Violettes et ventres jaunes…

Le langage des pleurs !

Beaucoup rêvaient de les envoyer sur les roses mais au pays des genets et des ventres jaunes, c'est la violette qui avait une drôle d'odeur, un parfum inhabituel pour cette délicate fleur. Le langage des fleurs se mit soudain à bafouiller quand des jardiniers apocryphes entendirent cultiver leur différence dans les terres sableuses de Sologne.

La charmante petite violette en prit en coup dans son pistil en se voyant associer à de curieux apprentis sorciers entendant pratiquer le bouturage en refusant systématique le marcotage et les plantes exogènes. Elle qui jusqu'alors était associée délicatement à la pudeur, la modestie et la discrétion se voyait soudainement confrontée à des défauts diamétralement opposés.

La pauvrette en vit des vertes et des pas mûres. Elle songea même à se couvrir d'épines pour blesser ces malotrus qui dénaturaient son langage et sa délicatesse. Il est vrai que confier les bouquets à un Maréchal ou bien un ancien pamphlétaire haineux devait la contraindre à mettre ses racines dans le pot aux roses.

Cependant rendons à Marion ce qui autrefois revenait à Marianne. Dans la mythologie romaine, Vulcain, le dieu du feu, des volcans et de la forge, se couronna de violettes pour séduire Vénus malgré son physique ingrat. Le stratagème se révéla fructueux, puisque Vénus fut envoûtée par l’odeur enivrante de la fleur et tomba sous le charme de Vulcain.

Il se peut que la lecture de ce récit provoqua quelques confusions dans l'esprit de ces deux-là, enivrés par l'ivresse du pouvoir. Que notre Vulcain national est un physique ingrat, cela ne fait aucun doute. Que son égérie et prétendue marche pied politique soit une déesse de beauté, ce serait là faire abstraction de la laideur de ses pensées. La charme suppose une cohérence dans ce domaine. La jolie fleur dans une peau de vache ne peut séduire que l'ami Georges et encore, pour en faire une chanson seulement ...

Quant à tomber sous le charme de ce personnage, je me garderai bien de lui faire cette injure. Une femme, normalement constituée ne peut éprouver que rejet et détestation pour ce Vulcain de tous les diables, ce suppôt d'un Satan borgne qui n'a pas encore fini de voir ses avatars lorgner sur sa succession et le trône laissé vacant par un vieux Maréchal.

Mais dire toutes ces horreurs avec des fleurs, il y a de quoi manger son chapeau de paille. Le jardinage et en particulier l'horticulture ne méritaient pas pareille confusion. Laissons les violettes nous ravir loin de ces mauvaises herbes qui ne cessent de se répandre dans la nation.

Pour ceux qui seraient tentés malgré tout par ces pensées haineuses, la violette fut la fleur funéraire des romains qui enterrèrent leur glorieux passé dans les affres de la décadence. Est-ce parce que notre pauvre France connaît elle aussi cette terrible descente aux enfers économique, moral et culturel que renaît de ses cendres la symbolique de la petite fleur ?

Rappelons qu'elle fut l'ingrédient principal sous la monarchie des parfums des roi de France. Je doute qu'en Sologne cette fête sentait la violette et les bonnes intentions. Il serait bon que les citoyens lucides ne se laissent pas prendre par les effluves de ces botanistes du malheur.

Pour ajouter aux terribles leçons du passé, l'Empereur Napoléon fut baptisé le père La violette. Il a eu sur les mains tant de sang et de pleurs que ce rappel devrait ramener sur un jardin plus paisible les moutons de Sologne égarés.

Qu'elle puisse enfin servir à préparer des bonbons ne devrait pas vous laisser succomber à cette terrifiante tentation. S'il fallait encore vous convaincre, il me faut user d'un argument massue. Les premiers papiers toilettes parfumés le furent à la violette. Pitoyable tentative de couvrir les effluves véritables émanant de cette famille politique.

S'il fallait encore vous convaincre du danger, concluons ce bouquet de menaces par l'utilisation de la petite fleur en infusion pour ses vertus sudorifiques. Les sueurs que cette famille politique risquent fort d'être froides !

À contre-feu

