Volodymyr Zelenski, invité de la Matinale de France Inter

Ceci est une parodie

- Bonjour à toutes et tous, nous avons le grand plaisir, ce matin, sur France Inter, d’avoir avec nous le Président ukrainien, Volodymyr Zelenski…

- Toutafé, Léa. Bonjour M. Le Président… Debrouy Grancu !

- Dobroho ranku Mikolaï ! Bonszjourrr Léa... Merrrci pourrr la invitats !

- Mais vous parlez français, M. Le Président !?

- Un pokkkino, ma szj’avoirrr la progrrrammie instant translats “Foragnan Orifice”, môment pleazzz… [bruit de touches]… Vouaaalààà ! Maintenant, je parle en ukrainien et vous m’entendez en français...

- Ça alors, un logiciel-micro qui traduit en instantané la parole dans la langue choisie, c’est formidable ! Est-ce que tout votre gouvernement en est doté ?

- Bien sûr, mais certains ministres l’utilisent surtout pour bien parler ukrainien en réunion. Un mot de trop en russe est si vite arrivé, vous savez. Moi-même, pour être sûr d’être compris de certains de mes ministres, je l’utilise quotidiennement. Oleksii, mon ancien ministre de la Défense était originaire de Lviv, et plusieurs fois, il avait mal interprété mes ordres. Tenez, ce missile tombé sur un tracteur polonais…

- Oui, quelle indignité ! Un crime encore inexpliqué...

- Une provocation russe, comme d’habitude. Malheureusement, l’OTAN ne m’a pas suivi ; sinon nous aurions déjà bouté les Russes hors du pays. Depuis, j’ai remplacé cet intello bigleux de Reznikov par Roustem fils d’Enver, un brave et fidèle Tatar, qui en a, deux glorieuses neurones, et qui préférera couler la Crimée et sacrifier sa tribu jusqu’au dernier, plutôt que d’accepter la tutelle de Moscou. Slava Ukraïni !

- On a bien compris, M. le Président, que vous êtes un vrai patriote qui défend son peuple contre le malfaisant et criminel Poutine, et que, par ailleurs, vous faites un bon usage des fournitures occidentales, notamment cet outil bien pratique…

- Je peux vous confier que ma femme aussi chérit ce petit bijou technologique qui a une fonction vibrante à partir de 5 mots en russe. Réglé sur deux ou trois, c’est encore plus excitant ou agaçant ! C’est selon. Et on peut même changer de langue : l’ italien, par exemple… Il ya des langues plus romantiques que d’autres quand on est coincé des semaines dans un bunker de Kiyv, avec de gros païens tatoués avec des runes scandinaves et des soleils noirs...

- Oui, bien sûr, nous rappelerons aux auditeurs que vous passez habituellement vos vacances en Toscane, dans votre villa “Eppur si bianca”. Il paraîtrait qu’on y donne de discrètes réceptions où le gratin ukrainien viendrait s’encanailler entre deux mobilisations ratées.

- Léa, il serait temps de passer aux questions sérieuses…Et pour cela présenter nos invités…

- Vous avez raison Nicolas. Alors, dans notre studio, nous avons invité les meilleurs experts disponibles : le général Zarbilovieff, ex-membre du Conseil pyrotechnique de l’OTAN, le colonel Grodega, historien de l’art baïonnettique et ancien attaché radiataire au CAMISOL de Luxembourg, le général Chaudarcy, ancien chef d’ Etat-Major durant la guerre du Covid-19, le général Bastringant, ancien rapporteur de plis auprès de l’ONU et last but no least, Madame Heïla Poëlederiy, experte ex-nihilo de l’arrière-front ukrainien, commissaire de la rectitude audiovisuelle kiévienne et conseillère en investissements antirusses.

- Je suis ravi de vos experts de plateau. J’ai l’impression d’être chez moi, sur LCU, La Chaine Ukrainienne, vous devez connaître : une chaîne télévisée dédié aux béotiens francophones, explicitant notre mission de défense de l’Europe européenne et pour contrer le narratif terroriste russe... En tous cas, je répondrai à toutes les questions, même les plus inconfortables !

- Bien entendu, M. le Président ; cependant, ne vous inquiétez pas, ici à France Inter, il n’y a pas l’ombre d’un complotiste. L’affreux guévaro-anarchiste Mermet a été éjecté depuis des lustres. Les faux-époux crypto-fillonnistes Adès et Dambert animent une émission en direct d’un EHPAD sur Radio Limoges. Bernard Lenoir et son macho-perfecto font l’objet d’une Silver Alert. Le dernier syndicaliste conspiSUD, et accessoirement gilet jaune, a expiré d’effroi à la lecture de son nouveau CDI. Radio France est devenu un véritable couvent d’Ursulines et un chapitre de Robinets, dédiant respectivement leur vie sirupieuse et monomaniastique à Sainte Layenne de Pifazair et à Saint Bidéon de Nordstroum. Vade Retro Putinem !

- Je rajouterai à ce propos salutaire, Nicolas, que l’ abominable chaîne moscovite RT ayant éteint ses feux pour toujours, il n’y a aucune raison que vous soyez indisposé nulle part ailleurs dans la capitale du Pays des Droits du Nanti Européen !

- C’est réconfortant, Léa, l’entre-soi atlantiste n’étant qu’une réponse salutaire face aux menaces des Russes assoiffés de conquêtes impérialistes et, bientôt des cruels et sournois Chinois, surgis de cet autre pays du carnage !

- Mes chers amis, Nicolas et Léa, n’en faites point trop, il ne faudrait pas donner des arguments à nos adversaires qui vont exploiter toutes nos failles pour s’infiltrer dans notre cercle de démocraties en profitant des personnes à faible répondant qui pensent que le monde est désormais en multicolore...

- M. le Président, pareille remarque tombe fort à propos. L’excès d’enthousiasme pourrait en effet nous nuire - vous nuire ! - tout autant que la disparition de la mire en noir et blanc !

- Dans mon PC souterrain, nous avons des dizaines d’écrans avec des mires en noir et blanc : le Pont de Kertch, le centre de Donetsk ou de Belgorod… Ce sont nos amis américains qui nous fournissent gracieusement en images satellite. Budanov, qui a le joystick facile, vient souvent taper un carton sur de futurs Moskals en poussette et des Babouchkas soviéto-nostalgiques. Il a bien le droit de se relaxer après toutes ses opérations secrètes à succès. La Douguinette pulvérisée, c’est lui ! La statuette à retardement dans le café de Saint-Pèt, c’est lui aussi ! Le barrage détruit par les Russes, c’est encore lui.

Si je ne le retenais pas de temps en temps, il aurait fait déjà péter la seule centrale nucléaire que les Russes occupent depuis deux ans et où – véridique - ils se bombardent eux-mêmes, aussi depuis deux ans. Mais ma femme m’a soufflé que c’était une idée parfaitement débile, digne de cet abruti de Kyrylo. Elle m’a rappelé que Tante Valya habitait à dix kilomètres et qu’elle seule savait où était enterré le trésor de guerre de l’O.U.N.. Et vous savez mon épouse, elle en a dans le ciboulot. Quand j’ai mal au crâne après un Power Point de Kouleba ou quand j’ai trop joué de piano debout, elle me remplace utilement. La dernière fois, qu’elle a pris les choses en main, c’était le jour du repas où Mme Budanov s’est trouvée mal et a vomi sur le joli tapis aux couleurs de l’O.T.A.N ; celui offert par Miss Marin après sa défaite en Finlande et avant son départ pour le Tony Blair Institute. Quant à Budanova, la pauvrette, devenue verte comme un Orc, elle a dû être hospitalisée en urgence.

Depuis, son mari, Kyrylo Oleksiïovytch ne mange que des bananes, et ce mécréant jette sans façons les pelures partout dans le palais...

- Quelle vie passionnante se niche dans votre quotidien !

- Léa, il nous faut passer à la guerre proprement dite, à l’analyse du terrain. Nous allons interroger le général Zarbilovieff qui est expert en balistique explosive. Général, quand donc les Russes seront à court de missiles et d’obus ?

- Ecoutez, si j’en crois TytelMag, revue spécialisée, richement illustrée avec des posters de superbes canons Natacha embarqués avec fiers obus, les Russes tirent de moins en moins et de plus en plus mal. À ce rythme effréné, une soudaine panne précoce de leur artillerie ne fait aucun doute.

- Pourtant, d’après le Washington Post et le New York Times, on assiste à un lente avancée des troupes de Poutine sur l’ensemble du front…

- Ecoutez, si la presse de caniveau américaine se met à reprendre le narratif du Kremlin, où va-t-on ? Non, moi je me fie aux communiqués de Kiyv, à la Brit War Cabinet & Secret Intelligence Revue, aux redoutables experts de Belling Chat Perched… Selon les Ukrainiens eux-mêmes, la Crimée sera prise incessamment… une fois que la Russie sera défaite dans les faubourgs de Moscou.

Quant aux sources toujours bien informées de Londres, elles nous certifient que les Russes ont perdu un centième de billion de soldats, qu’ils recrutent actuellement des babouchkas et des ours blancs pour compléter leur unités d’assaut. Un fusil pour dix. Plus de casques et de gilets pare-balles. Quelques drones nord-yéménites d’occasion et une dizaine de missiles nigériens à monter soi-même... Croyez-moi, l’armée russe est au bout du rouleau compresseur !

- Monsieur le Président, vous confirmez cet constat accablant pour Poutine et sa clique ? La victoire de l’Ukraine est donc proche ?

- Je vous confirme à 100%. Contrairement à ce que raconte la propagande de nos ennemis, la victoire est proche. Ne croyez pas l'infâme Peskov et l'ignoble Medvedev. Ce sont des terroristes qui brûleront en enfer avec le Diable Poutine. Ne croyez pas non plus l’odieux propagandiste Soloviev. C’est un monstrueux ukrainophobe. Une ordure de nazi russe ; un Ruzze, avec deux Z, comme ZZ.

- Vous vouliez plutôt dire : avec deux S comme SS !? En tout cas, c'est comme ça qu'on le lit dans les commentaires de la presse subventionnée et bien pensante française...

- Oui, Nicolas, un méchant RuSSe ; rien à voir avec un gentil UKKKrainien...

- Mais, Monsieur le Président, pardonnez mon étonnement, Soloviev est juif, non ? Comment pourrait-il être en même temps un nazi ?

- Soloviev est juif ???

- À ma connaissance, oui, Monsieur le Président. Attendez que je vérifie sur mon appli Kikipedio...

- Soloviev est juif !!!... Vladimir Rudolfovitch, le principal propagandiste de Vladimir Vladimirovitch est juif !!! Mais ça me ruine tout mon narratif, ça ! Puisque vous savez bien, que si l'on se base sur l'axiome qui voudrait qu' "un Juif ne peut gouverner un pays où les suprémacistes font la loi", moi Volodymyr, né Vladimir Oleksandrovitch, je n'existerais donc pas ! Pincez mon T-shirt verdâtre bandero-blanchi et vous verrez que je suis bien là, en chair et en poudre.

- Je vous tâte, Monsieur le Président ; en effet, vous êtes bien là, mais vous avez pris de l'embonpoint depuis les Accords de Minsk... Léa, vous nous confirmez cette information sensationnelle sur Soloviev ?!

- Je vous confirme, Nicolas, et par les deux côtés en plus. À lire Kikipedio, on lui donnerait le Certificat de Judaïté sans confession en place publique. Après, on n'a pas vérifié si le clown comico-tragique à Poutine fête Hanouka, s'il pratique régulièrement le Shabbat et s'il a une calotte brodée pour les grandes occasions. Mon mec à moi, par exemple, s'en fout royalement. C'est un farouche Pro-Israélien, certes, mais qui ne l'est pas ici autour de cette table ? Mais alors la religion, il s'en tape le chandelier et il ne bouffe qu'à La Coupole, son lieu de prédilection, peu connu pour servir du Casher pas cher. Même si ça parait incroyable aux socialos anti-guerre tendance Jaurès, c'est quand même LE candidat de la Gauche française va-t-en-Ukraine, aux prochaines élections. On ne plaisante pas avec la Laïcité, ni avec la Paix.

C'est quand même lui qui a utilement conseillé Mikhaïl Saakachvili, ancien Président géorgien, ancien gouverneur d'Odessa, bref vice-Premier ministre chargé des Réformes de Zelenski et aujourd'hui prisonnier politique, car il ne tenait pas bien ses comptes, ne déclarait pas tous ses cadeaux et parce qu'il fréquentait la mafia géorgienne sans le savoir.

Bref, à côté de mon Raphaël-chéri, qui défend toujours les intérêts de l'Oncle Sam, contre vents et marées, Soloviev est un petit joueur.

- Ecoutez Léa, juif ou pas, ça ne fait rien, je le garde quand même, votre damné Soloviev. Je veux dire que je garde la cible avec sa tronche pour jouer aux fléchettes dans mon cabinet de curiosités. En tous cas, moi, je suis un vrai Juif honnête et fier de l’être, même si je ne le clame pas sur tous les toits. Cependant, je dois vous avouer qu'en état normal, je n'ai plus confiance en moi-même : Je n’ose plus aller sur la tombe de Grand-p’pa.

S’il entendait Slava Ukraïni, l’ancien combattant soviétique qu’il était se retournerait dans sa tombe, c’est sûr. À Ternopil, On vient de décorer le vieux croulant canadien, l’ancien SS Hunka, celui qui a reçu une standing ovation au Parlement d'Ottawa ; ça non plus ça ne lui aurait pas plus du tout à Diedouchka. Mais c’est pas mon idée, j’vous jure hein ! Qui a dit que je ne contrôle rien dans mon pays !? M’enfin quoi, on veut une Europe européenne, oui ou non ? Sans les Russes bien sûr. Sinon, pas d’Europe. C’est ça, il ne faut pas flancher, garder sa ligne dans le pif et ça repart… Slava Uk.. Pardon Diedouchka adoré ! C’est pour la bonne cause… Tu me comprends, hein Diedouchka chéri ?!

- Monsieur le Président, que marmonez-vous et à qui parlez-vous dans le vide ? nous ne vous comprenons plus…

- Heu… pardon, c’est l’émotion qui m’étreint à la pensée que… heu…nous allons gagner, oui, nous allons gagner, parce qu’il faut gagner. Parce que nous sommes les plus forts ! Ce n’est qu’une question de temps… et d’argent.

- D’ argent ?

Oui Nicolas, votre président, qui est aussi mon cher ami, brave et fidèle serviteur du peuple ukrainien, et qui adore me sussurer à l’oreille des Slava Toi et Moi et me serrer bien fort dans ses petis bras flasques de boxeur du dimanche, Emmanuel donc, m’a récemment promis trois milliards d’Euros cash, prélevés sur la cagnotte de vos compatriotes. Rubis de Brigitte sur l’ongle. Ce sera suffisant pour tenir, disons… trois semaines.

- Trois mois, vous voulez dire ?!

- Non non, Léa Salamé, trois semaines à peine, car en ce moment nous construisons la grande muraille du Dniepr et les maçons polonais et lituaniens sont devenus rares et très exigeants, vous savez… Ils doivent travailler entre les averses planantes d’une tonne d’eau lourde, alors vous savez les candidats ne se pressent pas. Heureusement dans leur fuite, les Russes nous ont laissé beaucoup de pelles et de machines à laver volées, ce qui fait que nous avons déjà mis au travail quelques-uns de nos Moskals condamnés aux travaux forcés pour avoir cherché – en vain, je vous rassure - un roman de Pouchkine à la bibliothèque du coin ou pour avoir liké un post du Pape appelant à la paix sur Facebook. Les machines à laver seront rendues à leurs propriétaires ukrainiens s’ils se manifestent – le numéro de sous de table faisant foi – ou à défaut remplies d’emprunts ukrainiens et expédiées au Luxembourg pour un possible montage financier.

- Mais vous n’étiez pas à l’offensive pour reprendre la Crimée et Marioupol ?

- Bien sûr, mais une bonne offensive d’hiver se prépare à partir d’une solide position d’été. Regardez nos ennemis, ces satanés Russes, ils ont fait exactement le contraire et ont lamentablement échoué.

- Je vois que le Colonel Grodega trépigne d’impatience et veut intervenir.

- Merci Nicolas Demorand. Il faut ici préciser que l’armée ukrainienne a adopté une stratégie gagnante : à savoir le redéploiement élastique sur des positions imprenables. Je dirais même plus : inexpugnables.

- Un repli tactique, donc.

- Mais non, aucunement. Après l’évacuation express d’Avdeevka, qu’il convient de saluer et qui restera dans les annales militaires comme une magnifique dér… heu… comme une enroute coordonnée et scrupuleusement programmée comme du papier à musique, les forces ukrainiennes se sont intelligemment redéployées dans un rayon de 20 kilomètres, tout au plus. Les spécialistes appellent ça la technique de la tenaille… Ce rayon peut éventuellement être élargi à 50 ou 70. Tout dépend de la Raspoutitsa, maudite alliée des Russes, et bien évidemment de nos approvisionnements en obus et drones. Le Santa Klaus tchèque, avec sa hotte pleine de 155mm, arrivera cette année avec six mois d’avance. C’est tout bonnement inespéré, même pour ceux qui ne croient plus au Père Biden et à Nulland la fouettarde. De quoi repousser les Russes... au delà de nos espérances.

- Et sur l’ensemble du front, Colonel, la situation a-t-elle évoluée tout aussi favorablement qu’à Avdeevka ?

- Eh bien, euh… je… enfin, les Ukrainiens se préparent activement à une percée printanière. Un bourgeon quelque part entre Kherson et Soumi, suivi d’une éclosion soudaine et rapide. Puis, bien sûr, de la reprise progressive de tous les territoires occupés. Nos amis ukrainiens espèrent aller pendre leur linge sur la ligne Sourovikine d’un jour à l’autre.

On murmure qu’une armada de chars Challenger s’embourbe de pied ferme en attendant de pouvoir se ruer pour reprendre Bakhmout puis planter un drapeau ciel et or sur l’Hôtel de ville de Donetsk, ceci avant la Saint-Jean parce qu’après, ces merveilles de technologie britannique souffrent d’une ventilation défectueuse. Ou alors entre les vendanges et Halloween, parce qu’après les radiateurs d’Outre-Manche gèlent intempestivement.

- Édifiant. Les Russes n’ont qu’à bien se tenir. Il faut remercier les Anglais de garder la tête froide et de ne jamais dévier de leur objectif depuis tant de siècles.

- Vous m’épatez Nicolas ! J’ai pourtant fait Sciences-Po, mais je ne vois pas du tout de quoi vous parlez…

- C’est pourtant simple, Léa : Albion, la perf… hum… l’Angleterre n’a eu de cesse d’empêcher les Russes d’accéder aux mers chaudes, et ce, peu importe les gouvernements. C’est dans tous les livres d’histoire.

- Vous voudriez dire que ça n’a rien à voir avec Poutine… ?!

- Heu… non...oui... heu, je voulais dire si... certes si, Léa, si Poutine a envahi l’Ukraine, c’est uniquement parce que nous avons affaire à un dictateur sans foi ni loi qui veut reconstituer l’Empire des Tsars et non parce que les Anglo-Saxons ou l’OTAN menaçaient Sebastopol, leur seul port en eau chaude. Ne me faites pas dire ce que je pourrais affreusement penser si je suivais en cachette les médias complotisto-poutino-slovacofitso-asselino-kennedyjunioro-chomskien et j’en passe.

- Ouf, quel soulagement, Nicolas, j’avais un instant cru que vous étiez passé du côté obscur de l’info, là d’où l’on ne revient généralement pas. Songez à Emmanuel Todd : ce grand esprit talentueux est définitivement perdu pour le service public, tout du moins sur notre antenne. Désormais l’inviter benoîtement serait renoncer à nos valeurs. Rudy, Julien et Tristan ne nous le pardonneraient jamais. Nous serions nous aussi mis à l’index médiatique, excommunié des bien-sachants, perdus à tout jamais. Fini les invitations au Siècle, les galas de bienfaisance à Bruxelles, les afters avec Jean-Michel, les chemfests avec Pierre, les ménages chez les oligarches. Raphaël me lâcherait pour la première bimbo georgienne profonde venue… Je n’ose imaginer...

- Ou alors, Léa, si l’ARCOM nous obligeait en fin de compte à inviter ce personnage sulfureux et controversé, ce serait à six contre un, pour qu’il ne puisse étaler sa poutinolâtrie en toute quiétude et que des journalistes-snipers lui fasse expurger son démon complotiste du corps, dans un exorcisme salutaire et jurisprudent.

- Laissons-là, Léa, les esprits embrumés par la propagande du Kremlin et revenons à notre discussion sérieuse. Général Chaudarcy, pouvez-vous nous expliquer ces incursions récentes en territoire russe, du côté de Belgorod. Quel est l’objectif de Kiyv ? Je n’ose poser directement la question à M. Zelenski, qui doit être tenu au secret-défense.

- Merci de me faire confiance, Léa. Monsieur le Président, je parle sous votre contrôle. Le but est, sans aucun doute, de faire tomber l’infâme régime de Poutine. Imaginez, quelques photos sur Tik-Tok ou Instagram des valeureux combattants pour la liberté devant la mairie ou l’église ! A coup sûr, la Poutinocratie serait déstabilisée ! Et ce, pendant la durée de ces prétendues élections auxquelles personne ne croit. Pas même les Russes.

- Poutine a cependant été réélu ; l’effet escompté n’a donc pas eu lieu ?!

- Oh que si. D’abord, je rappellerai que ces quelques centaines de soldats sont de vrais patriotes russes. De rudes opposants à Poutine. Quand le maître du Kremlin a successivement interdit leurs trois partis, prétendument d’extrême-droite, Vikings d’abord, Blanche Thulé et Svantastika*, en fait de braves démocrates qui faisaient du bon boulot dans les rues de Moscou et Saint-Petersbourg, ils se sont tout naturellement réfugiés en Ukraine post-Maïdan, désormais havre de démocratie ; un pays où, selon la nouvelle législation, les portes ont désormais cinquante centimètres de plus en hauteur pour que les divers défenseurs de l’Europe européenne puissent circuler facilement sans flancher du coude droit.

Slava Ukraïni, Bandera forever ! Ces beaux slogans pacifistes me mettent la larme à l’oeil.

- Heïla Poëlederiy, vous aussi semblez émue à l’évocation de ces valeureux slogans !

- J’ai seulement une poussière russe dans l’oeil. Je ne pleure jamais. La dernière fois que j’ai pleuré c’est quand j’ai reçu mon premier virement en Hryvnia. Je venais de louer en viagier à Blackrock l’izba familiale, avec mère, chien et canards. Même quand le SBU est venu chercher mon père russophile, après un appel anonyme, je n’ai pas versé une larme. Ni avant de décrocher, ni après.

- C’est tout à votre honneur. On sent bien que vous n’avez que mépris pour les Russes.

- M’ai pris ? Non, pas vu, pas pris.

- Je voulais dire que vous n’aimez pas les Russes.

- Je les hais. C’est tout simple. La haine est bienfaisante, reposante parfois. Je n’ai pas d’enfants car je hais aussi les gosses, mais ma nièce qui a fait une belle colonie de vacances à Lviv, organisée par les bons gars d’Azov, m’a raconté comment la haine des Russes est une délivrance. Une jouissance. Du pain béni quotidien.

Heureusement, de plus en plus de pays européens ont compris que sans la haine du Russe, il ne sont rien. Les pays baltes par exemple : Littaniens, Estuarniens et Lotturiens, que je connais bien, sont comme des frères dans notre combat contre le diable à Moscou. Détester tout ce qui est russe c’est comme un accomplissement, un devoir, un sexordass…

- Un sacerdoce ?!

- C’est ça. Malheureusement pour moi, je n’ai pas appris à tirer sur des cibles d’Orcs en carton, comme ma nièce, mais je saurai fabriquer des cocktails molotovs comme à Odessa, où l’on a organisé un barbecue géant juste après le Maïdan, en mai 2014. C’est dommage, j’aurais bien aimé y participer ; et puis moi aussi, me faire photographier avec un Moskal bien grillé et encore tiède, comme notre député Oleksiy Goncharenko qui, lui, y était et a posé pour la postérité antirusse…

- Vous craignez les Russes ?

- Non, je veux juste leur disparition, leur anéantissement. Ma cousine, Petaouchanka, qui habitait à Melitopol, une ville infestée de Moskals, les pro-Russes comme vous dites. Bien qu’il y en ait moins qu’à Marioupol et Donetsk en fait ; bref, quand, en février 2022, elle s’est réveillée avec les Orcs à Poutine dans la rue elle a couru chercher des graines de tournesol.

- Pour faire pousser des légumes au jardin, en prévision d’une guerre longue, sans doute.

- Pas du tout, Nicolas, pour en fourrer dans les poches de ces salauds de soldats russes en leur souhaitant une joyeuse mort rapide sur le sol ukrainien et une bonne germanition au printemps...

- germination.

- Oui, nous sommes un peuple poétique, vous savez. Nous, les vrais patriotes ukrainiens, héritiers de Stepan Bandera, adorons offrir des cadeaux de bon coeur aux Moskals ou aux Orcs : des colis tic-tac pour les hommes, des gâteaux à tomber raide pour les femmes, des distribution aérienne de mines pétales pour les enfants...

- Cela ne me semble pas très éthique, Heïla, mais après tout les Russes sont les méchants de l’histoire.

- Zétique ? Oui c’est la Zétique. La science de l’anti-Z, de l’anti-russe ou quelque chose comme ça.

- Monsieur le Président, êtes-vous d’accord avec Heïla ?

- Ma ligne à moi, Léa Salamé, c’est : pas de discussion avec Moscou. Les Russes rentreront chez eux avec le maximum de collabos-Moskals dans leurs bagages. Ca fait quelques millions à nettoyer dans tous les recoins du pays, dix, tout au plus. Sans oublier les faux-jetons Rusyns et les traîtres Magyars qui nous pourrissent la vie à l’ouest. Et les va-nu-pieds Roumano-bulgares : dès que la mobilisation volontaire sera abrogée ont les poussera dehors ; dans une quelconque rivière frontalière. Ils pourront toujours aller travailler comme cuistots dans la super-base que l’OTAN construit chez les sauvages du sud, ou techniciennes horizontale dans des hôtels d’Istamboul. Après on sera définitivement tranquille, entre nous, les vrais Ukrainiens. Slava Ukraïni !

- Et la Transdnistrie ?

- Nicolas, cette verrue russe sera éliminée en temps et en heure. Notre brave et fidèle Roustem y travaille chaque samedi, son deuxième jour de repos. Mais laissez-moi vous dire qu’on rentrera dans l’UE et l’OTAN, de force s’il le faut. Nos braves et fidèles alliés, patriotes russes, qui partagent nos valeurs d’Europe européenne, fonceront sur Moscou, avec 3 bataillons de tatoués sous le commandement de l’ancien légionnaire cosaque, Taras Patiboularov, 45 panzers Léopard II, 8 tanks Abrams, 5 chasseurs F16 et 3 canons Caesar et demi.

Poutine et ses sbires seront arrêtés suite à un soulèvement populaire des Navalno-bobos de Moscou, puis expédiés à Guantanamo, attachés sur des missiles hypersoniques. Moi et ma femme, une fois notre sacré devoir accompli, on prendra notre retraire en Crimée libérée, sur notre super-yacht et on vous invitera tous pour un bal euromasqué à Yalta et l’élection de Miss Antirussie à Sebastopol.

- Elle est vraiment bonne !

- Quoi, qu’est ce qui est bonne ? Ma femme ?

- Non votre ligne, elle est bonne ; enfin je veux dire que c’est une ligne politique claire et salubre que les Russes devront accepter bon gré mal gré.

- Ou bien mourir, Nicolas.

- Peut-être pas jusque-là, Heïla, car les Russes possèdent un énorme arsenal soviétoïde. Je me tourne vers vous, Général Bastringant : quels sont les objectifs des Russes ? Menacent-ils réellement l’Europe ?

- Oui et non. En fait comme l’a bien rappelé mon collègue à mon extrême-droite, Barbouzovieff, l’ armée russe est en passe d’être déconfite en Ukraine. Une petite pitchenette grâce à notre aide en rations saucisson-pinard et sacs de couchage thermo-chouette nocturne et les Russes y réfléchiront à deux fois avant de vouloir surprendre Kiev par derrière.

- On ne dit pas Kiev mais Kiyv !

- Ecoutez Heïla, je connais bien Kiev, j’y ai été à une époque où tout le monde disait Kiev et d’ailleurs tout le monde ou presque y parlait russe et pourtant je ne suis pas si vieux que ça.

- C’ est de la propagande russe, toujours une ville ukrainienne est Kiyv ! Jamais russe !

- D’abord on dit : Kiyv est toujours une ville ukrainienne, Si je vous dis : Ukronaze vous avez l’air… hum… mais laissez-moi finir, s’il vous plait. Je disais que l’armée russe est mal en point, mais… car il y a un mais…

- Nous sommes suspendus à vos lèvres lippues, mon général !

- Oui Léa, il y a un mais. Le mais, c’est que l’armée russe produit de plus en plus de pelles volantes et de machines à laver sur chenilles. Voilà le pas joli mais. Et, en plus, on est passé tout récemment de un fusil pour dix à un fusil pour cinq, ce qui veut dire que Kalashnikov a déjà doublé sa production depuis le moment où Monsieur Zabouraluneff a parlé et maintenant. Je lis en effet sur mon portable une depêche du Berliner Zeitung, qu’on ne peut suspecter d’être pro-Poutine – d’ailleurs, pour preuve, ils ne savent toujours pas qui a bien pu avoir intérêt à faire sauter NordStream - bref ce journal très sérieux annonce qu’un soldat russe dispose d’une kalashnikov désuète à un coup, avec baïonnette, tandis que quatre autres se contentent de pelle, pioche, fourche et brouette. La brouette servant à ramasser le mort du groupe ; puisque, selon les services de renseignements ukrainiens, un soldat russe sur cinq manque en général à l’appel du soir. Voyez, je n’invente rien. Cette montée en puissance de la puissance de feu russe est en effet puissamment préoccupante.

Certains experts estiment qu’à partir du moment où les troupes russes renonceront aux fourches et aux pioches, cela sera le signal pour une ruée de millions de moujiks russes, le couteau à betteraves entre les dents, qui s’empareront en quelques mois d’Odessa, de la Transnitouche, des pays blates, de l’est-polonais jusqu’à la Fistule et peut-être même tenteraient-ils un débarquement à Stockholm pour empêcher le bon peuple finlandois de rentrer dans l’OTAN. Les plus pessimistes évoquent un défilé sur les Champs avant les Jeux Olympiques, ce dont je doute fortement, vu que les troupes russes ne sont pas encore équipées de véhicules dont les pneus résisteraient aux morsures de rat et possédant des grilles anti-punaises de lit.

- Ce scénario est effrayant ! Mais comment ces pauvres hères abreuvés à la vodka et à la propagande poutinienne pourraient-ils envahir l’Europe en roulant des pelles mécaniques ?

- C’ est là tout le mystère, Léa. Il n’y aurait pas que des pelles planantes, mais aussi des pelles invisibles.

- Quel cauchemar ! Monsieur le Président, vous êtes toujours avec nous. Comment comptez-vous combattre les nouvelles armes secrètes russes ?

- C’est extrêmement simple : une fois notre ligne en avant du Dniepr achevée, nous allons recycler les pelles ayant été utilisées, pour, nous aussi, en faire des armes redoutables : pelles autotractées, pelles héliportées, pelles traversières, pelles à tarte, pelles à tchao, etc.

- C’est splendide. Où l’on voit le génie ukrainien s’épanouir face à l’adversité de son dangereux voisin et envahisseur…

Toutafé Lea, le glorieux peuple ukrainien nous donne ici une leçon, sur laquelle nous méditerons longtemps. En attendant : No pasaran !

- Je dirais même plus : Slava Ukraïni ! Bon courage pour votre interminable fin de mandat, Monsieur Le Président !

- Slava Ukraïni ! Merci de votre invitation, Léa et Nicolas, et à la prochaine fois pour fêter la victoire, la libération et ma réélection électronique ! [en chuchotant] Dites-moi, où sont les toilettes ?

- Slava Ukraïni et mort aux Orcs !

- Attention Heïla, L’ARCOM risque, encore une fois, de nous taper sur les doigts…

- Pourquoi Nicolas ? Qui se soucie des Russes ?

* Blague à part, les trois partis néo-nazis russes successivement interdits sont : Slavyansk Soyouz (Union Slave ou... SS) de Dimitri Demushkin en 2010, DPNI (Mouvement Contre l'Immigration Illégale) de Vladimir Yermolayev en 2011, Russkije (Russes) de Alexander Potkin en 2015.

source cette édifiante vidéo sur Navalny et ses potes fachos, miraculeusement toujours en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=Yba-LJ8clgc

notice importante de l'Agence Nationale de Régulation des blagues, parodies et jeux de mots : Par contrat, signé en toute opacité, avec nous-mêmes, nous nous dégageons de toutes responsabilité, suite à la lecture de cette parodie, et/ou à son éventuelle mauvaise utilisation. Cette parodie est censée vous faire rire. Selon nos essais en double borgne, 23% des patients ont ri aux éclats ; 31% ont bien ri ; 23% ont plutôt ri ; 11 % ont souri ; 9 % n'ont pas ri ; 5% n'ont pas lu cette parodie ; 1,626% sont morts de rire ; 0,06% sont morts de n'avoir pas ri ; 1,314 % n'ont eu aucune réaction. En cas d'effets secondaires graves, comme dépit, excitation, tournis, colère ou réflexion, prière de s'adresser aux autorités compétentes.

Autres articles :

La guerre de Poutine et la paix de Zelenski, Geopolitique, France Inter, (12/10/2022)

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/la-guerre-de-poutine-et-la-paix-de-244317

Prague Inter, Le telefonicko sonne : "nuage de Tchernobyl, Pacte de Varsovie, canons à Cuba, ce qu'il faut retenir des annonces gouvernementales" (28/04/1986)

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/le-telefonicko-sonne-radio-prague-239092

Jean-Michel Trogneux à la Matinale de France Inter (26/01/2022)

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/jean-michel-trogneux-a-la-matinale-238894

Prague Inter, Le telefonicko sonne : "L'épidemie américaine, ce que l'on sait." (27/10/1983)

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/prague-inter-27-10-1983-le-234862

Remaniement au Gouvernement Laval V, Le téléphone décroche, Radio Nationale Inter (07/09/1940)

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/remaniement-au-gouvernement-laval-229721

Prague Inter, Le telefonicko sonne : "un an après, quelle normalisation ?" (21/08/1969)

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/prague-inter-21-08-1969-le-219412

Francois Asselineau à la matinale de France Inter (03/04/2019)

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/francois-asselineau-a-la-matinale-213995

Edouard Philippe au Téléphone sonne, France Inter (09/03/2019)

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/edouard-philippe-au-telephone-213291

Emmanuel Macron invité à la Matinale de France Inter (24/10/2018)

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/macron-invite-a-la-matinale-de-208843

Peut-on rire de tout ? Le Téléphone sonne, France Inter (18/11/2016)

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/peut-on-rire-de-tout-le-telephone-186650

Les odieux crimes de guerre de Poutine en Syrie, Géopolitique, France Inter (0711/2016)

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-odieux-crimes-de-guerre-de-186257

La matinale de l'été (les attentats, ce que l'on sait), France Inter (15/09/2016)

http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/la-matinale-de-l-ete-france-inter-184608

La Norvège, 22 ans après le non à l’Europe, Le téléphone sonne, France Inter (13/07/2016)

http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/la-norvege-22-ans-apres-le-non-a-l-182766

Géopolitique II, Poutine et le Caucase, France Inter (11/04/2016)

http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/geopolitique-ii-france-inter-179805

Boomerang - France Inter (22/03/2016)

http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/boomerang-france-inter-179088

La Russie, le grand jeu dangereux, 7/9 de la semaine, France Inter (27/02/2016)

http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/la-russie-le-grand-jeu-dangereux-7-178176

7/9 du dimanche, France Inter (8/02/2016)

http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/7-9-du-dimanche-france-inter-177412

Sarkozy invité de la Matinale, France Inter (19/12/2015)

http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/sarkozy-invite-de-la-matinale-175603

Valls invité de la Matinale, France Inter (24/11/2015)

http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/valls-invite-de-la-matinale-france-174526

Géopolitique I, France Inter (27/10/2015)

http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/geopolitique-france-inter-173390