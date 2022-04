Un détour, le nez au vent

@pipiou2

on va plus vite en voiture qu’à cheval et le fourrage c’est encombrant même si le crottin à des bienfaits certains

moi, j’aimerais bien recevoir les récits de Nabum par courrier dûment timbré et sur lettre manuscrites mais je me rends bien compte que ce cher Nabum se retrouverait à passer plus de temps au façonnage qu’à l’écriture et la qualité de ses textes finirait par en pâtir sauf si vous qui avez du temps sieur pipiou2 vous vous proposez de prendre sur votre temps et à votre charge toute la logistique