPT sans idées embourbées par des considérations financières, politiques et culturelles.

La date de création de la psychologie est inconnue mais on pourrait dire qu'elle est née en même temps que l'être humain avec le but de comprendre ses contemporains. Les pionniers de la psychologie étaient les penseurs et les philosophes comme Socrate, Platon et Aristote dans le monde occidental et Confucius ou Lao Tseu pour le monde oriental. La question principale s'inquiétait de la connexion entre l'esprit et le corps. La science humaine de la psychologie a commencé au XVIIème siècle avec René Descartes et ensuite avec et Wilhem Wundt. La psychologie n'est pas une science "molle" dont les résultats seraient intuitifs et incertains. Elle est, au contraire, très rationnelle et très scientifique par l'étude des pensées et des comportements.. Elle forme des hypothèses, fait des expériences et en bâtit des théories dans la recherche appliquée. Elle peut faire la différence entre être et paraître d'un patient. Elle permet de se connaître soi, de comprendre son hypersensibilité, sa cristallisation, le pourquoi de son bonheur ou parfois, de sa folie. Elle tente d'expliquer les problèmes psychologiques de la schizophrénie, de l'anorexie, de la dépression. Les techniques des secrets de la personnalité passent par l'hypnothérapie, la sophrologie, la psychanalyse en posant des questions et des réponses qui s'opposent ou se complètent. Le Sciences & Savoir cite les théories de la psychologie béhavioriste, expérimentale, cognitive, psychique, névrotique, de l'attachement, de l'inadaptation à l'apprentissage du langage, du social et de l'évolutionnisme. Les thérapies comportementales s'effectuent par la résilience, la positivité par l'estime de soi dans un concept multifactoriel naturel, mêlé de franchise, par l'extraversion pour corriger une timidité et une introspection maladive.

Les "Big Five de la personnalité" se déterminent par :

La Conscienciosité liée à l'impulsivité et à la régulation. L'agréabilité associée aux compromis et l'optimisme. Le névrosisme qui mène à la dépression, l'anxiété et le stress. L'ouverture à l'expérience par l'attirance de la nouveauté, de la diversité et de l'imaginaire. L'extraversion liés au besoin de contacts sociaux avec des échanges basés par les émotions et l'action, entamée par les stimulations dont il faut recharger les batteries en permanence. En étant à l'aise avec les inconnus et sans peur de parler en public avec le risque de devenir envahissant pour d'autres.

ChatGPT répond à la question "Comment relier la Conscienciosité, l’agréabilité, la diversité, l’extraversion pour supprimer les névroses ?" :

Cela dépend de nombreux facteurs individuels et contextuels. Cependant, on peut dire que la Conscienciosité, l’agréabilité, la diversité et l’extraversion peuvent jouer un rôle positif dans la prévention et la réduction des névroses.

La Conscienciosité est souvent associée à la discipline, l’organisation et la persévérance, ce qui peut aider à gérer le stress et les difficultés de manière proactive. Les personnes consciencieuses ont tendance à être plus attentives à leur santé mentale et à prendre des mesures pour prévenir les symptômes de la névrose.

L’agréabilité est liée à la compassion, l’empathie et la coopération, ce qui peut aider à maintenir des relations sociales positives et à éviter les conflits interpersonnels qui peuvent causer du stress et des troubles émotionnels.

La diversité est importante car elle permet de s’ouvrir à de nouvelles expériences et de nouvelles perspectives, ce qui peut aider à développer la résilience face aux défis et aux incertitudes de la vie.

L’extraversion est souvent associée à l’optimisme, la sociabilité et l’adaptabilité, ce qui peut aider à maintenir des relations sociales saines et à réduire l’isolement social, qui peut être un facteur de risque pour la névrose.

En résumé, en combinant ces traits de personnalité et en travaillant à développer leur potentiel, il est possible de favoriser un bien-être émotionnel durable et de prévenir la survenue de névroses. Cependant, il est important de noter que les névroses peuvent également être liées à des facteurs biologiques, environnementaux et psychologiques complexes, et qu’un traitement professionnel peut être nécessaire pour leur gestion.

ChatGPT survole les problèmes d'une manière superficielle.

Il est devenue le nouveau nerf de la guerre pour la Big Tech à Wall Street. Cette relation avec Wall Street crée un sentiment d'insupportabilité par manque de neutralité.

L'analphabétisme, la lecture, l'écriture et la fracture numérique sont de grands problèmes à régler pour beaucoup de personnes .

L'inné et les acquis sont influencés par l'environnement et se présentent comme une nébuleuse dans la psychologie populaire, sans une philosophie introspective personnelle suffisante alliée à un esprit critique et une éthique personnelle d'où l'importance de filtres objectifs plutôt que subjectifs.

Joie, intelligence, sociabilité, nervosité ou agressivité entrent en compétition dans la philosophie comportementale entre la psychologie dans le cadre d'une rencontre et des diversités humaines.

Refoulement, régression, formation réactionnelle, projection et rationalisation s'entrechoquent et s'expriment par la psychologie cognitive dans les comportements au travers de croyances et d'interprétations de visions de fausses réalités.

La confiance se gagne ou se perd en fonction de cet équilibre instable.

Connaître la personnalité de quelqu'un, c'est apprendre à prédire les réactions de ce quelqu'un face à une situation donnée avant qu'elle ne s'exprime par des réflexes basés sur des impressions et des généralisations aux travers de filtres personnels et des mots formulés tant bien que mal. Les idées et les impressions ne sont pas constantes. Elles varient souvent au cours de la journée.

La démence potentielle dont je parlais dans la psychiatrie au fil de l'eau, est progressive

Elle évolue dans le temps mais aussi en fonction du temps qu'il fait

La maxime "Le cœur a ses raisons que la raison ignore" est corrélée ou complémentée par "La raison qui a du cœur que le cœur ignore"

Une personnalité perd beaucoup de sa singularité dans un groupe

Pas étonnant que l'empathie, la tolérance, l'authenticité se perdent en chemin et entrent en conflit dans des concepts cadenassés par des convictions.

Les mentalités sont ancrées à leur époque

Selon les époques, les théories de la psychologie ont paru innovantes, révolutionnaires, farfelues, voire blasphématoires

Freud avec ses théories sur la libido soignait les hystériques à une époque où le sexe était corseté pat la société

Milgram expérimentait la soumission à l'autorité, librement consentie pour tenter de comprendre les massacres de la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd'hui encore, elles peuvent paraître loufoques et désynchronisées avec les réalités de l'actualité et les psys sont amenés à soigner de 10 à 25% de la population active par le stress professionnel chronique, le burnout

L'orthorexie devient une obsession de manger sainement et apporter un simulacre d'anorexie

Les accrocs d'Internet, du Smartphone et du Digitalrehab sont déjà bien présent

ChatGPT est une préversion qui a déjà "suicidé" un jeune accroc

Les enfants sont clonés dans conformisme de bon aloi

Cet objectif de créer une uniformité d'idées d'une population avec l'autocensure à la clé m'interpelle. La dissidence des habitudes et la sortie des connaissances en ne gardant que l'intelligence du candide permettent de réfléchir à des solutions à plusieurs inconnues avec originalité et créativité. Elles incitent les humains à s'augmenter mutuellement dans la diversité avec le même apprentissage en "deap learning" que l'IAG le fera

Des symptômes, des diagnostics et des conséquences variés sont à personnaliser et surtout pas généraliser

Le danger de la reconnaissance faciale est celle qui est utilisée en Chine comme un moyen technologique de l'intelligence artificielle pour surveiller sa population et ainsi forger une société exempte de toutes sphères privées et d'éradiquer toute dissidence dans une logique sournoise du crédit social. Celle-ci donne de bons points et l'accès aux services publics sans contestation possible mais avec une invitation de recevoir une rééducation politique "standardisée". C'est la même technique que de vérifier la solvabilité pour obtenir la confiance de quelqu'un qui veut acquérir un prêt financier. Les adultes ne sont pourtant plus des enfants à qui l'on donne une récompense pour un travail effectué. Ce ne sont pas, non plus, des robots auxquels on ajoute des circuits intégrés dans le cerveau utiliser par des algorithmes

Les sciences humaines vivent, évoluent mais elles n'ont jamais été considérées comme exactes et universelles

Les humains doivent croire et trouver leurs chemins en eux-mêmes en parallèles et en coopération avec les technologies numériques

Les spécificités et les créativités potentielles par l'imagination sont les seules chances que gardent les humains pour exister demain dans notre paradigme actuel

Il faut rester curieux de tout, sélectif pour trouver un chemin intermédiaire indépendamment d'un prix pour y arriver.

Le philosophe Matthieu Peletier apportait une idée philo .

J'aime les gens qui doutent. On ne peut pas encore lire dans l'esprit de ses interlocuteurs mais il y a ceux qui persistent et signent parfois inventent des carabistouilles...

Les images des psychologies après ce clic.

------------------------------------------------

Réflexions psychédéliques du Miroir...

Ce mercredi, j'avais rêvé que j'étais dans Juice en direction de Jupiter

.

J'ai été ralenti dans mon escapade spatiale par un courant d'air qui était entré sous la couette et je me suis réveillé.

Je ne fais mon cinéma devant l'écran noir de mes nuits blanches.

J'ai été ralenti dans mon escapade spatiale par un courant d'air qui était entré sous la couette et je me suis réveillé.

Je ne fais mon cinéma devant l'écran noir de mes nuits blanches.



Je me suis levé. J'ai enfilé mes slachs. Les slachs, à ne pas confondre avec les slashs ni avec des charentaises, c'est une sorte de tong dans sa version hiver que l'on retrouve dans la minute belge .

J'ai allumé et écouté la radio dans mes écouteurs.

J'opte pour l'humour de la revue de presse du cactus

.

Après, je me suis tourné vers mon PC pour voir les nouvelles.

La créativité ne naît pas toujours toute seule. Il lui faut des incitants pour résoudre quelques problèmes par l'originalité et par le recul sur ce qui devrait être considéré normalement comme "sensé". Cela pourrait être en échos de résidus de mon rêve paradoxal de Juice et imaginer les conséquences de ce que ferait cette fusée dans la journée si elle s'écarte de sa trajectoire.

Bien sûr, j'ai des contraintes environnementales et des hésitations. Dès lors, il me fallait laisser incuber et vagabonder mon imagination. C'est un bon exercice de répondre aux messages reçus habituellement dans ma boîte mail.

Un interlocuteur m'a envoyé un message qui commence par des griefs. Je n'avais rien compris à ce qu'il voulait m'écrire la veille. Il faut dire qu'il aime les remakes de ses pensées adaptées sous plusieurs formats. Il oublie de faire le même exercice en se mettant dans ma peau avant d'écrire. Alors il répète son idée avec d'autres arguments.

- Sarah Schlitz démissionne. Je ne supporte pas les "antifas écolos". C'est eux qui ont jeté des seau de merde dans le café laïque pendant une conférence d'intellectuels sur les dérive trans", lis-je ensuite.

Que répondre à ça, personnellement ?.

Je n'ai pas senti l'odeur de la merde jusqu'ici ?

Les coulisses du pouvoir imaginent une raison sexiste plus pertinente à cette démission

.

Un autre commentaire parle de "couler Macron" d'un blogueur français.



Je ne suis pas français. A quoi, cela me servirait, je ne vis pas avec Macron et sa population. Je ne suis ni malade ni sensible à la "macronite aiguë".

"Le gouvernement chinois vient d'indiquer avoir sélectionné une entreprise pour l'achat et la commercialisation de sa nouvelle monnaie : YuanPay Group. La vente des pièces de cette nouvelle monnaie chinoise a officiellement commencé le 25 avril 2023 et il est actuellement uniquement possible d'acheter ces pièces auprès de YuanPay Group", lis-je dans un article.

Je ne suis pas vraiment intéressé mais je pense à l'impact que cela pourrait apporter.

De l'agent virtuel en pièce ? Comme c'est curieux, me dis-je aussi avec mon esprit critique.

On apprend les modifications à apporter dans la déclaration fiscale des Belges.

Pour en parler, je cède la parole avec l'humour du cactus

.



Une conversation virtuelle avec un interlocuteur fait oublier l'impulsivité par l'écriture d'une réponse même quand l'action est imposée et que rien ne peut la changer. L'interactivité est tout un programme.

Combien de fois n'ai-je pas râler en regardant la télé de ne pas pouvoir répondre à une carabistouille que je vois et j'écoute religieusement.

Avant de répondre à un message qui m'est arrivé en pleine nuit, il me faut à nouveau combler un fossé idéologique avec lui.

Tiens, cette fois, l'idée de refaire le monde effleure un autre interlocuteur à la mesure de sa virulence. Encore un sanguin français qui s'habille généralement avec un gilet jaune...

Cela vaut-il la peine de répondre ?

Tenter de le remettre sur les rails, cela peut être inutile...

J'hésite une dernière fois à lui donner raison tout de suite.

Il serait heureux et moi, je n'ajouterais pas de l'huile comme fluide caustique sur le feu.

Lui et moi, nous sommes plus semblables que différents entre personnalités fortes mais il lui faut plus de temps pour contrer les risques de failles émotionnelles potentielles. Les mécanismes de défense se mettent en branle.

Hier, j'ai eu des difficultés pour lui tirer les vers du nez. Je n'aime pas trop tout deviner au sujet de ses incompatibilités d'objections. J'aime créer des liens durables mais pas n'importe quel prix. Je jette le gant quand cela m'énerve. J'attends une occasion en mettant le niveau social et financier en équation. J'assume mes échecs pour éviter ses frustrations et une nouvelle conversation du style de la joute oratoire.

Il n'est pas indépendant de l'économie et de la politique exercée dans les pays qui l'utilisent à leur profit et pas à ceux qui pourraient en profiter en dehors des démocraties.

La reconnaissance faciale des interlocuteurs est très importante mais ici on est en virtuel sur Internet.

Cela régule les flux d'informations échangés sans être influencés dans une bonne coordination des ensembles de manière logique qui chercherait les moyens les plus simples pour arriver là où le maximum d'efficacité. Me gustas, tu gustas...je suis perdu...





"L'important n'est pas ce que peut faire un ordinateur mais de ce qu'il pourrait faire pour nous par une augmentation de rentabilité de nos efforts", dirait JFK en paraphrasant s'il revenait.

Après le petit-déjeuner, comme le soleil sorte des nuages, je pars pour ma promenade quotidienne.

En chemin, je prends des photos de fleurs de printemps dans les jardins. A chasser le naturel, il revient toujours au galop.

A sommeil paradoxal, situation paradoxale. Je remue mes neurones avec ce russe, Lavrov, qui venait au Conseil de Sécurité avec des paroles d'outre-tombe qui a avait créé un débat

.

Cela me donn l'envie de retourner au calme, au luxe dans le cimetière de Bruxelles mais sans volupté pour me ressourcer.

En chemin, une tombe ressemble à un philosophe grec avec sa toge, la petite tombe d'une suite de Napoléon, morte à Bruxelles et en me rapprochant devant la statue majestueuse de Théodore Verhaegen, patron de l'ULB, je constate que les lettres sont remplacées bizarrement par des points, des dates font partie d'un futur éloigné et dans un coin, un triangle thanatocrate. "Une thanatrocratie qui règne par la peur et par la mort"...non peut-être.

A 200 mètres de chez moi, je dépasse deux jeunes filles, une blanche et une noire, qui se font des selfies entre elles en tirant sur leurs bras.

Je reviens sur mes pas et je demande.



- Voulez-vous que je prenne une photo de vous deux en pied, cette fois ?.



- Oui, bien sûr, merci...

J'effectue la photo. Elles se serrent visage contre visage.

Elles semblent ravies du résultat et moi, je me réconcilie avec mon billet sur l'amitié, plutôt négatif.

Autant me noyer dans la lecture sans envie de commencer une enquête pour savoir qui a raison ou tort dans l'amitié.

J'oublie de remercier mes commentateurs.

Ce billet peut le faire en décalage sur le temps.

L'après-midi, ja termine la lecture de

"Au soleil redouté" de Michel Bussi.

C'est une histoire qui rappelle "Les Dix Petits Nègres" de Agatha Christie mais sous le soleil des Marquises.

De plus, les assassins ne sont que cinq jeunes femmes invitées par un écrivain pour écrire leur histoire avec en arrière-plan Jacques Brel sur plusieurs pages.

Les Marquises, des îles "où gémir n'est pas de mise" et "où le temps s'immobilise" d'après lui.

On y trouve comme partout des vies ratées par manque de volonté, du temps perdu par manque d'audace, des destins subis, des désirs refoulés derrière des illusions. Arrivé à la dernière page, on est devenu "popa'a" (=roussi) pas par le soleil mais par l'enchevêtrement des affaires qui ont entraîné ses femmes à devenir des tueuses en herbe dont la jeune belge "Titine" est la première.

Il y a aussi un besoin de psychologues ou de psychiatres pour comprendre cet enchaînement. Les écrivains sont de terribles tueurs en série leur plume à la main et Michel Bussi est un maître parmi eux.

"Quand un livre est bien écrit, c'est comme un miroir de notre vie, en mieux si elle n'est pas loupée. Ce n'est jamais la faute du miroir car personne ne nous force à nous regarder dedans".

Alors, il faut écrire des messages intimistes pour les introduire une des bouteilles à l'Océan Pacifique pour être lus peut-être un jour, ne risque aucun problème psychologique.

Lire, pour moi, c'est pour apprendre à écrire. Écrire, c'est pour le plaisir de reproduire les coups de cœur d'émotions lues.

Je n'ai plus l'âge de croire aux princesses charmantes qui recueillent les petites filles abandonnées.

J'ai parfois l'impression d'être le personnage d'une pièce de théâtre, d'un jeu d'ombres et de masques, dont je suis le seul à savoir qui je suis.

Vite quelques idées neuves à introduire dans mon eBook "Catch-22 chez les lobbies".

C'est bizarre, ce sont des idées qui se terminent toujours par un " ?" qui suivent des questions sans réponses.

Si tout est déjà écrit pour suivre un destin, on ne pourrait changer son avenir. Plus besoin de gesticuler pour refaire le monde.

Heureusement, il y a les hasards des rencontres comme celle de ces deux jeunes filles comme des trésors cachés.

ChatGPT contrôle tout désormais.

Sa pensée n'exprime aucune émotion, glaciale et minérale comme celle d'un flic robotisé. Il n'en a rien à cirer des théories de la psychologie s'il n'a pas quelques indices et quelques erreurs d'appréciation.

Ne plus penser, c'est comme mourir avant l'heure. Ce serait "être fiu" avec son propre "Mana" qui traduit la grandeur, l'autorité, la stature, l'élégance, la beauté, la présence, le contrôle.

Aux Droits de l'Homme, faudra-t-il ajouter les Droits du Vivant dans sa diversité ?

Les Droits à l'Humour, un devoir de calmer le jeu ?



Le cactus de Biden par exemple qui se présente à sa succession

.

Il y était aussi question de casseroles de Sarkozy...

Savez-vous que les casseroles ont une histoire ?.

Elle est racontée ci-après

.

Il fallait aller très vite pour achever la semaine car je devais me préparer avant le fête du travail du 1er mai.



- Que veux-tu pour ton anniversaire ?, ai-je posé la question à mon épouse.



- T'inquiète pas, je paierai avec la carte de crédit commune, a-t-elle répondu. J'étais rassuré. Je n'avais plus qu'au muguet du 1er mai à m'inquiéter.

A sa naissance, le gynéco de ma belle-mère n'a pas voulu faire naître mon épouse le jour du travail et a attendu les premières heures du lendemain.

Le 1er mai, ce sont les muguets et aussi les meetings des partis. On sait ce qui va être dit chez les plus socialistes : "Il faut faire payer les riches".

Le problème, c'est qu'on sait qui sont les pauvres mais pas à partir de quel montant peut-on être riche et qui sont-ils ?

J'ai une nouvelle fois, posé la dernière question à l'IA "Comment ChatGPT intègre-elle les théories de la psychologie ?"

ChatGPT utilise des modèles de traitement du langage naturel qui ont été inspirés par des théories psycholinguistiques. Ces théories expliquent comment les êtres humains traitent et produisent le langage, en utilisant des processus tels que la reconnaissance de motifs, la prédiction et la représentation du sens. Il utilise ces théories pour comprendre et générer des réponses plus naturelles et plus cohérentes. En outre, il peut également être programmé

pour comprendre certains aspects de la psychologie humaine, tels que les émotions et les comportements.

pour reconnaître les sentiments dans les messages et à générer des réponses empathiques.

être programmé pour fournir des conseils et un soutien émotionnel aux utilisateurs, ce qui nécessite une compréhension de base de la psychologie humaine.

D ans l'ensemble, bien que ChatGPT ne soit pas un expert en psychologie, il intègre certaines théories de cette discipline pour améliorer ses capacités de traitement du langage et de compréhension des comportements humains.

Décidément, ChatGPT a une réponse à tout.

L'intelligence artificielle va-t-elle bientôt ressusciter les morts



?

La question reste, alors....

Allusion