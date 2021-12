Cela peut sembler ridicule, dans un sens, mais ça ne l'est pas, dans un autre sens. C'est une mode, une culture de génération, si vous voulez. Bernard Werber n'y est pour rien : c'est le succès de son style qui y est pour quelque chose, par contre. Mais il faut dire qu'il était un peu précurseur quand même, dans son genre. Un critique littéraire tel que Philippe Muray parlait de littérature de pressentiment, et c'est le signe que Bernard Werber insuffla quelque chose d'important : la bernard-werberisation des temps. De quoi s'agit-il ?



Source de l'image

Dans l'époque précédent Bernard Werber, et encore à l'époque de son succès retentissant dans les années 2000, ce n'était pas Bernard Werber qui comptait. Il n'y avait pas encore bernard-werberisation des temps. Dans les années 2000 on était encore plutôt sous le coup de Renaud Séchan, vous savez bien, le chanteur qui a encore récemment mis en musique : Coronavirus, connard de virus (la Corona song).



Les années 2000 étaient encore à la renaud-sechanisation, renaud-sechanisées, ou tout court renaudisées. J'avais d'ailleurs aux débuts des années 2000, un camarade écoutant encore du Renaud dans son discman (walkman à CD) au lycée… génération Y, purs millenials, rien à voir avec la Z et suivante… mais c'étaient surtout les mouvements militants qui s'y croyaient. Même si Renaud se ridiculisait déjà en chantant avec Axel Red, après le 11 septembre 2001, Manhattan-Kaboul, comme sorti du néant – ce qui était le cas, du néant de l'alcoolisme – il se trouve que non seulement les mouvements militants s'y croyaient, mais aussi les bobos en devenir (à l'âge classique, on les aurait nommé des fats, des infatués si vous préférez mais ce n'est pas tout à fait pareil) et il n'y avait pas jusqu'aux politiciens qui ne cherchassent pas à se prévaloir d'une certaine dégaine, d'un certain cool, d'un certain état d'esprit de simili-affranchi fantoche et sympatoche. Tenez : prenez Jacques Chirac… On peut aisément dire que la renaudisation perdura jusqu'à François Hollande.



Mais depuis François Hollande, dès François Hollande d'ailleurs, c'est la bernard-werberisation qui s'imposa. Ce n'est pas un truc qu'a inventé Emmanuel Macron, lui qui n'a fait que réinventer la poudre. Lui, et ses communicants… Observez bien cette série d'images, c'est édifiant :

Tous bernard-werberisés ! … L'effet Harry Potter n'y est certes pas pour rien, non plus… Ce n'est pas une blague : chacun de ces visages conserve évidemment ses particularités, et il est tout aussi évident que la posture similaire sur des fonds quasi-similaires contribue aux similitudes, mais allons au-delà des apparences. Qui, comme chacun sait, ne sont pas trompeuses, mais révélatrices. Normalement (et la normalité est très importante dans la bernard-werberisation) l'habit fait le moine. Nous parlons de récurrences, pas d'inconnus survenant une seule fois dans nos vies.



Première congruence inhérente à la bernard-werberisation, donc : la normalité. Tous ces personnages cherchent à se normaliser d'une manière ou d'une autre. Celui qui s'imagine que la France Insoumise est toujours extrémiste révolutionnaire ne s'y connaît pas en extrémisme. Bref, c'est une normalité de milieux intellectuels, une normalité d'ethnies sociétaires, relativement epicheirocratiques, fonctionnant en camarillas.



Deuxième congruence, l'américanisme. Ce sont des promoteurs de storytellings, de racontages-d'histoires, en psychologie de la motivation. C'est-à-dire que (se la) raconter, motivent des gens dans leur sillage. On ne compte plus tant que cela sur l'aplomb hiérarchique : les signes extérieurs d'autorité macroniens, au départ, n'auront trompé personne, c'était encore une façon de (se la) raconter, du genre tragique… Bernard Werber avait inauguré, aux débuts d'Internet déjà.



Troisième congruence, l'expertise et la scientificité. Même si la question de savoir si l'on peut encore se fier à la science se pose, même si l'expertise médiatique est avant tout de cartels mondains, Bernard Werber inaugure le « style scientifique en littérature », inverse du « maniement littéraire des faits » (storytelling). En somme, nos hérauts – à ne pas confondre avec nos héros – jouent d'académisme, ils veulent faire école, ou du moins l'ont-ils manifestement faite (l'école). Ce sont des scolarques, des potentats scolarisés et scolaires. La refonde de l'ENA en INSP est à ce titre édifiante.



Et donc, avec la covid et toutes ces personnes qui se font rabrouer pour l'avoir ramenée publiquement, seraient-elles attitrées, du moment qu'elles ne siéent pas à la bernard-werberisation… vous m'avez compris. Si vous voulez être crédibles, bernard-werberisez-vous !



Simple question de bon sens.

PS : il y a sous AgoraVox, un auteur qui soulève nombre de commentateurs, et c'est Sylvain Rokotoarison. Sans conteste, un auteur bernard-werberisé, et ce n'est pas une insulte. Dédicace.

_____________________________