Un temps d’eux

A moins qu’ils ne soient liés à l’Epiphanie on oublie toujours les chameaux. Me piquant se matin de commenter un texte sur psyché et Eros, je pense déposer ici l’une de ses bosses. Psyché est représentée au Louvres sur un chameau. Parfois avec des ailes. Le chameau a tort est considéré comme négatif. Associé au capricorne, il est vu comme saturnien et têtu. Ce qui en grande partie est faux (même si la faux s’associe assez à saturne). Il est l’animal chamanique (observons la consonnance identique) par excellence. Ayant eu la faculté du fait de ses grandes capacités de résistances (spirituelle, l’eau des bosses…) de résister à la traversée du désert (très capricornien). Entre âne et girafe, il voit le danger de loin (trois paupières) et sa démarche lente et profonde recèle des trésors de résistance. En effet. Psyché dut affronter de nombreuses épreuves. Ses rivales jalouses lui barrant à chaque fois le chemin vers son aimé Eros (condamnée comme dans le conte, la Belle et la Bête à aimer un être monstrueux). Tout joue contre elle. Elle frôle souvent les abimes du désespoir (sa plus grande rivale étant Aphrodite). Mais chaque fois un vent angélique vient la sortir des affres de la médisance ou des travaux forcés. En plus le chameau a la capacité de porter les autres vers des horizons nouveaux en passant à la cinquième dimension. En hébreux, c’est Guimel. Certains parle de 2032. 2026 à mon avis sera déjà une étape bénéfique (Silvie Tribut est reprise sur le Site de Luminessens)…. L’impératrice au Tarot. Psyché nous apprend ce qui pour une femme (ou un homme), est le plus difficile : rompre avec la mère (lune cancer). Sortie d’Egypte…. J’ai moi-même fait une longue traversée en Tunisie à dos de chameau. J’en ai rapporté un service à thé qui est toujours dans mon armoire. Les Rois mages n’apportaient-ils pas des cadeaux à l’enfant à dos de chameau ????