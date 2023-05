Charles III entre tradition et modernité

Charles, en tant que Prince de Galles, a dû attendre très longtemps pour monter sur le trône.

70 ans à attendre que Elisabeth II passe la main à sa mort alors qu'elle ne voulait pas abdiquer.

Il a dû attendre pour épouser son amour secret de toujours.

C'était donc le couronnement de Charles III alors qu'il régnait déjà depuis 8 mois après la mort de sa mère Elisabeth II.

J'ai relu tous mes billets qui parlent de United Kingdom.

Le couronnement est témoin que les Anglais restent attachés à la monarchie.

Cela est pour la tradition mais l'écologie planifiée par Charles est pour la modernité.

J'ai été quelques fois à Londres et à Birmingham. J'ai visité le chateau de Windsor.

Il y a une grande différence entre Londres et les villes oubliées dont le nom termine généralement par "-pool" comme Blackpool, Liverpool, Hartlepool..

Charles III sera-il le Janus des Britanniques qui institue la transition entre la tradition avec la modernité dans un monde souvent parallèle à l'Europe ?

Histoires royales britanniques

La semaine dernière, tous les médias se sont penchés sur la vie de Charles en référence à son couronnement de samedi.

Si l'on remonte jusqu'au règne de Henri VIII qui a éliminé tous ce qui l'empêchait de vivre sa vie de Roi comme un Dieu sur Terre. Sa fille, Elisabeth I, surnommé "la reine vierge" a été la dernière représentante de de la dynastie des Tudor. Elle a bénéficié d'une image très positive considérée comme la plus grande reine de l'histoire de l'Angleterre. L'ère Elizabethanne est une période brillante dans l'histoire de l'Angleterre correspondante à une intense activité artistique et littéraire et précurtrice de l'industrie et du commerce avec la création de la Bourse de Londres en 1566 et la fondation de la Compagnie des Indes orientales.

Le pragmatisme a toujours été de rigueur, chez le père et la fille.

FR3 présentait la semaine dernière, le film "Elizabeth"

Beaucoup de reines se sont succédées sur le trône britannique.

En sautant un grand pan de l'histoire, on arrive à Elisabeth II qui a régné pendant 70 ans.

La célèbre série "The Crown" présente une version parallèle parfois mais qui se touche beaucoup de points sensibles.

Le documentaire "Des Racines & des Ailes" présentait "Le couronnement d'un roi", mercredi en même temps que la Une belge, "Charles et Camilla".

"Le roi Charles III" est présenté sur ARTE.

Vendredi avant la cérémonie, on préparait avec une sorte d'impatience, l'événement du couronnement

Ce n'est un secret pour personne, la famille royale au temps de Elisabeth II avait des problèmes de tradition, l'étiquette et de protocole difficilement acceptables par son entourage. Il est clair que l'on ne devait pas rire très souvent à la cour.

Les révélations de Diana à la presse sur Charles après son divorce en témoignent.

Le couple de Harry et Meghan, répercuté dans "la Revanche : Meghan, Harry et la guerre chez les Windsor", l'autre version de l'histoire et "Mensonges et trahisons"...Harry, duc de Sussex, le "Sale gosse" de la famille aristo, se présente comme un acteur dans l'humanitaire, militant au bien-être mental et vétéran de guerre en vivant désormais à Santa Barbara en Californie avec Meghan et leurs enfants.

Meghan, ancienne actrice américaine, devenue duchesse de Sussex par son mariage avec Harry, a pour ancêtre une domestique de la reine Victoria qui s’appelait Mary Bird, qui épousa un soldat avec lequel elle aura trois filles. L’une d’elles, prénommée Mary, était l'arrière-grand-mère de Meghan qui décida de partir pour les États-Unis avec ses enfants dont l'un d’entre eux s’appelle Thomas Markle, le père de Meghan.

Le désamour de la population pour Charles vient de son adultère avec Camilla alors que Diana, très aimée, avait une popularité sans tache. Sa belle-mère n'aimait pas trop Diana. Quand celle-ci eut son accident mortel, il a fallu plusieurs jours pour que la reine Elisabeth émette son opinion personnelle...

Charles, dans sa jeunesse avait une timidité maladive et le Prince Philip Consort, qui en père sévère, n'hésitait pas à lui envoyer des sarcasmes sur sa faiblesse de caractère. Charles va tout faire pour se faire respecter en prenant le contre-point par le sport tout en restant politique et en gardant l'esprit "british" devenu presque caricaturale.

British jusqu'au bout des ongles, avec des manies vestimentaires et des tics.

S'il écoute les Beatles, il est aussi branché sur les musiques du monde.

Devenir utile à la nation est devenu son obsession en créant la "Fondation Princess trust".

Il a obéi à sa mère en épousant le 21 juillet 1981, dans une sorte de conte de fée, Diana, jeune, belle, vierge et de bonne famille comme sa mère le voulait. Il a eu deux enfants avec elle alors qu'ils n'ont rien en commun. Il a retrouvé Camilla d'abord en secret jusqu'au divorce en consentement mutuel avec Diana. Camilla devint la détestation de la population et des tabloïdes. C'est après la mort de Diana en 1997 qu'elle réapparait au grand jour dans une officialisation de leur union.

Il n'était pas encore Roi, il n'avait pas dû abdiquer comme Edouard VIII pour épouser la femme qu'il aime, l'Américaine Wallis Simpson, doublement divorcée. Son frère cadet, le duc d'York, lui succéda sous le nom de George VI., père de Elisabeth II.

Ecolo dans l'âme, avec la biologie, Charles a été surnommé "Sir potatoes" ou "Ducky Original". L'écologie est déjà depuis bien longtemps dans ses prérogatives.

Il s'intéresse à toutes les religions et pas uniquement à la religion chrétienne anglicane.

Il fréquente le Dalaïlama et par là, se met à dos, la Chine.

C'est le futur des jeunes qui l'intéresse bien avant sa famille cérémoniale.

Camilla aime les chevaux, les chiens et la campagne. Tout ce qu'aime Charles. Elle partage le même humour avec lui.

Les sketchs des Monty Python doivent avoir leur préférence.

Il a 73 ans aujourd'hui. Lors du couronnement, il était clair qu'il a dû souffrir de porter la couronne de plus de 2 kilos d'or et de brillants, sur la tête. Ses yeux étaient souvent fermés. Debout et raide, il avait peur de la laisser chuter devant lui.

Quant au couronnement de Camilla, elle s'inquiétait plus à sa coiffure au moment de recevoir sa couronne, plus légère.

Ils ont semblé plus heureux au balcon quand la cérémonie s'est achevée avec leurs premiers sourires de la journée et leurs gestes d'amitié envers la foule.

Les caricatures de Steve Bell sont déjà en place depuis 40 ans.

Les deux fils de Charles sont très différents.

Le premier, William, marié à Kate, est son successeur désigné respectueux de la doctrine.

Le second, plus déluré, Harry marié à Meghan ne supporte pas les contraintes de la haute société et qui s'est exilé aux Etats Unis.

Du côté de sa mère, Meghan Markle est descendante d’esclaves africains envoyés aux États-Unis pour y travailler dans de terribles conditions. Ses ancêtres afro-américains ont combattu pendant la guerre de Sécession dans le camp des abolitionnistes du président Lincoln. Sa mère, Doria Loyce Ragland est aussi issue d’une famille afro-américaine, descendante d’esclaves de Georgia qui était loin d’imaginer qu’un jour, un membre de leur famille allait épouser un des petits-fils de la reine Elisabeth II. Ce qui apporte une bouffée d’air frais dans la lutte menée par des millions de descendants afro-américaines touchés par une inégalité raciale très ancrée dans la société britannique.

Le livre "Harry et Meghan Libres" en témoignent déjà.

Le livre "Le Suppléant" écrit par Harry, n'en a que plus de force, de valeur et de précision sur le terrain des opérations. Si cela a pu générer un scandale avec le "shocking", ce n'est pas toujours celui que l'on pense en provenance de sources alternatives.

J'ai passé quelques moments à lire rapidement ce livre.

Trois chapitres avec pour titre générique : "Dans les ténèbres qui enserrent", "Debout bien que blessé" et "Capitaine de mon âme".

Il a choisi la citation de Walker Faulkner "Le passé n'est jamais mort. Il n'est même jamais passé".

Le souvenir latent de sa mère Diana est resté planer au-dessus de sa tête sans couronne. Pour lui, être envoyé dans des écoles comme Eton, Paradis pour initiés brillants, mais pour lui, ce fut un Purgatoire. Willy, son frère a été jusqu'à son concurrent potentiel tellement différents.

Harry était arrivé seul dans la cathédrale, lors du couronnement de son père. Il n'a pas fait allégeance à son père comme l'avait fait William. Il n'était plus présent au balcon dans la soirée.

Charles III est un roi de transition, dit-on.

Il a déjà renversé les rôles dans la royauté britannique. Cette fois, c'est Camilla qui devient Reine consort.

Le dimanche après le couronnement pour les festivités des quartiers de Londres à manger la "quiche royale" mélange de fèves, d'épinards et de cheddar avec un concert avec des célébrités de la chanson. Lundi a été un jour de congé.

Il y a une dizaine de jours, le film "La Dame de Fer" était représenté sur notre télé :

Dans ce film, Margaret Thatcher, en fin de vie, est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle se remémore tous les instants qui ont fait sa vie, de ses parents épiciers à sa première élection à la Chambre des communes, de son mariage avec Denis Thatcher à son élection à la tête du Parti conservateur, de son passage au secrétariat d'État à l'Éducation à la guerre des Malouines, des grandes grèves aux manifestations contre la fiscalité locale, qui entraînent sa chute en 1990. Souverainiste, libérale et conservatrice, anti-européenne avant l'heure, elle avait le slogan "les idées forment les hommes" avec une requête célèbre : "I want my money back".

Présenter une vie par son bilan est toujours un rassemblement de côtés positifs et négatifs à placer dans une balance dépendant des contextes d'une époque. Une nouvelle Madame de Fer, Liz Trust, n'a pas fait long feu à peine quelques jours. La conjoncture en s'y prêtait plus.

Il faudrait peut-être une Dame en Béton pour reconstruire l'Ukraine et peut-être leurs vieux quartiers pauvres en Angleterre.

"Je t'aime, moi non plus" entre Anglais et Français

Cela remonte peut-être à la Guerre de Cent Ans, opposant, de 1337 à 1453, la dynastie des Plantagenêt à celle des Capétiens et des Valois et, à travers elles, le royaume d'Angleterre et celui de France.

L'épisode de Jeanne d'Arc sert, encore aujourd'hui, de symbole politique et de résistance bien que la France, à l'époque, n'a pas soutenue et fut une sainte menée au bûché (la fin de son histoire romancée :

La différence de nourriture entre les méthodes culinaires françaises et anglaises complète le tableau.

Les Anglais appellent les Français Frogs, « grenouilles », ou par diminutif, Froggies, « grenouillettes ». Les Français mangent les cuisses de ces batraciens et cela soulève le cœur des Britanniques comme « remotivation ». La réalité est bien plus complexe. Jadis, sur la rive gauche de la Seine, en amont du pont du Gros-Caillou, il y avait un emplacement sur la berge appelé « La Grenouillère » où sur ses bords humides et fangeux coassaient des grenouilles. Au XVIIIe siècle, face des Tuileries, des lavandières et blanchisseuses étaient réputée pour la qualité de leurs services. On y parlait un patois jugé comique par les gens du beau monde. Ce symbole de naïveté bon enfant et de liberté du petit peuple parisien devient plus tard, un lieu plus prestigieux d'abord comme la gare d'Orsay et ensuite un musée d'Orsay.

Dans les années 1750, les "Lettres de la Grenouillère" de Jean-Joseph Vadé furent l'objet de nombreuses imitations. Le « patois parisien » servit beaucoup au moment de la Révolution de 1789 dans des pamphlets de source aristocratique comme arme didactique pour répondre au grossier Pierre Duchesne d'Hébert. En 1790, par assimilation, le petit peuple de Paris étaient appelés « les grenouilles » par la noblesse proche de la cour. Les plus privilégiés s'enfuirent à l'étranger, face à la fureur humaine prolétaire.

Plusieurs fois au XXe siècle, il y eut les nécessités de la fuite par une consternation partagée en Europe. Les plus clairvoyants, donc, parmi les nobles, aboutirent à Londres, où la communauté des émigrés répandit dans l'aristocratie anglaise la mauvaise presse des « grenouilles ». Ces grenouilles ravageuses continuaient à se faire plus grosses que le boeuf. Elles devinrent bientôt plus carnassières que les loups, éclairant à merveille l'immortelle pensée "Homo homini lupus". Pendant la crise financière de 2008, lors de la déconfiture financière de la Grèce, les plus riches armateurs s'installèrent à Londres.

En France, avant le 18ème siècle, on consommait de la viande bouillie. Le bœuf rôti arrivait et séduisait la France alors que l'anglophobie est à son comble dans le pays au début du siècle. En 1774, le mot "rosbif", en référence avec l'anglais "roast beef", devient officiellement une insulte. Le mot signifie alors "viande grillée à l'anglaise". L'icône absolue Marianne Faithfull écrit "J'ai commencé à comprendre les Anglais le jour où j'ai enfin réalisé qu'ils disent exactement le contraire de ce qu'ils pensent.".

Jusqu'au début du 20ème siècle, le français était la langue de la diplomatie par ses décideurs européens.

Puis, tout a changé, tout a évolué avec le pragmatisme de la finance en arrière-plan...

La langue anglaise souvent exercé en "globish" est devenue la langue de l'actualité par la finance et les relations que les gens ont avec l'argent.

Londres est pris la deuxième place financière après New York devant Singapour et Hong Kong. Le CAC40 arrive bien loin après.

La facilité d'écriture et de lecture de l'anglais a prévalu. L'esperanto proposé comme alternative, n'a jamais pu rattraper le retard accentué sur Internet.

Le nombre des locuteurs des langues dans le monde est sans appel dans un ordre dégressif : anglais, mandarin, hindi, espagnol et le français qui dégringole à la 5ème place par manque de pragmatisme.

Retour aux billets de Réflexions du Miroir qui parlent de United Kingdom..

Le livre de Gustave Doré "Londres" rappelle avec les extrêmes pauvretés et les extrêmes richesses rappelées dans ce billet "Londres et les Londoniens en 1875" en véritable cloaque dans l'ombre du fog, de Jack l'Eventreur et des aventures de Sherlock Holmes racontées par Conan Doyle..

En 2007, Londres est tout autre racontée dans "Vertiges d'une société dynamique".

En 2012, le "Bouchons sur l'eau, au sol et dans le ciel londonien" raconté le jubilé de Elisabeth II.

En 2016, ce fut l'annonce surprise du "Goodbye Britain..." .

En 2020, le moment de la séparation "Hello Island" quand la Grande Bretagne devenait une île en pensant à se rapprocher des Etats Unis en s'éloignant de l'Europe.

Aujourd'hui, renversement de la situation créée par le Brexit.

Charles III a écrit après son couronnement « Nous rendons tout particulièrement hommage aux innombrables personnes qui ont donné de leur temps et se sont dévouées pour que les célébrations à Londres, Windsor et ailleurs soient aussi heureuses, sûres et agréables que possible. A ceux qui se sont joints aux célébrations – que ce soit à la maison, lors de fêtes de rue et de déjeuners, ou en faisant du bénévolat dans les communautés – nous vous remercions, chacun d’entre vous. Savoir que nous bénéficions de votre soutien et de vos encouragements, et être témoins de votre gentillesse exprimée de tant de manières différentes, a été le plus beau cadeau que nous puissions faire à l’occasion du couronnement, alors que nous consacrons à nouveau notre vie au service du peuple du Royaume-Uni, des royaumes et du Commonwealth » a écrit Charles III.

Ceux que le couronnement de Charles III n'intéresse pas, pensent souvent à leurs intérêts bancaires à payer.

72% des Britanniques, peu motivés par ce couronnement, n'avaient aucune intention de participer à une quelconque célébration. Les royautés sont très probablement anachroniques mais quand on voit le président en France, on pourrait confondre avec un roi de France.

Les familles royales européennes se ressemblent. Elles ont des racines communes profondes de sang bleu.

En Belgique, l'actuel Roi Philippe a été éduqué de manière austère et religieuse par son oncle le Roi Baudouin. Suite à la crise politique appelée "Question royale", celui-ci est resté sur le trône depuis 1951 jusqu'à sa mort en 1993. Son frère, devenu Albert II, beaucoup plus libertin, plus frivole est devenu un Roi de transition jusqu'en 2013. Une confrontation par ADN a été nécessaire pour reconnaitre sa fille, Delphine qui après coup, prenait le titre supplémentaire "De Saxe-Cobourg". Puis, il y a aussi ce qu'on peut appeler un "suppléant", le prince Laurent.

Le rôle d'un roi en Belgique, en régime parlementaire, est plus protocolaire que politique avec la nuance d'être Roi des Belges mais pas Roi de Belgique.

La France a un régime présidentiel dont le président est plus dans le sens du "Roi de France".

Les familles royales européennes sont liées par des liens familiaux et dynastiques, ainsi que par des alliances matrimoniales, qui ont été tissées au fil des siècles.

La reine Elizabeth II est une descendante directe de la reine Victoria, qui a régné de 1837 à 1901. Victoria était elle-même la fille du prince Edward, duc de Kent et de Strathearn, qui était le quatrième fils du roi George III. Elle est également apparentée à d'autres familles royales européennes, notamment à travers son mari, le prince Philip, duc d'Édimbourg, qui est un membre de la famille royale grecque. En réalité, l’ancêtre commun à toutes les dynasties actuelles est un néerlandais, Jean-Guillaume Friso depuis 1702.

La Maison Windsor est issue de la Maison de Saxe-Cobourg et Gotha, branche cadette de la Maison de Wettin. La famille royale a changé tous ses titres et ses noms de famille allemands pour des titres et des noms à consonance anglaise pendant la Première Guerre mondiale depuis 17 juillet 1917 par la proclamation du roi George V.

De plus, on vit très vieux chez les Windsor. Elizabeth Bowes-Lyon, mère d'Elisabeth II, meurt dans son sommeil à l'âge de 101 ans, le 30 mars 2002 au château de Windsor, un peu moins de deux mois après la princesse Margaret. À son décès, elle détient le record de longévité pour un membre de la famille royale britannique. Les générations se chevauchent donc très longtemps.

Samedi dernier à Londres, après le couronnement de Charles III, les familles de Galles, d’Édimbourg, d’York étaient au concert du couronnement.

J'aime prendre du recul après le genre d'événements.

Stephane Bern dit qu'il va réduire la monarchie à sa plus simple expression.

La simplicité n'a jamais voulu pas dire pauvreté. Charles aime le luxe.

Saturday, all day long, it was "raining cats and dogs" mais sans nos cordes.

Dans de nombreuses cultures, la pluie est une représentation symbolique de la fertilité et de la renaissance....

Il ne faudra pourtant pas espérer des miracles.

Il n'y a plus de rois thaumaturges ni en France ni en Angleterre et ni en Belgique

Photos de souvenir du couronnement de Charles III

