Les vacances ordinaires des Grands de ce monde

même si ça ne veut rien dire, ça sonne bien. Plus près de nous, la famille royale d'Angleterre ou le Président Macron en savent quelque chose - pas que ça ne veut rien dire, mais que c'est la galère de faire don de son corps au peuple ou de devoir porter des chapeaux si ridicules que même ma mère ça la fait marrer.



Bien des malheurs des uns et des cabales que subit l'autre sont dus à l'inquisition malsaine d'une presse sordide qui n'hésite pas, au mépris de toute déontologie, à stipendier des paparazzis dévoyés et nécrophages pour jeter en pâture des clichés flous et mal cadrés à des concierges lobotomisées, plutôt que d'instruire leurs époux avec les oeuvres complètes d'ça m'a l'air grammaticalement presque correct. La longueur de la phrase est en rapport avec l'aura des intellectuels que je cite et l'indignation qu'elle se doit de susciter chez le lecteur potentiel. Mais, y'en a marre maintenant de devoir tout expliquer.

En 1899, le jeune - il n'a que 31 ans - Nicolas II passe quelques jours dans la propriété d'amis allemands. L'Europe est en paix. Voilà 5 ans qu'il cumule les fonctions écrasantes de Tsar de toutes les Russies avec celles, plus anecdotiques, de Roi de Pologne et de Grand Duc de Finlande. Dans son palais de Saint-Pétersbourg, il est entouré de courtisans avides et sans scrupules. Il est prisonnier de regards qui n'ont pas la charge écrasante de régner -. Plus près de nous, la famille royale d'Angleterre ou le Président Macron en savent quelque chose -Bien des malheurs des uns et des cabales que subit l'autre sont dus à l'inquisition malsaine d'une presse sordide qui n'hésite pas, au mépris de toute déontologie, à stipendier des paparazzis dévoyés et nécrophages pour jeter en pâture des clichés flous et mal cadrés à des concierges lobotomisées, plutôt que d'instruire leurs époux avec les oeuvres complètes d' Andronicos le Péripate ou les prochains borognymes d'Alain Finkielkraut sur France Culture - Régner ou présider, c'est en permanence améliorer le quotidien du peuple - pas le journal maoïste, c'est une figure de style, promouvoir la permaculture - j'aurais du choisir un autre préfixe, je voulais dire la culture qui reste à travers l'histoire des siècles - ou faire entendre la voix de son pays dans le concert de klaxons des nations - allusion discrète à la Coupe du Monde de football, sinon on n'est pas bien référencé par Google.



Mais, on a aussi le droit de se détendre. Pourquoi le reproche-t-on si souvent aux Présidents Trump et Poutine sur les réseaux sociaux ? En vrai, je ne pose pas la question parce que ça nous mènerait sur les berges putrides de marigots infestés de propagandistes de mauvaise foi.

Mais revenons à Nicolas II. Il profite de son séjour en Hesse pour se livrer, en compagnie de quelques aristocrates de bonnes familles, à des facéties qu'on n'attend pas d'un Grand de ce monde. A l'époque, ces photos privées le sont restées. C'était une époque où l'on respectait l'intimité privée - je sais que c'est un pléonasme, mais je fais ce que je veux, parce c'est moi qui écrit.



Il doit bien y avoir quelque part une photo de Massu qui joue à la dinette avec le général De Gaulle à Baden-Baden. Ses proches ne l'ont pas rendue publique pour préserver l'auréole de mystère qui entoure cette icône. - et vl'an, voilà l'argument irréfutable que je gardais pour la conclusion.

Quoi qu'il en soit de la dinette et de l'auréole, d' Andronicos le Péripate et de Finkielkraut, de la permaculture et des klaxons, ces photos sont la preuve que même à la tête d'un État, on n'en reste pas moins un homme ordinaire.