Johnny Hallyday : un nouveau livre apporte un éclairage sur l’affaire qui secoue sa famille

Dans Ils se sont tant aimés (Albin Michel), Léna Lutaud revient sur l'affaire qui déchire la famille du chanteur depuis sa mort. Elle s'intéresse aux coulisses de la bataille que se livrent les héritiers devant les tribunaux. Des extraits de cet ouvrage à paraître le 7 novembre prochain ont été publiés ce vendredi 2 novembre.

La journaliste du Figaro Léna Lutaud évoque dans son livre la première rencontre entre Laeticia et Johnny, les affaires d'André Boudou et les tensions familiales entre Laura Smet, deuxième fille du « Taulier », et sa belle-mère Laeticia Hallyday. Dominique Besnehard, le parrain de Laura, est d'ailleurs cité dans le livre et charge la dernière femme de Johnny : « Les errements de Laura à l'adolescence et même plus tard dans sa vie de jeune adulte n'auraient pas été les mêmes si elle n'avait pas eu affaire à une belle-mère jalouse », martèle ce dernier. « Cette jalousie a compliqué ses rapports avec son père et créé un traumatisme durable. »

Pourtant, l'ambiance n'a pas toujours été si mauvaise au sein de la famille. Dans l'ouvrage, on nous raconte une époque où tout le monde s'entendait bien, à Marnes-la-Coquette. Un soir, un dîner avait même réuni toutes celles qui se font la guerre aujourd'hui. Le publicitaire Jacques Séguéla, présent ce soir-là, rapporte : « Nathalie Baye et Sylvie Vartan faisaient la vaisselle. Laeticia mettait la table. On se serait cru dans une comédie française. J'étais à côté de Johnny qui n'a jamais été aussi heureux. Il m'a dit : 'Laeticia a réussi à recomposer ma famille.' Ça a tout de même drôlement dégénéré après ».

Léna Lutaud affirme que Johnny aurait assuré à son fils David qu'il serait en charge de son héritage. « Il n'y a que toi qui peut gérer le droit moral », aurait ainsi affirmé le chanteur en 2015 à David Hallyday. Le testament du chanteur fait actuellement l'objet d'une querelle judiciaire entre Laeticia Hallyday et les premiers enfants de Johnny, David et Laura. Selon ces derniers, la loi californienne sur laquelle s'appuie le testament rédigé en juillet 2014 ne peut s'appliquer. Sa succession devrait, selon eux, être soumise à la réglementation française. Dans ce cas, seul un quart du patrimoine reviendrait à son épouse.

Sur le plateau de David Pujadas, le 15 mars dernier, Sylvie Vartan a mis en question la valeur du dernier testament rédigé par Johnny. Pour l'interprète de Femme sous influence, les six autres que Johnny Hallyday avait écrit auparavant montre l'état d'anxiété dans lequel il était plongé : « Si on voit les faits, quelqu'un qui a fait six testaments en l'espace de quelques années, ça ne montre pas une sérénité particulière donc on ne peut être que sceptique, a-t-elle déclaré. Johnny n'était pas quelqu'un de matérialiste, il n'était pas quelqu'un qui calculait, qui comptait ou qui voyait les comptables. » Selon la première femme de Johnny, son ancien mari n'est pas derrière la rédaction du dernier testament. Elle a déclaré : « Tout ce qui a été fait, lui a été dicté soit par des gens dans son entourage ou par des gens avec lesquels il travaillait. (…) Il voulait qu'on lui fiche la paix. Ce qui l'intéressait, c'était sa musique et ses chansons. »

De son côté, la partie adverse soutient que la résidence légale de Johnny étant à Los Angeles les années précédant son décès, un tribunal français ne peut être compétent pour trancher : « On essaie [de négocier] », a reconnu la mère de Jade et Joy, au journal de 20 heures, le vendredi 19 octobre. « C'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont orchestrées. Il y a beaucoup de haine, de mépris, d'humiliation, des mensonges qui vous font mal. C'est difficile à entendre, c'est difficile de subir ça ».

L'audience qui doit décider de la compétence ou non du tribunal de Nanterre pour trancher la question de la succession a été repoussée au 30 novembre prochain. Au total, le patrimoine du chanteur représenterait plusieurs dizaines de millions d'euros.

Voici un extrait tiré du livre de Léna Lutaud. On peut y lire page 24 : « David Hallyday, 51 ans, a bien l'intention, lui, de passer ce coup de fil forcément inconfortable. Laura est persuadée que, comme souvent avec elle, son père a fait les choses en cachette de Laeticia et lui a légué quelque chose sans le dire à son épouse. David, lui, ne connaît pas non plus exactement les dispositions prises par son père. Et pour cause : sur les six testaments rédigés entre 1997 et 2014, les deux testaments olographes de Johnny (17 juin 1997 et 3 avril 2014) n'ont jamais été inscrits au fichier central des dispositions de dernières volontés, alors que c'est une obligation à la charge du notaire qui les a en main. Sauf en cas d'opposition de Johnny, ce qui en l'occurrence n'est pas prouvé. Johnny avait remis ces deux testaments à son notaire, maître Thierry Assant-Lechevallier, les 25 juin 1997 et 3 avril 2014. David n'a donc pas encore idée de l'ampleur des dégâts. »