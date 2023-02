woke de là.

Le courant "woke" alimente l'intolérance à l'égard d'opinions différentes et porte atteinte à la liberté d'expression. Certains militants de gauche en sont venus à le considérer comme un terme offensant utilisé pour dénigrer ceux qui font campagne contre diverses discriminations. Le terme anglo-américain woke (« éveillé ») désigne le fait d'être conscient des problèmes liés à la justice sociale et à l'égalité raciale. En raison de son adoption croissante au-delà de ses origines afro-américaines, le terme est devenu une expression fourre-tout utilisée pour dénigrer des idées progressistes, souvent centrées sur la défense des droits de groupes minoritaires et portées par des courants universitaires. Après "Vivre au dessus de ses moyens ?" , pourquoi ne pas creuser cette même thèse mais dans le style cool de la "Parodie" ?

T'es riche, moi pas

Le 52ème Forum de Davos avait commencé le 16 janvier "entre escortes et politique" comme l'écrit Lucia Gangale.

Ce Forum économique mondial est une fondation à but non lucratif. Il ne défend aucun intérêt politique, partisan ou national et s'est donné pour mission « d’améliorer l’état du monde ».

Pour cette 52ème édition, 1.530 patrons se sont ajoutés à une centaine d'hommes d'Etats.

Des politiques de haut vol sont en effet sollicités, constitués par des chefs d’Etat et des patrons, dont les entreprises font tourner la machine en mécènes du World Economic Forum (WEF).

L’élite de la planète ne pourrait fonctionner sans ces généreux "partenaires", qui apportent matière grise et gros sous avec la condition d'avoir un chiffre d’affaires minimum de 5 milliards de dollars.

Dès l'entrée, cela commençait mal : "Les participants au forum économique de Davos ont été épinglés dès le début pour leur moyen de transport : « C’est une honte »".

Mais, ne vient pas à Davos qui veut !.

Il faut de la sonnante et trébuchante..

Il y a 3 types de tickets d'entrée et de cotisation annuelle à Davos :

Etre "membre" coûte 50.000 FS.

Etre "partenaire industriel" coûte 250.000 FS avec deux places supplémentaires

Etre "partenaire stratégique" coûte 500.000 FS avec quatre ou cinq places supplémentaires.

Les invitations ne dispensent pas de s’acquitter d’une participation aux frais de 27.000 FS, sans le logement et l’acheminement particulièrement compliqué pour arriver à Davos.

Le rendez vous de l’élite de la planète ne pourrait fonctionner sans ces généreux "partenaires" qui apportent matière grise et gros sous ?.

Vont-ils pousser les décideurs à repenser notre modèle économique alors que c'est ce modèle qu'ils prônent.

Beaucoup de ratés dans les prévisions données à Davos.

Dans l'histoire, il y avait seulement les nobles et le peuple des roturiers.

Pas de classe moyenne. Seulement des vassaux qui devaient prêter allégeance.

Aujourd'hui, les riches se rassemblent à Davos de manière officielle dont on reçoit quelques nouvelles et bilans en fin de meeting.

Cette fois, leurs conclusions consistaient dans "un appel à l’unité et à la collaboration, au commerce par la résilience, à la croissance et à l'action climatique dans cette période de crises mondiales et d'interdépendances exigent des solutions mondiales avec le rôle du commerce confronté aux défis en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et aux solution présentée dans les discussions. Il est essentiel de relier les points pour trouver des solutions globales cohérentes".

Peuchère (mais, au contraire, pas peu chère), quel beau projet futuriste à mettre en branle mais ils ont oublié qu'il fallait sortir beaucoup de pognon des poches.

Moins officiel et plus insidieux, le Groupe Bilderberg.

La conférence du club de Bilderberg rassemble tous les ans de manière informelle cent trente personnes, essentiellement américaines et européennes, composées en majorité de personnalités de la diplomatie, des affaires, de la politique et des médias et probablement avec des anciens déjà à Davos.

Ce forum ou club des gens biens (ou de biens) a été inauguré en mai 1954 à Oosterbeek, lors d'une réunion à l'hôtel Bilderberg et ce club a ses bureaux à Leyde.

Dans ce cas, il n'y a pas de prix demandés pour s'y inscrire. Tout se fait par invitation au choix du Groupe Bilderberg lui-même.

Non médiatisé, sans caractère confidentiel, sans bilan des conférences, cela suscite controverses et alimentent quelques théories de complots, relatives à son influence. Les secrets et le manque de transparence mènent toujours aux suspicions de malveillance envers les populations du monde avec l'idée de la question de savoir est-ce une Théorie du complot ou complot idéologique ?.

J'en avais parlé en détail dans "Les puissants redessinent le monde". Je ne vais pas remettre le couvert.

La pauvreté et la richesse s'écartent de plus en plus l'une de l'autre.

La question "Pourquoi les riches triomphent ?" relève de la magie.

Il y a bien les "créateurs de chance", mais ce bout de chance, n'est-ce pas en définitive de la malchance ?.

Aujourd'hui, Elon Musk prétend sauver l'humanité.

Rien que ça..

A bord d'un capital de 200 milliards d'euros avec de multiples sociétés et qui embrasse trop et finira toujours par mal étreindre en finissant dans l'abîme des espérances perdues comme pour Microsoft à morceler pour qu'il en reste toujours quelque chose"..

"Le dilemme du signe du verseau pose la question : comment concilier fraternité, transcendance et individualité, hédonisme et égoïsme comme quadrature du cercle. Il doit être possible de trouver une voie commune en mettant les individus d'accord sur le préservation de la nature et des fonds marins. Le blocage vient d'ailleurs et l'affrontement est viscéral. Les progressistes et les conservateurs n'ont pas la même éthique. Le signe du verseau est soit sous la dominante saturnienne conservatrice et platonicienne) et uranienne progressiste et prométhée.. On peut être universaliste ou mondialiste. Le mondialisme se limite uniquement au point de vue économique. L'universalisme se situe au niveau de la transcendance. Il faudra faire un choix et parfois mentir. Autrement, les relations humaines deviendront invivables.".

Les riches sont toujours plus riches et les pauvres, plus pauvres.

"Les riches, c'est fait pour être très riches et les pauvres très pauvres" dit Don Salluste de Bazan dans "La folie des grandeurs".

Woke de là

T'es pauvres, moi pas

Il y a les vrais pauvres et d'autres qui se considèrent pauvres psychologiquement.

"La pauvreté désigne dans une société donnée le fait d'être dans une situation d'infériorité matérielle par rapport aux individus les plus favorisés, traduite par des difficultés financières à subvenir à ses besoins, mais aussi par une stigmatisation de la part des personnes plus riches. Il n'existe cependant pas de définition humaine complètement consensuelle et universelle de la pauvreté. [...] Les sciences économiques, par contre, tentent d'expliquer l'existence de la pauvreté par des mécanismes de l'accroissement de la richesse comme une cause majeure de souffrance dans laquelle l'égalité entre les êtres humains est au centre de diverses conceptions morales, philosophiques et religieuses", dit Wiki.

Sans se poser la question du commencement de la pauvreté et de l'aboutissement de celle-ci, il faut parfois se rendre compte que ce mal-être peut être inhérent à soi-même avec un certain masochisme et pas en comparant ce phénomène avec jalousie avec l'entourage qui serait plus riche.

Le plus curieux, c'est que le manque de solidarité est parfois plus prononcé dans le fond du panier de la population que dans les hautes sphères de la société.

Un CEO viré trouvera plus vite un nouveau job grâce aux cartes de visites qu'il a récolté pendant son mandat contrairement à ce que la sociologie tente de traduire.

"La créativité de l'artiste" se terminait par : "J'ai questionné un des locataires d'une habitation sociale qui contrairement à ce que je pensais dans une tel environnement de village social, m'a révélé que la solidarité y était loin d'être d'exemplaire. L'impression vue par l'extérieur ne donne pas le même reflet vu par l'intérieur mais que rien n'est resté comme avant". Le chacun pour soi a mué chez les pauvres.

Il faudrait donc relativiser et non pas répondre à la pauvreté par des solutions "pauvres" dans une absolue vérité mais dans une relative vérité.

Il faudrait surtout bien distinguer un travail manuel, souvent moins payé du travail intellectuel.

La société paie mieux un cerveau bien fait qu'un cerveau bien rempli. Un cerveau bien fait va chercher des solutions neuves aux problèmes ardus par son intelligence en plus des connaissances acquises pendant son écolage. Ces connaissances progressent aujourd'hui plus rapidement que les programmes établis dans les écoles et deviennent obsolètes si elles ne se mettent pas à jour en permanence.

Il faudrait donc une méthode plus fine, plus personnalisée, pour sentir le besoin de récréer une vraie envie à construire un monde plus profitable à tous.

Si on réfléchit bien, on n'a que la monnaie de sa pièce entre du donnant-donnant ou du perdant-perdant.

On parle souvent de seuil de pauvreté, mais jamais seuil de richesse..

N'est-ce pas un indice de manque de réflexion ?

Woke de là

Comment t'es devenu pauvre ou riche ?

Ma réponse est tout à fait bancale en ce qui me concerne : "j'ai cherché un travail relativement bien payé et qui m'a plu comme un hobby. Travail en relation avec mes capacités et pas avec les tiennes, bien entendu. J'ai espéré avoir un jour, une idée qui allait être vendue au prix le plus fort chez les consommateurs qui ne verront avec la poudre que je leur jette aux yeux et qu'ils ne pourront pas résister à leurs désirs les plus idiots. Je n'y suis arrivé que peu de fois. Entretemps, je me suis accroché contre vents et marées pour éviter les concurrents qui n'ont pas tardé à me détrôner de mes certitudes de mon bon droit. Alors, il a fallu soldé mes principes devenus vieux, pour les réadapter à l'actualité ou en inventer de nouveau".

Janvier a été le mois des soldes. J'avais décrit ce phénomène de rabais dans des Sketches des invendus en soldes.

"Il faut être riche pour acheter rien que du bon marché" m'avait dit un jour de solde, un vendeur qui voulait me vendre une télé.

Ce n'est qu'après en prenant du recul et en réfléchissant bien que j'ai compris qu'il avait raison malgré le caractère paradoxal de sa déclaration. Ma télé à écran plat est toujours la même depuis près de 20 ans mais avec un peu moins de pixels au centimètre carré offerts aujourd'hui. Pas de problème, je prends du recul en regardant la télé. Je ne fais pas de photo de son image. Les photos, je les fait à l'extérieur en pleine nature.

Parmi mes meubles, il y en a qui sont aussi vieux que mes noces d'or.

La pauvreté et la richesse se manifestent de tellement de manières différentes aussi bien proactives que rétroactives que cela en devient difficile pour nos achats d'apporter une conclusion définitive ou trop hâtive.

Je ne suis pas "fils de xxx" dans le rayon népotisme en extension de la génération précédente dans un "Epaulé et jeté". Il a fallu que je m'organise en conséquence sans m'embrigader dans les achats compulsifs.

J'ai compris qu'il n'y a pas plus économe que les plus riches. Je n'ai pas dit qu'ils sont radins car ils donnent aux œuvres comme vous et moi mais avec des élastiques et des arrière-pensées publicitaires sous le parapluie "des Caïus".

Mais, en milieu de course, je m'interroge toujours. Je fais mes calculs avec mon logiciel "mmex" et je rêve de recevoir quelques miettes au passage tombées du ciel ou du camion.

Un débat du 28' de la semaine dernière parlait d'une taxation de 2% des milliardaires pour diminuer les déficits de l'Etat. Démagogie ou solution réelle ? Les déficits dans la caisse, il faut toujours les combler. Pas question d'emprunter avec l'obligation de devoir payer des intérêts. Déficits dus à l'usure. Déficits de valeurs. Il faut donc amortir le vieillissement en comparant les choses d'avant et celles d'après. Ces choses peuvent s'évaluer en fonction de l'envie de changement et du montant avec beaucoup de zéros avec un chiffre significatif non nul qui les précède, pour l'acquérir.

.

J'ai lu et répondu au billet d'un "collègue" du club Agoravox.fr "Boulots de merde".

Je suis un intello et pas un manuel.

Non, je n'ai pas eu ce genre machiavélique de boulot manuel.

Pendant ma vie active, on me payais à inventer de nouvelles solutions que je suivais pas nécessairement pour moi-même.

Stromae chante "Santé" aux manuels. Et moi aussi, un verre à la main.

Woke de là

Les chiffres et les lettres

Dans l'histoire, l'homme a écrit les chiffres sous tellement de façons. Il est devenu comptable avec des notions de bilan soupesées par la balance entre "débits & crédits", de sa relation entre "prix & performance" pour arriver à se sentir parfois plus heureux dans un statu quo avec une confiance en l'argent mitigée dans le temps et dans l'espace.

Désolé, je n'ai pas suivi des cours littéraires. J'ai passé mon examen de maturité en maths.

Je lisais récemment dans un magazine people que Enrico Macias était sans le sou. Il a fait partie de l'arnaque de Madoff à qui il a prêté 35 millions d'euros pour créer un revenu plus important et plus rapidement que de normal. Une preuve qu'il n'a rien compris à l'économie. Dans ce cas-ci, il a confondu les réflexions du miroir avec le miroir aux alouettes.

Quand on a jusqu'à la notion des chiffres, il y a toujours danger.

Il faut "savoir" compter et déterminer ce qui est normal économiquement.

Faut pas jouer les riches quand on n'a pas les idées conformes aux réalités.

L'obsolescence est programmée beaucoup plus rapidement aujourd'hui.

Donc, il s'agit de rester au courant et de s'adapter à l'évolution qui commence par des indices et finissent dans l'actualité.

Préparer sa retraite, c'est être curieux de tout et capitaliser son savoir en généraliste bien avant que le gong aura sonné pour la prendre.

Depuis cette retraite, j'ai "joué" avec des lettres.

J'aime pas les gens heureux... Il y en a que pour eux...

Woke de là

La classe moyenne disparait

Pour la recréer, il faut avoir la fierté d'appartenir à cette classe moyenne même si c'est relativement du gagne-petit par rapport aux salaires indécents offerts à ceux qu'on appelle "people" du showbiz et aux sportifs de haut niveau que les classes moyennes adulent innocemment.

Je joue l'entarteur comme Noël Godin mais avec une tarte à la crème virtuelle.

Je tacle avec mon ironie naturelle, les nouveaux riches, les snobs, les péteux qui oublient leur passé et qui font comme s'ils étaient riches depuis la naissance.

J'ai compris que l'évolution n'est qu'un fil sans fin dans une compétition qui espère arriver au poteau d'arriver avec orgueil mais sans avoir des questions philosophiques de rendement du prix à payer pour atteindre cette performance.

Pourquoi ai-je décidé de faire ceci et pourquoi cela m'a rebuté ?.

Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres pour me sentir gagnant ou perdant. J'ai testé en permanence toutes les opportunités en restant sur un fil avec le précipice de chaque côté.

Nous sommes dans une période où la rentabilité prime sur la productivité. Celle-ci est remise en question de manière existentielle pour continuer à exister. Produire ce qu'il faut et rien de plus, pour éviter les invendus qu'il faudra recycler après arrivé dans les poubelles de l'histoire de mauvais choix qui ont perdu ses concepts d'efficacité et qui n'auront pas laissé de bénéfices de l'utilisation des choses pour pouvoir réinvestir ces bénéfices temporaires. Tout devient plus complexe pour contrer les beaux parleurs car ils ont beaucoup d'atouts dans leur jeu de vendeurs machiavéliques. Toutes les sociétés humaines, petites ou grandes, tous les particuliers ne sont jamais éternelle et finiront toujours par s'éteindre de leur belle mort sans rechercher la nouveauté plus ou moins révolutionnaire.

Je m'adapte à tout.

les grands projets tendent à se fractionner pour mieux fonctionner. Les franchisés qui mettent la main à la poche, remplacent progressivement les jeunes managers payés sortis des hautes écoles de commerce et qui sont payés forfaitairement en fin de mois par une société globalisée sans véritable effort de représentation de ce qu'ils sont sensé représentés.

A part Apple, toutes les sociétés du numérique diminuent leurs effectifs en personnel. Ce n'est pas fondamentalement une déchéance mais une suite logique à une analyse de la conjoncture qui ne pourrait plus suivre l'explosion de ses revenus pendant la période creuse en activité lors du Covid.

Tout et tout de suite est une règle qui risque d'être obsolète à court terme.

Le film "La nouvelle vie de Paul Schnijder", passé récemment sur ARTE, était un conte plus philosophique mais qui m'a fait réfléchir sur l'oubli de l'essentiel : vivre.

<---Le calme et le luxe, on le trouve au cimetière de Bruxelles. On peut même jouer en famille (à la roulette russe ?), mais ce sera avec moins de volupté.

Synopsis : Survivant d'un accident d'ascenseur dans lequel sa fille a péri, Paul Sneijder, ancien ingénieur, s’interroge sur son existence passée subissant les séquelles de son accident qui l’empêche de rentrer dans un ascenseur et de rester enfermé. Sa solution : réfléchir en marchant et promener des chiens. Sa jeune épouse s’intéresse à sa carrière, à l'argent que le procès pourrait apporter. Mais sa décision est de ne pas lancer de procès. Pour vaincre sa phobie des ascenseurs, il décide de partir pour Dubaï pour monter au sommet du plus grand bâtiment du monde…en ascenseur.





Woke de là

Comment colmater les fuites d'argent quand on n'a plus de boussole ?

Ne pas être con_sommateur bête et méchant empêtrer dans le marketing, la pub et la propagande est tout un programme.

Eula Biss, auteur de "Avoir et se faire avoir", dit que "rien ne semble avoir autant choqué ou horrifié mes lecteurs que ma décision d'écrire ouvertement sur mes propres finances. Cela le semble révélateur. Moins besoin d'acheter des choses mais de contacts avec les autres et le monde que l'on ne peut marchandiser. Les classes ne sont pas encore mortes. Avec le capitalisme et le consumérisme, on se fait toujours avoir. La consommation est un repas qui ne nourrit pas".

Sommes-nous dépendants de notre image pour exister dans la société

?

Ce mal-être est très simple à comprendre par la psychologie en dehors de l'argent de la pitance.



Tout se mêle quand on parle d'argent. Il sert à payer des tanks pour faire la guerre en détruisant des gens et pour aider, en même temps, d'autres gens quand ils sont en détresse après le tremblement de terre en Turquie et en Syrie.

Il n'y a plus rien à comprendre dans l'esprit des humains dans l'esprit des humains.

Ils détruisent ce qu'ils ont aimé et vénéré avec des idéologies surannées.

Tout sonne faux à cause du pognon.

Les parents ont toujours gardé la volonté de faire mieux et plus pour leurs enfants en oubliant de vivre. Quand il n'y parviennent pas c'est la déprime.

Ont-ils honte à ce point de ce qu'ils on fait, de ce qu'ils ont été ?.

La balance crédit et débit ne se stabilise jamais, dans ce cas, en équilibre dans une relation de "prix performance".

Jeune, je n'ai pas connu tous ces privilèges d'enfants gâtés dans ma famille. Pas de marques chères pour mon cartable d'écolier que j'étais. Pas de classes de neige. Pas d'école conduit en voiture. L'école devait être la plus proche pour ne pas devoir marcher trop longtemps pour y aller. Tout était cool mais à la dure.

Les soldes d'hiver viennent de se terminer ce 31 janvier. Leur bilan est mitigé, paraît-il. On n'a plus les moyens de sa politique de grandeur.

Toujours plus, et plus rapidement, même si on gagne à peine sa vie, cela ne suffit jamais pour se laisser conduire par le pognon malgré les risques potentiels de se laisser corrompre comme on a pu le constater pendant les répercussions du Qatargate

.

Aujourd'hui, tout dépend du nombre de zéro derrière un chiffre significatif et on arrive à tout.

Les caprices de stars les plus hallucinants !

Pourtant, les stars sont plus adulées par les pauvres que par les riches.

Malgré le coût du voyage jusqu'au Qatar et des frais pour assister au foot, rien de tout cela a remporté une décision négative décisive.

Dans le billet "Vivre au-dessus de ses moyens ? " de la semaine dernière, je donnais quelques astuces pour éviter les frais inutiles par la consommation de l'alcool sous toutes ses formes, le tabac, les courts déplacements en auto, sans être ascète pour autant.

Il y en a tellement d'autres à énoncer et à annoncer haut et fort.

Quand on aime, on ne compte plus, on réfléchit autrement.

Woke de là

Taxer sur la valeur ajoutée ou par les accises ?

La taxe sur la valeur ajouté n'a plus la cote en Belgique.

On avait baissé la TVA de 21% à 6% sur l'énergie.

Pour rentrer dans les frais, voilà qu'on veut remonter les accises.

Le droit d’accise est un impôt indirect perçu sur la consommation, parfois aussi le seul commerce de certains produits, en particulier le tabac, l'alcool et le pétrole et ses dérivés.

Cette taxe porte sur la quantité et non sur la valeur des alcools et plus "ad valorem" porte sur la valeur d’un bien ou d'un service, comme la TVA.

C'est exactement ce que voulait le capitalisme en faisant des bénéfices sur la quantité et pas sur la valeur des produits vendus. J'admire les gens qui ont une cause à défendre, mais je n'en ai jamais été militant ?.

Mécréant, je n'ai qu'une conviction, celle de ne pas en avoir et de rester en vie le mieux possible. Quand on ose parler, cela veut dire qu'il faut parfois se trouver seul contre tous.

J'ai découvert le monde tel qu'il était sans conseil et sans aide parentale.

Une montée sur la première marche du podium m'avait amplement suffi pour constater que plus on monte dans la hiérarchie, moins on a d'air.

Il faut toujours se réserver une porte de sortie honorable au besoin à reculons dans le temps comme le montre le préambule du film de 1972 "Le viager".

Woke de là

Vive les vacances.

Dès l'ouverture du salon des vacances, il est clair que les Belges étaient de retour après les restrictions de déplacement dues au Covid.

N'en déplaisent à la parole évangélique et écologique de Greta Thunberg bien entendu

.

Tout est lié dans la vie. Il y a du pour et du contre en tout.

Tout finit par polluer. Pas une seule action qui ne soit emprunte de bonnes choses et de mauvaises pour équilibrer une vie.

"Il y a toujours moyen d'acheter un casque pour se retrouver en rêve dans une seconde vie", disait un ancien copain.

C'est vrai, il y a des chances que les casques futurs toucheront les 5 sens de l'homme sans se remuer que le petit doigt et la tête de gauche à droite.

Le problème c'est que les images nous trompent en permanence dépendant de l'idée qu'on veut leur donner. Cela veut dire que si on ne va pas sur place, on n'aura qu'une vérité parmi beaucoup d'autres.

Le voyageur Antoine qui récupère ses investissements dans le voyage à bord de son bateau, au retour de ses voyages au bout du monde, pour la vente de ses livres dont les images sont toujours merveilleuses, n'aura pas la même vision d'un journaliste.

Woke de là

La politique en question



Bien sûr que depuis au moins une décennie, la politique bipolaire américaine se caractérise par un double paradoxe et se propage dans le reste du monde. Les inégalités se creusent, la pauvreté et la richesse augmentent de concert et la politique fiscale. De plus, elle n’a jamais autant favorisé les plus riches.

Donc, vivre serait-ce uniquement une question de gros sous que l'on voudrait posséder ne fut-ce que par le sort et la loterie ?.

Faut-il être conservateur ou progressiste pour le comprendre ?

Etre de droite ou de gauche ?.

Décidément, la question politique de l'existence reste bipolaire et oublie les nuances.

"Conservateur", voilà un mot qui commence bien mal.

L'article "Quelles sont les motivations qui poussent à voter à gauche ou à droite ?" m'aide pour répondre à cette question d'opposition entre droite conservatrice et gauche progressiste.

Ces deux clans s'opposent dans les esprits et se plantent tour à tour.

En 2006, j'ai écrit "Au diable, les partis" pour parler de la particratie. Je n'ai pas changé.

La démocratie se présentent souvent sous deux faces : représentative ou participative.

Il y a aussi la démocratie du type de référendum suisse qui vote selon l'intérêt que le citoyen peut trouver dans un projet de société peu importe le parti qui l'émet..

N'est-ce pas plutôt un projet qui devrait être choisi pour performer, plutôt qu'un parti représentatif ?

En 2024, ce sera les élections en Belgique et Thomas Gunzig en parle, ce mercredi, avec délectation si nous utilisions ChatGPT pour trouver sa composition miraculeuse



.

Le cactus rappelait le même jour, qu'il fallait travailler moins pour s'amuser plus



.

Il faut vraiment un Chat avec une machine pour comprendre ce que l'homme à dans la tête.

La vraie logique du système politique

La logique permettant de distinguer les partis et les politiques selon un axe horizontal de gauche à droite ou de droite à gauche, même si elle est chahutée, fonctionne toujours, avec ses particularités qui, à les regarder de près, sont géométriquement curieuses : ainsi, on semble penser qu’il est courant de passer de la gauche à la droite, mais presque impossible de glisser de la droite à la gauche.

Car, avec humour, on constate que la gauche est trop gauche et la droite est maladroite.

On se distingue dans son statut par rapport aux autres comme faisant partie des élites ou des prolétaires.

La droite baignerait-elle "normalement" dans le conservatisme et la gauche, dans le progressisme ?.

La gauche et la droite peuvent, tout aussi bien, faire appel à la corruption tout en la dénigrant en même temps mais en l'utilisant pour elle-même en propre.

Le cerveau n'aime pas trop la complexité. Il croit souvent au conspirationnisme pour transformer les questions complexes en vérités du simplisme.

Jonathan Haidt appelle cela la théorie de l’intuition morale. Cette théorie explique par exemple pourquoi nous éprouvons tous une aversion naturelle à certains comportements incapables d’articuler la moindre explication rationnelle pour justifier une aversion dans certains cas.

Les fondements de notre sens du juste et du faux s’appuient sur des systèmes psychologiques innés, acquis par l'expérience et universels qui différencient systématiquement les progressistes et des conservateurs et par extension entre sympathisants de gauche et de droite :

Protection face au mal et notre capacité de mammifères sociaux à “ressentir” la douleur de l’autre dans notre cerveau générique reptilien qui a développé un sens de l’empathie et de la sympathie avec la capacité de se mettre à la place de l’autre, d’imaginer sa souffrance et son réconfort. Ce premier système est à la base de vertus morales telles que la générosité, la gentillesse et le soutien affectif. Justice et réciprocité est le système basé sur le processus évolutif acquis par l’altruisme réciproque, qui a donné des sentiments authentiques d’échanges justes ou injustes fondés par des idéaux politiques de justice, de droits et d’autonomie individuelle. Loyauté de groupe est le système basé sur notre longue histoire d’espèce tribale capable de former des coalitions en développant une propension à créer des amitiés au sein du groupe et des inimitiés à l’égard des membres d’autres groupes dans un effet “bande de frères” au sein d’un groupe qui sous-tend les notions de patriotisme et de sacrifice au nom du groupe. Autorité vs Respect remonte à notre longue histoire de primates et d’interactions sociales hiérarchisées en développant une tendance naturelle à respecter l’autorité et faire preuve de déférence à l’égard des leaders et des experts. Les règles sont édictées par ceux qui se trouvent au-dessus de la hiérarchie sociale et moral à l’origine de la capacité de diriger ou de suivre, par l’estime accordée aux autorités légitimes dans le respect des traditions. Pureté & Sacré, dans lesquelles les fondements moraux sont dessinés par la psychologie du dégoût et de la contamination par les émotions évoluée dans une attirance vers le propre et un éloignement du sale. Les religions poussent vers des idéaux plus élevés en mettant de côté le charnel comme s'il n'existait pas. La sacralisation du corps serait ainsi sans cesse menacé par des activités immorales et autres contaminations.

Ces cinq catégories révèlent une série de stéréotypes, de clichés, d'affabulations, très sensibles dans le mécanisme fascinant de la croyance pour poser le décor de la droite et de la gauche dans lequel on découvre des renégats aux principes de base.

Pour le conservateur, c'est la peur du futur qui prévaut avec ce qu'il pourrait perdre dans le passé en disant "c'était mieux avant" mais en oubliant les avantages que les progrès lui a apporté au travers des crises successives dans lesquels il y a toujours des gagnants et des perdants.

Les stéréotypes sont tellement flagrants que les commentateurs politiques et comédiens astucieux s’appuient sur ces principes liés aux valeurs morales que Michael Shermer qualifie “d’intuitives”.

De nombreuses recherches scientifiques démontrent que la plupart de nos décisions morales émanent de sentiments moraux en dérapage incontrôlé plutôt que de calculs rationnels.

C'est ce que je voulais démontrer quand j'ai parlé de l'IA qui devrait être traduit sous formes d'algorithmes neutres sans faire intervenir de sentiments trop humains.

Face à ces questions morales et religieuses, la réflexion n'est jamais exclusivement rationnelle en pesant la balance le pour et le contre de chaque argument dans une balance numérique du type "débit" et "crédit" pour rechercher les preuves d'un choix. L'intuition, l'émotionnel ne suffisent plus dans notre monde où l'argent est le chef d'orchestre. Impréparé, impensé rationnellement, le discours change après coup pour justifier une décision antérieure à ses propres yeux et aux yeux des autres dans des dialogues politiques.

Lex extrêmes droite et gauche sont bien conscientes de ce qu'il faut dire et faire pour qu'un discours fasse mouche en utilisant les émotions et connaitre les points faibles d'une organisation politique. Elles se rejoignent au bout du chemin.

En d’autres termes, la gauche ou les progressistes questionnent l’autorité, célèbrent la diversité et mettent leurs croyances et leurs traditions à s’occuper des faibles et des opprimés en s'appuyant sur le changement et la justice quitte à risquer le chaos politique et économique.

La droite conservatrice plutôt angélique met l’accent sur les institutions, les traditions, la foi, la famille, la nation et la religion pour mettre de l’ordre pour le plus grand nombre, quitte à ce que les plus faibles passent à travers les mailles du filet par l'écoulement.

Tenter de comprendre la sociologie, c'est épuiser toutes les résistances psychologiques d'un interlocuteur avant d'avoir une appréciation sur lui et sur soi-même et tenter le diable par la queue par des sondages aux élections suspicieuses.

Le bonheur, ça ne s'invente pas, ça se crée différemment de personne à personne.

J'avais écrit le "bonheur, c'est toujours pour demain" que je faisais suivre immédiatement par "Où se cache le bonheur ?".

Je poursuivais par un billet dans lequel un autiste asperger le résumait "Le bonheur d'être différent".

Les pilules du bonheur comme le Xanax, ne fonctionnent pas dans la durée mais dans le temporel et si on n'en tient pas compte, deviennent de nouvelles addictions.

Les jeunes universitaires sont, en principe, progressistes et plus aptes à l'utiliser que les anciens qui ont connu un passé plus glorieux pour eux.

Ce qui crée un manichéisme entre le passé et l'avenir.

Les conservateurs plus âgés sont dépassés par la rapidité du modernisme et le paradigme numérique auquel ils ne parviennent plus à suivre que contraint et forcé pour rester un minimum dans le coup en pensant précipiter les étapes avant de sauter au-dessus de la fracture numérique. Psychorigides, amoureux de la hiérarchie et terrorisés par l’incertitude, allergiques au changement, ils freinent le plus possible leur élan en fonction de leurs potentiels acquis de longue date alors que l'holacratie gagne du terrain.

Le jugement de quelqu'un se fait souvent en fonction du discours d'une personne de son entourage, de son aspect physique, de ce qu'on apprend sur lui et pas nécessairement en fonction de ce qu'on penserait trouver dans son intégrité intégrée dans un groupe existant.

Les interlocuteurs dans un débat gardent intimement leurs secrets sans oser les exprimer trop fort pour ne pas effrayer l'autre bord. Pour bien faire, ils nagent entre deux eaux, en mettant entre parenthèses leurs réflexes complexes face aux événements limités dans le temps.

Comment vivre dans des conditions extrêmes ?.

Une réponse multifacette répondue par le chercheur et explorateur, Christian Clot qui se met volontairement dans des conditions extrêmes

.

Une philosophie conclusive pourrait être que l'homme ne s'améliorera jamais quand chacun se considère parfait dans sa situation, dans ses prétention, ses convictions, sa foi inébranlable qui influence son choix dans les réseaux sociaux tant que les autres le suivent.

Lundi, je recevais un mail "Si prendre du temps pour soi contribuerait au bonheur, l’oisiveté, elle, reste critiquée. Travailler, créer, militer : en voilà des activités “nobles”. Ont-elles encore un sens à l’heure des intelligences artificielles et des “bullshit jobs” ? Une chose est sûre : perdre son temps, c'est une façon d'en gagner". Pour le comprendre, il pointait vers quelques idées pour faire l'histoire en cliquant sur l'image suivante :

Woke de là

Ici ou ailleurs

La semaine dernière, j'avais donné mon impression générale sur la France.

C'est connu, la majorité des Français ont une aversion intrinsèque pour les riches sans mentionner que les plus vieux ont aussi quelques zéros sur leurs comptes avec un chiffre significatif qui les précède.

Samedi était invitée, Florance Aubenas pour parler de son livre "Ici ou ailleurs", du soutien à l'Ukraine, de la situation en Israël, la réforme des retraites avec l'aide d'une journaliste américaine et d'un autre journaliste néerlandais

.

Dans ce commentaire, j'ai raconté mon passage à la retraite. Une décision de tourner la page qui a été difficile à prendre..

Cela prouve que l'interprétation d'une même situation donnée est très dépendante de l'endroit où on le vit, de ce qu'on fait et de comment on l'interpréter pour prendre la une décision entre "Stop ou encore ?".

Le mobbing n'est pas rare dans mon ancien secteur.

"Dérive des continents" se pose la question "Qu'est-ce que les Français" ?

Woke de là

'Nobody's perfect' disait l'autre

Dans mon magazine de télé et l'édito de la Rédac en chef un dossier qui avait pour titre "La perfection ? Leur meilleur défaut". Suivi par : "Exposés à un très large public, beaucoup d'artistes surveillent leur travail ou leur look dans le moindre détail. Conscients de cette obsession, ils tentent de la canaliser. Avec plus ou moins de succès...".

Je vous laisse réfléchir.

Woke de là

La chanson de Mc Solaar

"Bouge de là" m'avait inspiré.

Je l'ai reprise et n'ai plus qu'à l'amender quelque peu...

Woke de là

woke de là

woke de là

woke de là



Tout a commencé là-bas, dans la ville qu'on appelle Rochefort

Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps

Elle me dit, "L'enfoiré, viens là qu'j'te donne du réconfort"

J'ai dit, "non-merci, c'est très gentil mais je viens du nord"

Elle m'a fait, "woke de là"

woke de là

woke de là

woke de là

J'continue mon trajet, j'arrive vers la gare Centrale

Quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un cheval

Il me dit, "Allusion, est-ce que tu veux qu'on s'boxe ?"

Ses hématomes étaient plus gros qu'les sens du paradoxe

Il m'a fait, "woke de là"

woke de là

woke de là

woke de là

Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre

Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre

Elle me dit, "Zinneke, est-ce que tu peux l'descendre ?"

J'ai pris mon Magnum, j'ai dû mal comprendre

Elle m'a fait, "woke de là"

woke de là

woke de là

woke de là

Directement, j'suis allé chez Lucie

Qui aime les chiens, les chats et trente millions d'amis

Elle me dit, "t'adore mon chat, il s'appelle Mignon"

J'ai dit, "oui, je l'adore, avec du sel et des oignons"

Elle m'a fait, "woke de là"

woke de là

woke de là

woke de là

Plus tard, dans le métro y a un con, une vraie teigne

Qui m'a raconté toute sa vie qui dit qu'il n'a même pas un peigne

Ensuite, il m'a dit "qu'il travaille toujours à l'ancienne"

J'lui répondis, "jette-toi dans l'égout, t'arrives direct dans la Senne"

Il m'a fait, "woke de là"

woke de là

woke de là

woke de là



J'continue mon trajet. J'arrive à la Grand-Place

Et j'vois un mariage et du monde qui danse

Zinneke, je lui sors une blague. Je zwanze

Il ne comprend rien et repart dans l'arobas

Je lui ai fait, "woke de là"

woke de là

woke de là

woke de là

Alors, j'ai woké et j'ai dû m'en aller

Partir, bifurquer

J'ai dû m'évader

J'ai dû m'enfuir

J'ai dû partir

J'ai dû m'éclipser

J'ai dû me camoufler

J'ai dû disparaître

Pour réapparaître

Oh, woke de là

woke de là.

Le musée de la Garde Robe du Manneken-Pis

Depuis 1619-1620, Manneken-pis est l'enfant chéri des Bruxellois. La statuette de 55 cm représente un petit garçon en train d'uriner et personnifie aussi leur sens de l'humour (la zwanze ) et leur indépendance d'esprit. Depuis 1965, sa statuette originale de l'époque est conservée au Musée de la Ville de Bruxelles dans la Maison du Roi.

Dès son origine, une étrange tradition a été prise de l'habiller lors des grands événements. Elle s'est perpétuée et même intensifiée depuis les années 1980.

La garde-robe de Manneken-Pis comprend aujourd'hui environs 1.000 tenues. Les exigences de conservation empêchent de toutes les exposer.

Dimanche, le Musée de Manneken-Pis ouvrait gratuitement ses portes comme tous les 1er dimanche du mois et j'y suis allé.

Manneken-Pis a tout compris. Dans sa rigidité, avec la main qui tient sa raison d'être, il pisse autant qu'il veut et on vient le voir de partout habillé chaudement sans qu'il le demande.

Garde-robe de Manneken-Pis en son Musée & d'anciennes photos sur son site propre (clic)

