Le visage, le sourire, le style de Kate Middleton sont la réponse princière aux rabat-joie antimonarchistes viscéraux

Émotion parmi les Britanniques et dans le monde entier, Catherine Middleton, princesse de Galles, la plus jolie des mamans, vient de subir une opération et devrait rester 10 à 14 jours à la London Clinic.

Kensington Palace s’est senti obligé d’assurer qu'elle ne souffrait pas d'un cancer. Ce n’est juste qu’une opération chirurgicale de l'abdomen "programmée". Peut-être gynécologique ? Mais pourquoi reste-t-elle 10 à 14 jours sachant que par ailleurs l’hôpital d’Etat britannique (NSH) renvoie la plupart de ses patients le jour-même de l’opération ?

Les tabloïds sont à l’affut. Leurs lecteurs les achètent comme s’ils voulaient, inquiets qu’ils seraient pour leur fille, leur sœur, leur cousine, se rassurer. Des milliers de messages de soutien proviennent de tout le royaume, et de tout le Commonwealth.

Maman est à l’hôpital, maman est malade, c’est impossible. Son corps parfait, son hygiène de vie, sa pratique régulière du jogging et de la natation, ne laissait rien supposer. L’opération chirurgicale s’est bien passée. Alors on prie pour le rétablissement de la mère de George, Charlotte et Louis.

Le palais a déclaré que la Princesse "souhaite s'excuser auprès de toutes les personnes concernées par le fait qu'elle doive reporter ses prochains engagements [après Pâques]. Elle espère pouvoir en reprendre autant que possible, dès que possible".

Le Daily Mail rappelle que la quadragénaire est une « personne de confiance pour la monarchie (...) Kate incarne le charme, la politesse et la résistance que feu la Reine Mère avait ». Dans le Times, Jamie Lowther-Pinkerton, ancien secrétaire de la famille royale, compare Catherine Middleton à la défunte Élisabeth II, soulignant qu’elle aussi prend « son temps pour parler aux gens ». La presse du monde entier s’émeut.



La dernière fois qu’on l’a vue, c’était le 25 décembre 2023, lors des fêtes de Noël. Ce lundi, le clan Windsor assistait à la messe de Noël à l’église Sainte-Marie-Madeleine à Sandringham. En ce jour de fête, Kate Middleton a une nouvelle fois rendu hommage à Lady Diana. La Princesse est apparue vêtue d’un somptueux manteau bleu, d’un chapeau assorti ainsi que des bottes signées Gianvito Rossi, accessoirisé de sublimes boucles d’oreilles en saphir et en diamant. Des bijoux qui appartenaient à Lady Diana.

Déjà lors de ses fiançailles avec le prince William, la jeune femme a hérité de la bague de sa belle-mère. « Comme Kate est également très chère à mes yeux, il était normal que les deux soient réunies. C’était ma façon de m’assurer que ma mère ne manquerait pas la journée, l’excitation et le fait que nous allons passer le reste de notre vie ensemble », avait confié William juste avant son mariage.

En décembre 2022 la princesse de Galles avait rendu un bel hommage à Élisabeth II. "Ce Noël sera notre premier sans Sa Majesté la reine Élisabeth", avait-elle indiqué, ajoutant ensuite : "Sa Majesté tenait Noël près de son cœur, comme un moment qui rassemble les gens et nous rappelle l'importance de la foi, de l'amitié et de la famille, et de faire preuve d'empathie et de compassion." Une jolie déclaration qui témoignait que l’épouse du prince de Galles souhaitait faire perdurer les traditions chères au cœur de la défunte monarque.

Catherine Middleton, née le 9 janvier 1982 à Reading (Berkshire), roturière, devint membre de la famille royale britannique le jour de son mariage le 29 avril 2011 avec le prince William, duc de Cambridge, désormais prince de Galles. Elle porte alors le titre de duchesse de Cambridge avec le prédicat d'altesse royale. Elle est la fille de Michael Middleton et Carole Goldsmith, qui ont fait fortune en créant une entreprise de vente d’accessoires de fête. Après avoir étudié au Marlborough College, Catherine intègre l'université de St Andrews, c’est là qu’elle rencontre le prince William en 2001. Lors des fiançailles officiellement annoncées le 16 novembre 2010, le prince William donne à Kate la bague de fiançailles que son père avait offerte à sa mère, Diana Spencer.

William de Cambridge, aujourd’hui prince de Galles, né le 21 juin 1982 au St. Mary's Hospital de Paddington à Londres, fut admis à l'examen d'entrée du fameux collège d'Eton (Windsor). La décision d'inscrire William à Eton, même si la plupart des premiers ministres dont Boris Johnson* étaient passés par là, allait à l'encontre de la tradition familiale, qui était d'envoyer les enfants royaux à Gordonstoun. Il a suivi en revanche la voie des Spencer : le père de la princesse Diana et son frère avaient suivi les cours d'Eton. Eton c’est l’Angleterre. « Savoir encaisser, avoir la force de caractère qui permet de dompter la souffrance physique et morale, écrivait Paul Morand, ne s’apprend nulle part mieux qu’à Eton. (…) Qu’est-ce qu’être Etonian ? C’est pouvoir, en jugeant une action douteuse, la flétrir de ce simple mot : It’s un-English. »

Après une année sabbatique au cours de laquelle il participe avec l'armée de terre britannique à un entraînement à Belize. Il intègre l’université de St. Andrews en Écosse en 2001, où il rencontrera sa future épouse.

Bon cuisinier, le prince William a accepté dernièrement de révéler sa recette favorite mais pour la bonne cause. Il a en effet participé aux côtés de 120 grands chefs et célébrités du Royaume-Uni au livre « Taste of Home », sorti pour célébrer le quarantième anniversaire de l’association « The Passage » qui vient en aide aux sans-abris. La recette qu’il a choisi de publier dans le livre ? Celle de sa sauce bolognaise, mais c’est Kate qui en parle le mieux.

Kate, la maman de George, de Charlotte et de Louis se met régulièrement aux fourneaux pour réaliser des recettes sucrées. Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis viennent lui donner un coup de main et le prince William n’est pas en reste. Chez les Cambridge, tout le monde aime cuisiner. Le futur roi d’Angleterre a une âme de chef. Il s’est servi de cette qualité pour séduire sa femme alors qu’ils étaient encore étudiants à l’université de Saint-Andrews, en Écosse. La duchesse alors de Cambridge raconterait qu’« à l'université, il cuisinait toutes sortes de repas. Je pense que c'est avec ça qu'il essayait de m'impressionner. Des choses comme la sauce bolognaise. »



Perfect Kate, Fabulous Kate, la personnalité préférée des Anglais, grâce à son élégance et son style, mais aussi à travers la Fondation royale du duc et de la duchesse de Cambridge, créée en 2009 et que la désormais princesse de Galles préside depuis 2011, fondation philanthropique qui s’occupe des jeunes défavorisés, des malades d’addictions, promeut le développement durable et apporte son soutien aux soldats et à leurs familles. Elle a laissé entendre autour d’elle qu’il va falloir un jour l’appeler Catherine, plus convenable pour une reine que Kate.

A la sortie de la London Clinic de Marylebone. Catherine Middleton devrait poursuivre sa convalescence jusqu’à Pâques, chez elle, à l'Adelaide Cottage à Windsor, une maison située à proximité du château, situé à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Londres, où elle séjourne tout l’année entourée de son époux et de leurs trois enfants. Ses parents, Carole et Michael Middleton, résident non loin de là, ainsi que sa sœur Pippa (tellement sexy au mariage de Kate et William) désormais mariée et mère de trois enfants. As time goes by. James, le benjamin de la fratrie, habite lui-aussi à proximité, avec son épouse et leur jeune fils. Nous souhaitons un bon rétablissement à la future reine Catherine.

* Amazon.fr - BoJo, un punk au 10 Downing Street : Global Britain : Boris Johnson, le Brexit, et l'après - Martin, T. A., Martin, Thierry - Livres