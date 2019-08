Alaphilippe a peut-être perdu le tour de France à cause de la durée du protocole d’arrivée et du temps accordé aux interviews des médias

Pour les amateurs de cyclisme, le dernier Tour de France a été un régal, car assez riche en rebondissements, d'autant que pendant 14 jours jours, le maillot jaune a été sur les épaules du français Julian Alaphilippe !

Julian Alaphilippe a endossé le maillot jaune en gagnant la 3e étape le 8/07/19, et il le conservera pendant 14 jours (avec au passage en étant le gagnant de la 13e étape qui était l'étape contre la montre : wiki.

Donc notre Julian, pendant deux semaines, a dû bon gré mal gré se prêter aux cérémonies protocolaires des arrivées, et en plus donner de son temps (de récupération) aux très nombreuses sollicitations des médias !

La cérémonie protocolaire de la remise des maillots, des minutes néfastes pour la récupération physique des coureurs !

Chaque arrivée d'étape est suivie d'une cérémonie protocolaire qui consiste en la remise des maillots spécifiques, à commencer par celui du vainqueur de l'étape, puis ensuite ceux des classements (général, montagne, points, jeune).

La présence des porteurs des différents maillots est obligatoire à la cérémonie protocolaire. L'article 21 du règlement du Tour de France stipule : "Tout lauréat qui refuse de se prêter, en tenue de compétition, aux opérations protocolaires d’arrivée ou de départ est pénalisé (sauf cas de force majeure dûment reconnu par les officiels)" : Ici. Je n'ai pas trouvé le montant de la pénalité, mais pour info : Alaphilippe mis à l'amende après avoir zappé la presse : sanction 1.000 francs suisses soit 910 € d'amende : Ici.

Le sport moderne (et en particulier le cyclisme) est rentré dans une ère de « science médicale », c'est ainsi que l'alimentation, l’effort, la récupération et le repos obéissent maintenant à des règles et à des protocoles, avec notamment pour les cyclistes, sitôt l'épreuve terminée (pour le tour de France l'étape), chaque coureur pour éliminer l'acide lactique qui s'est accumulée dans les muscles de ses jambes (voir plus bas), « passe » obligatoirement par la séance home-trainer ! (il en est de même pour les départs des étapes, ou toutes autres épreuves contre la montre : Ici). Sur l'utilisation de l'home-trainer (échauffement, ou élimination del'acide lactique), regarder les résultats Google : Ici. A la télé, j'ai regardé quelques arrivées d'étape, et parfois, j'ai perçu brièvement des images d'un coureur dans une séance d'home-traimer pour éliminer l'acide lactique qui était stocké dans les muscles de ses jambes, hélas pour l'instant sur le web, je n'ai pas trouvé une vidéo pour l'inclure dans mon article !

L'acide lactique kézako ?

Regardons ensemble ce que dit Wikipédia sur l'acide lactique, et notamment le paragraphe : "Effort musculaire et fermentation lactique" : Ici… et maintenant comment l'éliminer, et là il y a deux méthodes, l’alimentation (boissons diverses nourritures, etc.) et surprenant pour les coureurs du tour de France, après leurs longs efforts physiques (de plusieurs heures), et bien ce n'est pas le repos ou la sieste, mais au contraire l'exercice physique dit « Récupération active », immortalisé par ces mémorables séances d'home-trainer. Sur ce sujet, j'ai trouvé plusieurs liens, l'un d'eux évoque une séance d'home-trainer qui sera suivie d'une « récupération dite passive » : source, et vous pouvez également consulter cette autre source : Ici... et en regardant aussi cette page du Point, vous remarquerez que le premier paragraphe indique : « Pas une seconde a perdre » : Ici. Autre page très intéressante sur ce sujet (même si cette dernière date du 08 juillet 2017) :

Son titre : "Tour de France. Comment les coureurs récupèrent-ils après l’effort ?"

Une fois la ligne franchie, les coureurs du Tour de France doivent déjà se projeter sur l’étape du lendemain. Home-trainer, collations, cryothérapie, massage, tous les moyens sont bons pour permettre à l’organisme de récupérer. Éclairage avec Jean-Jacques Menuet, le médecin de l’équipe Fortuneo-Oscaro.

Pas un instant à perdre. Alors que les coureurs du Tour de France viennent de terminer l’étape, après plus de cinq heures d’efforts, ils doivent déjà se projeter sur l’étape du lendemain.

De la ligne d’arrivée à l’hôtel…

Une fois arrivé au bus de son équipe, un coureur monte sur le home-trainer. Durant dix à quinze minutes, il tourne les jambes. « Cela va lui permettre de véhiculer une partie de l’acide lactique formée pendant l’effort », indique Jean-Jacques Menuet, médecin de l’équipe Fortuneo-Oscaro. Après cet aspect physiologique, il est essentiel de prendre en compte le côté nutritionnel de la récupération. En montant dans le bus, un coureur prend une boisson, qui est un mélange de Saint-Yorre et de jus de raisin. Mais aussi une collation. « Durant 90 minutes, les muscles absorbent tout ce qui est mangé. Les coureurs suivent donc une alimentation adaptée en glucides, protéines et minéraux. Ils vont prendre du riz au lait, de la semoule ou une salade de pâtes. »

Durant le trajet vers l’hôtel (souvent autour d’une heure), les coureurs de l’équipe Fortuneo-Oscaro s’équipent de bottes. Grâce au système Game Ready (cryothérapie), elles font circuler de l’eau froide (1 à 5°) au niveau de leurs jambes, « qui va refroidir les muscles qui ont travaillé mais aussi optimiser le retour du système veineux via la compression. Jean-Jacques Menuet, médecin de l’équipe Fortuneo-Oscaro : Source.

Conclusion !

Pendant deux semaines, Julian Alaphilippe, du fait qu'a chaque arrivée d'étape il a dû se plier aux contraintes des séances protocolaires (remises du maillot, interviewes en direct après des différents médias (radio, Télé, presse écrite), conséquence il perd des dizaines de précieuses minutes, alors que pendant ce temps ses adversaires, eux, les utilisaient pour les mettre à profit pour récupérer !

... alors un message perso à Christian Prudhomme directeur du Tour de France !

Je vous entendu dire plusieurs fois que votre souci principal était la sécurité et le respect des coureurs... et bien justement ce qui me chagrine un tantinet, c'est le protocole d'arrivée avec sa remise des maillots respectifs : jaune, vert, à pois, blanc, qui au total, comme dirait l'autre, dure un certain temps. Pour info, je ne regarde presque plus le Tour à la télé, car il y a une chose qui me gonfle, c'est que le réalisateur fait trop joujou avec ses manettes, il s'en suit un perpétuel changement d'images, et souvent les images que nous voyons à l'écran ne sont absolument pas raccord avec le ou les commentaires que l'on entend, donc c'est pénible de chez pénible... à moins que ce soit bibi le vrai pénible... toujours est-il qu'avant, il y a une bonne dizaine d'années, les protocoles d'arrivées, je les regardais en entier, mais maintenant ces derniers sont de l'histoire ancienne. Autre fait qui m'interroge, la durée de ce protocole (surtout pour une course à étapes), qui je pense est préjudiciable pour la récupération des coureurs. Alors au lieu d'un protocole « statique », pourquoi ne pas le remplacer par un protocole plus sportif, comme par exemple la remise des maillots spécifiques alors que le coureur fait sur un home-trainer sa séance de pédalage pour éliminer l'acide lacrique de ses jambes ? Le coureur n'aurait même pas la peine de descendre de son engin, il lui suffirait juste de s’arrêter de pédaler quelques petites minutes. Je pense que de telles scènes « auraient de la gueule » et le public comme les téléspectateurs, sachant les raisons de la cause (grâce à des informations préalables), applaudiraient ! A l'heure actuelle, avec les techniques et matériaux nouveaux, un tel dispositif n'est pas du domaine de l'impossible.

… Ah !, j'ai oublié, qu'en pensent les coureurs et leurs directeurs sportifs ?... et comme ont dit, idée à méditer et à réfléchir !

Egan Bernal : le vainqueur du tour de France, est néanmoins un phénomène, et quid de l'altitude sur l'organisme ?

C'est le Colombien Egan Berna : wiki, qui âgé de 22 ans a remporté le tour 2019. En consultant son palmarès, nous voyons que nous sommes en présence d'un « phénomène » car en plus, ce dernier a des capacités physiques exceptionnelles : source, et comme il passe beaucoup de son temps chez lui en Colombie dans la ville de Zipaquirà qui est a une altitude de plus de 2600 mètres : wiki, il peut bénéficier ainsi de tous les effets bénéfiques que l'altitude apporte pour les sportifs : sources. Il est certain que la particularité de son lieu de résidence a de l'influence sur sa condition physique. Concernant sa ville de résidence Zipaquerà, avec une recherche sur le web, j'ai trouvé une page où est mentionné ce tableau climatique, nous pouvons donc en déduire qu'avec de tels relevés, la possibilité de neige devrait être assez mince, ce qui lui laisse de nombreux jours pour faire du vélo, mais d'après ces relevés nombre de jours avec la pluie (à l’extrême droite) et assez importante, en moyenne plus d'un jour sur deux, donc pour l’entraînement sur route, ben, il lui faut juste prévoir des vêtements de protection pluie ! De plus, si la ville de Zipaquirà (2600 mètres) est sous la neige, d'un « coup de voiture », il est possible par exemple de descendre de 500 mètres, et à 2100 mètres, les effets bénéfiques de l'altitude sur l'organisme pour les sportifs agissent toujours !

Julian Alaphilipe, lui, réside bien plus bas, en Andorre aux alentours des 1.000 mètres : source ( outre un régime fiscal avantageux, d'autres cyclistes pros, et également d'autres sportifs, résident eux aussi en Andorre : Ici).

Quid de l'altitude sur l'organisme ?

Nous venons de voir que le Colombien, vainqueur du tour 2019, réside en haute montagne, et profite surtout du fait que l'altitude augmente la production de globules rouges (résultat de la moindre concentration de l'air en oxygène) : source. Un autre coureur de renom, Christopher Froome, quatre fois vainqueur de tour de France parcourt le monde pour s’entraîner en altitude : USA, Afrique du Sud, et notamment en Espagne à Tenerife sur le fameux Mont Teide : wiki, et ses 3500 mètres d'altitude, puis ce sont les pentes du Zoncolan en Italie qui ont été son terrain d’entraînement : source.

En France, pour que les sportifs puissent bénéficier de l'altitude, nous avons dans les Pyrénées le Centre national d'entraînement en altitude - CREPS implanté à Font-Romeu à 1850 mètres : wiki, mais pourquoi ne pas utiliser la station de ski la plus haute d'Europe qu'est la station de Val Thorens perchée à près de 2.300 ms d'altitude : wiki ?

En période hivernale pour les véhicules, l’accès à la station de Val Thorens est obligatoire avec des équipements spéciaux (chaînes, pneus neige), donc la route est souvent très glissante, et elle ne permet pas la pratique du vélo de course dans des conditions de sécurité, mais avec le home-trainer l’entraînement en altitude n'est pas interrompu !

Liens en annexes :

Julian Alaphilippe offre son maillot jaune à un enfant frigorifié : Ici (si nous pouvons saluer le geste humanisme et paternel de Julian, par contre questions sur les adultes qui accompagnaient le môme ?)

Usé par son tour de France, Alaphilippe va prendre « un peu de vacances » : source.

« L'utilisation » de l'altitude pour les sportifs de haut niveau est maintenant monnaie courante, même que maintenant il est proposé à la vente ou il est possible d'installer des chambres à hypotoxie : Ici, avec celles-ci, en basse altitude, vous pouvez faire des séances d’entraînement home-trainer avec la raréfaction de l'oxygène, comme si vous étiez en haute montagne ! Sur ce sujet, autres résultats Google, et notamment : celui-ci.

Avec le home-trainer, témoin principal de l'évolution technologique, terminé l’entraînement solitaire, maintenant il peut être collectif et donner lieu à des compétitions : vidéo.

