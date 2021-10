Cette ville où l’on devient propriétaire pour moins de 500 euros

Cette ville où devenir propriétaire coûte moins de 500 euros

Vous rêvez de devenir propriétaire, mais votre situation financière ne vous le permet pas ? Voici un super bon plan qui vous permettra d’acheter une habitation avec à peine 500 euros ! Vorkouta, la ville la plus à l’est de la Sibérie, vous accueille à bras ouvert. À Vorkouta, vous pouvez aujourd’hui vous offrir un logement dès 300 euros ! Attention, on ne parle pas d’appartements insalubres et inhabitables. Non, vous trouverez pour moins de 500 euros des logements tout équipés, isolés et chauffés ! Découvrez vite pourquoi cette ville est si peu chère, et en quoi s’y installer n’est pas un si mauvais plan !

Les habitants vendent à perte !

Vorkouta se situe en Russie, aux pieds des montagnes de l’Oural. Ancien goulag, la cité fut entièrement bâtie par les prisonniers dès 1932. L’exploitation minière y était la principale activité et plus de 100 000 personnes y vivaient dans les années 1980. Avec la mondialisation et l’ouverture des frontières, le charbon fût importé car moins cher, et de nombreuses mines fermèrent. Les habitants ont alors, petit à petit, quitté cette ville située au nord du cercle polaire. Aujourd’hui, environ 60 000 Russes y vivent encore. Ceux qui partent, pour un meilleur climat ou pour chercher du travail, cèdent leurs appartements à des prix dérisoires. La bourgade n’étant desservie que par le chemin de fer (il n’y a pas de route pour y accéder), les vendeurs laissent tout sur place.

L’électroménager vaut déjà plus cher que votre investissement !

C’est pourquoi, avec un billet de 500 euros, vous pouvez vous offrir un logement confortable tout équipé. Rien qu’avec une petite partie de l'électroménager, votre investissement est rentabilisé. Il va sans dire que si vous êtes prêts à payer un peu plus, vous aurez quelque chose de formidable ! Avec 20 000 euros, vous deviendrez propriétaire d’un grand appartement, luxueux, correspondant au standing dans lequel vivaient les anciens dirigeants de l’URSS. Certes, le marché de l’immobilier russe n’a rien à voir avec celui de notre pays. Il faut néanmoins savoir que, même pour les Russes, les prix des appartements à Vorkouta sont très très bas, de 10 à 100 fois moins élevés que sur le reste du territoire.

Et le froid dans tout ça ?

Accéder à la propriété pour 500 euros, c’est le pied ! Mais avez-vous vraiment envie de vous expatrier en Sibérie ? Le froid du cercle polaire est l’un des principaux freins au repeuplement de Vorkouta. En hiver, les températures négatives à deux chiffres perdurent plusieurs mois. Le thermomètre peut atteindre les - 50 °C voire - 60 °C. Si l’on ajoute à cela le fait que durant 10 jours d’affilée, au cœur de l’hiver, le soleil ne se lève pas du tout, on comprend pourquoi la dépression est une véritable menace pour les habitants. Vivre dans la région la plus à l’est de l’Europe demande donc une condition physique et mentale irréprochable.

Allez, on y va !

Partir vivre à Vorkouta peut néanmoins être un vrai projet, c’est une ville comme une autre et beaucoup de familles y vivent. 4 mines de charbon de qualité supérieure y sont encore exploitées, et les employés bénéficient de conditions très intéressantes (ils sont formés, nourris et blanchis). De plus, contrairement aux apparences, Vorkouta a de l’avenir. L’Arctique est en effet au cœur de plusieurs projets, étant une zone géographique prioritaire pour l'État russe. Dans le cadre de la reconquête du Grand Nord, on y trouve un centre d’étude et de recherche scientifique. La création d’un chemin de fer reliant toutes les villes de l’Arctique est également en pourparler. Autre avantage : on dit que l’air à Vorkouta est l’un des plus purs de la planète.

Alors, prêt à partir ? Vorkouta, c’est un autre monde ! Mais pour ceux qui rêvent de grand air, de lointain, et qui ne sont pas frileux, souvenez-vous : être propriétaire vous coûtera à peine le prix d’un smartphone !