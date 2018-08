Quand Benalla, alias « Mars », draguait sur Tinder... en s’affichant avec Macron et Trump

On commençait à s'ennuyer d'Alexandre Benalla... Bientôt 24h sans un nouveau rebondissement dans notre palpitante saga estivale : ça ne pouvait pas durer !

Dans son édition du 3 août, le magazine people Closer publie des images extraites du compte Tinder d'Alexandre Benalla.

Pour rappel, Tinder est un site de rencontres. L'application fait défiler des photos d'utilisateurs sur plusieurs critères, dont le sexe et la position géographique. L'utilisateur doit indiquer s'il les apprécie ou non en balayant l'écran vers la droite ou vers la gauche. Lorsque l'attraction est réciproque, les deux utilisateurs sont mis en relation et peuvent échanger des messages.

L'histoire aurait pu restée privée... et ne pas nous regarder... si Benalla avait conservé une certaine discrétion. Seulement, l'homme était si fier de sa proximité avec Emmanuel Macron qu'il n’a pas hésité à exposer des clichés le montrant aux côtés du chef de l’Etat sur l’application de rencontre.

Sur son profil Tinder, l’ex-chargé de mission auprès de l’Elysée indique son âge et précise habiter Paris. Sa photo principale, en noir et blanc, le présente soigné, vêtu d’un costard. C’est en faisant défiler les photos qu’on peut le retrouver aux côtés du président de la République ou à quelques mètres de Donald Trump.

Ça va être difficile de qualifier de ''privé'' le profil Tinder de Benalla si les photos qu'on y voit sont celles de Macron et Trump en sa compagnie. Nombre de salariés de grandes entreprises doivent nettoyer leurs réseaux sociaux, là c'est de la grande farce quand même. — Fougere Wendy (@WendyFougere) 2 août 2018

De quoi se faire hameçonner par une belle espionne russe ?

Que #Benalla drague sur Tinder, c’est son droit. Mais qu'il affiche des photos montrant sa proximité avec Macron, c'est un appel aux espionnes russes ou quoi ?

Un dangereux amateurisme, en tout cas, qui aurait pu nuire à la France... — Clyde Barrow 🐝 (@Clyde_Barrow_) 2 août 2018

Mais le plus dingue reste encore à venir...

Benalla utilisait le pseudo "Mars" sur Tinder. Mars, comme la planète du système solaire qui, dans l'ordre d'éloignement du soleil, se situe juste avant… Jupiter, le surnom donné au chef de l’État.

Mars, qui, dans la mythologie romaine, est aussi le dieu de la guerre, fils de... je vous le donne en mille... Jupiter, qui gouverne la terre et le ciel, ainsi que tous les êtres vivants.

Mars / Jupiter

A moins que, plus prosaïquement...

Bref.

Benalla, comme son mentor, semble bel et bien animé d'un narcissisme dévorant. Et, comme de plus en plus souvent ces dernières années, dans notre vie politique, la réalité dépasse largement, mais alors largement la fiction...

C’est mytho Benalla qui se faisait appeler Mars sur Tinder ? Ou c’est son vrai profil ? C’est de la folie là. Même les scénaristes hollywoodiens sous coke pas ouf dans leurs appartements de Santa Monica vont pas si loin — salatoumatoignon (@dakoshertaliban) 2 août 2018

Closer dit avoir mis la main sur le profil d’Alexandre Benalla il y a déjà plusieurs mois, après qu’une femme a reçu un « superlike » de la part du garde du corps. A l'époque, celle-ci avait été interloquée par les clichés au cœur de la République affichés par ce mystérieux Mars sur son profil, et avait tenté d'en savoir plus, mais sans succès.

Les moralisateurs feront sans doute remarquer que l’ex-chargé de mission auprès de l’Elysée était sur une appli de rencontre l’année dernière, alors même qu’il était censé se marier le 21 juillet dernier (mariage annulé en raison de sa garde à vue).

Un mariage dont Valeurs actuelles s'était demandé s'il n'était pas tout bonnement "bidon"... Mais CheckNews avait alors contacté la municipalité d'Issy-les-Moulineaux, où devait avoir lieu le mariage, qui nous avait assuré de la réalité de ce projet.

Les mauvaises langues, elles, ne manqueront pas de soupçonner la main de "Mimi" Marchand derrière la révélation de Closer.

La papesse de la presse people était déjà est soupçonnée d'être à l'origine des révélations de Closer en janvier 2014 concernant la liaison de François Hollande avec Julie Gayet. Cette proche de Brigitte Macron est aujourd'hui "soupçonnée d'avoir la mainmise sur la couverture photo de l'Elysée", d'après un article de France TV Info en date du 2 août. Un article qui note, comme c'est intéressant, "une présence étonnante auprès de Benalla".

Mais quel serait l'intérêt de la révélation de Closer, si elle émanait bel et bien de "Mimi" Marchand ? Peut-être tenter d'enterrer la rumeur sur la liaison amoureuse entre Benalla et le président de la République ? Une rumeur dont le chef de l'État avait lui-même ri le 24 juillet dernier, devant les députés de sa majorité, à la Maison de l'Amérique latine à Paris.

Mais ce ne sont là, pour l'heure, que conjectures infondées...

Restons sérieux.

Mais comment rester longtemps sérieux en Macronie, avec tant d'histoires plus tordantes les unes que les autres qui se bousculent à un rythme si effréné et viennent percuter nos esprits inadaptés ? Car l'être humain, en dépit de sa longue évolution, n'est assurément pas encore prêt à affronter tout ça...

Cerise sur le gâteau, pour les superstitieux (qui ne croient pas aux coïncidences) : Closer sort son scoop sur "Mars-Benalla" le 3 août. Or, saviez-vous que, le 3 août, commence la Nuit des étoiles dont l'édition 2018 est marquée... non, vous ne rêvez pas... du signe de Mars ?

Extrait de Futura Sciences :

"Les Nuits des étoiles 2018 sous le signe de Mars Les 3, 4 et 5 août, nous avons tous rendez-vous avec les étoiles. Plus de 470 manifestations sont prévues en France, organisées par des clubs d'astronomie qui ont à cœur de montrer les beautés du ciel. Cette édition 2018 est marquée du signe de Mars, au plus près de la Terre et bien visible. (...) Mars, la star des Nuits des étoiles Cette année 2018, la vedette du ciel sera Mars. En ce début août, la Planète rouge passe à « l'opposition », c'est-à-dire qu'elle se tient dans le ciel à l'opposé du Soleil et, donc, se lève à l'est quand il se couche à l'ouest et, au bout de la nuit, disparaît à l'ouest quand l'aube pointe. Pour qui s'envolerait dans l'espace et observerait le Système solaire « de dessus », pour contempler la ronde des planètes, la Terre, proche de Mars et plus rapide, la double."

La concomitance entre la révélation de Closer et la Nuit des étoiles inquiète même Virginie Garin, journaliste à RTL, "Mars-Benalla" risquant de voler la vedette à la planète rouge :

Mars... est la planète à l’honneur de la Nuit des étoiles qui commence ce soir. Ça va être compliqué pour le hashtag. #mars #benalla #tinder #NuitDesEtoiles — Virginie Garin (@virginie_garin) 2 août 2018

Diantre !

Mais si la visibilité de la planète Mars est menacée, un mot oublié de notre langue, mais au combien de circonstance, est ressuscité à point nommé par le journaliste Guillaume D. : "Garouage", dont le Littré nous donne la définition, accompagnée d'une illustration fort à propos :

« Aller en garouage, être en garouage, aller en parties de plaisir dans des lieux suspects. Que Jupiter était en garouage ; De quoi Junon était en grande rage , La Fontaine, dans LE ROUX, Dict. comique. »

Merci à Guillaume D. de me permettre de terminer avec un brin d'intelligence un si frivole article.