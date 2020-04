« Et Demain ? » : une indécence assumée

Après trois longues semaines de confinement généralisé en France, et presque partout dans le monde, de multiples initiatives artistiques, plus ou moins brillantes, se sont pressées sur le net ; invitant ainsi l'internaute à se divertir, voire, dans certains cas, à réfléchir sur sa nouvelle condition d'homme reclus. Il n'en fallait pas plus pour que 350 artistes français, habitués aux actions caritatives fréquemment sirupeuses, nous offrent une nouvelle occasion d'admirer l'étendue de leur démagogie souvent dénuée de toute perspicacité ; car s'il est entendu qu'un soutien à la fois moral et financier au personnel soignant est de bonne étrenne, il est tout aussi évident que créer une collecte sous la bannière de Brigitte Macron, dans une période de grande tension entre le peuple de France et son gouvernement, ne pouvait qu'attirer les foudres des français. Le jugement a donc été sans appel ; et l'on ne compte plus, sur youtube, le nombre de commentaires négatifs trônant sous ce clip improvisé avec les moyens du bord.

Une élite bourgeoise déconnectée de la réalité

Si l'on peut laisser à ce collectif de chanteurs et de comédiens le bénéfice du doute quant à la sincérité de leur démarche (après tout, ne dit-on pas que le diable se farde de bons sentiments), on ne peut cependant que déplorer qu'aucun d'entre eux ne se soit questionné sur l'impudeur flagrante, pour les nantis qu'ils représentent, d'oser demander au bas peuple, lui qui aura bien du mal à passer au travers d'une récession économique imminente, de mettre une fois de plus la main à la poche.

Le peuple américain, dont le pays est souvent vu, par cette élite bourgeoise, comme un exemple à suivre, du moins sur le plan artistique, a de son côté eu la bonne surprise de voir des artistes, comme Lady Gaga ou Justin Timberlake, faire des promesses de dons pour lutter contre le Covid19.

Une initiative qui aurait, sans nul doute, été de bien meilleur aloi dans une France déjà très divisée par les inégalités sociales.

BM.