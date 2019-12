Voeux fake news du Président de la République pour 2020

Françaises, Français,

Mes chers compatriotes de l’Hexagone et des Outre-Mer,

Fidèle à une tradition qui nous est chère, je suis heureux de vous présenter tous mes vœux pour l’année qui s’ouvre.

2019 a été marquée par une contestation sociale presque sans précédent, en ampleur et en durée. Ces événements traduisent ou suscitent une immense inquiétude qui traverse le pays. En 2020 nous devrons continuer à traiter sans faiblir les vraies difficultés du pays.

Le Premier Ministre avec son Gouvernement et le Parlement, en 2019, ont fait beaucoup pour le pays. Le Gouvernement, dans les prochains mois, devra poursuivre ce travail pour ancrer une réforme des retraites très sociale dans notre quotidien, même si des syndicats vintages s'opposent au changement du nouveau monde.

Maintenant, que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple - mais lequel, d’où ? Comment ? Et n’étant en fait que les porte-voix d’une foule haineuse, s’en prennent aux élus, aux forces de l’ordre, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels et aux journalistes qui ne sont que des soutiers, la plupart d’entre eux sont dans des contrats précaires, mènent une vie de chien. Quand vous les frappez, vous frappez les vôtres, ils sont dans la même situation que vous. Ils ne sont pas comptables de ce que racontent ceux qui sont au chaud sur les plateaux. C’est tout simplement la négation de la France ! Le peuple est souverain. Il s’exprime lors des élections. Il y choisit des représentants qui font la loi précisément parce que nous sommes un Etat de droit.

Il serait dangereux que notre situation nous conduise à ignorer le monde qui nous entoure. Bien au contraire, car tout se tient !

De grandes certitudes sont en train d’être mises à mal. L’ordre international bâti en 1945 est remis en cause par de nouvelles puissances et malmené par certains de nos alliés. Nous allons vers un NOM inconnu et avec beaucoup d'incertitudes. Non, je ne suis pas devenu complotiste lorsque je dis qu'il y a des intérêts profonds qui parfois bloquent notre société et notre Etat et que des forces obscures sont capables de manipuler nos élections nationales.

Enfin, je veux former un vœu. Un vœu d’espoir.

Espoir en nous-mêmes, comme peuple que le monde entier regarde avec curiosité, car il est capable du meilleur comme du pire.

Espoir en notre avenir commun, mais surtout pour les premiers de cordée

Espoir en notre Europe, alors que d'autres nations souhaitent son éclatement, ne leur donnant pas cette satisfaction.

Enfin, je vous souhaite à tous une très bonne année 2020 avec une pensée affectueuse et chaleureuse pour ceux qui sont confrontés à la solitude, à la maladie ou au dénuement. Je souhaite à la France de retrouver les voies de l'unité, de la concorde et de la fraternité.

Vive la République et vive la France !

Comme ce texte est une parodie, vous m'excuserez d'avoir volontairement oublié d'ouvrir les guillemets.