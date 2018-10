Armaggeddon Clock, la fin programmée du cyclisme (1947-2005)

En 1947 apparaissait l’horloge de la fin du monde, qui mesurait le risque d’apocalypse nucléaire pour la planète, en s’approchant plus ou moins de minuit ... Le cyclisme a lui comme épée de Damoclès le fléau du dopage qui risque de détruire ce sport si l’omerta reste la norme canonique du peloton …

En 2007, le journaliste Renaud Dely écrit l’article Arrêtez ce cirque dans le quotidien Libération, dont voici un extrait : Cette procession cycliste s’est transformée en caravane du ridicule. Si les organisateurs prétendaient vraiment sauver le vélo, ils devraient stopper la compétition. Et décréter une pause de plusieurs années, le temps de soigner ces ex-sportifs devenus des drogués […] Il est devenu totalement incohérent de continuer à publier des classements dépourvus de toute signification et à narrer une épopée qui n’a d’intérêt que pour quelques scientifiques en quête de nouvelles pharmacopées.

Pourquoi tant de haine (justifié) sur le cyclisme quand le football ou le tennis échappent souvent à l’opprobre général ? Bouc-émissaire du sport, le cyclisme concentre toutes les critiques en matière de dopage, fléau pourtant global au sport, qu’il soit de haut niveau en professionnel ou amateur … Nicolas Chaine, directeur de la communication du Crédit Lyonnais jusqu’en 1982, avance une explication : Le cyclisme est victime d’un préjugé de classe. Croyez-vous que tous les Roland-Garros ont été gagnés à l’eau minérale ? […] Or un tennisman qui se dope ne fait pas scandale, même aux yeux de gens qui sont réputés pour être bien. Savez-vous pourquoi ? Parce que les gens bien évoluent dans un monde où beaucoup de choses sont permises. Ils boivent du whisky, leurs enfants se droguent un peu … Qu’un tennisman prenne un peu de cocaïne, ce n’est pas ce qui les gênes le plus. A l’inverse, si c’est un cycliste !

Comme pour l’horloge réelle, on la fera démarrer à 23h53 en 1947, année de la renaissance du Tour de France.

On s’éloignera de 3 minutes par rapport à minuit pour une année sans problème de dopage (médiatisé), et on se rapprochera de 3, 5 voire 10 minutes par rapport à l’heure fatidique selon l’importance du scandale