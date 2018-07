Bilan du Mondial 2018 : des champions, des ronchons et des cons

20 ans après, l'équipe de France est redevenue championne du monde de football. L'occasion de belles images sur les Champs-Élysées, de commentaires aigris de la part des éternels insatisfaits, et de débordements violents de la part des éternels fouteurs de merde. De la beauté, des emmerdeurs et des casseurs... c'est ça la France.

100 % foot

Sur le plan purement sportif, les Bleus auront joué un jeu défensif, le plus souvent assez peu enthousiasmant, qui rappelle fortement celui pratiqué en 1998, et qui annonce peut-être, pour l'avenir, un jeu plus offensif et réjouissant, comme celui que les Bleus avaient déjà pratiqué en 2000 à l'Euro avec des attaquants talentueux arrivant à maturité ; à l'époque, Henry et Trezeguet, aujourd'hui Mbappé.

Le seul match pleinement maîtrisé, de bout en bout, durant ce Mondial aura été celui contre l'Uruguay en quart de finale. Pour autant, jamais on n'aura vraiment tremblé pour ces Bleus, qui semblaient avoir des ressources. La finale (4-2) aura rappelé le match contre l'Argentine, pour son score fleuve (4-3) et son scénario décousu, et le match contre la Belgique, pour la large domination dans le jeu des Croates.

Les meilleurs joueurs français durant le reste du tournoi (Lloris, Varane, Kanté), les plus solides, auront étonnamment raté leur finale, le gardien des Bleus offrant même sur un plateau leur second but aux Croates.

Griezmann, sans être étincelant, aura été le patron et désigné meilleur joueur de la finale. Il finit également 3e meilleur joueur du Mondial, derrière le Croate Luka Modric et le Belge Eden Hazard (il avait été élu meilleur joueur du dernier Euro). S'il n'a pas marqué deux buts en finale comme Zidane, son tournoi est au moins aussi bon que celui du numéro 10 des Bleus en 1998 (à l'époque, les trois meilleurs joueurs désignés avaient été Ronaldo, Sucker et Thuram).

Pogba aura affiché son meilleur niveau dans ce Mondial, sans doute grâce à l'influence bénéfique de Didier Deschamps, qui, pour sa part, rejoint Zagallo et Beckenbauer au rang de ceux qui ont été champions du monde à la fois comme joueur et comme sélectionneur.

Quant à Mbappé, il aurait pu être encore plus efficace, mais a néanmoins été la grande révélation du Mondial, élu meilleur jeune joueur.

Le jeune prodige de 19 ans a même été adoubé par le roi Pelé. Celui-ci a prié l’attaquant français d’aller moins vite dans sa chasse au record, alors qu’il est devenu ce dimanche le deuxième homme de moins de 20 ans à marquer en finale de Coupe du monde (après Pelé en 1958). « Si Kylian continue d'égaler mes records comme ça, je devrai peut-être dépoussiérer mes crampons », a écrit le Brésilien sur Twitter.

If Kylian keeps equalling my records like this I may have to dust my boots off again... // Se o @KMbappe continuar a igualar os meus records assim, eu vou ter que tirar a poeira das minhas chuteiras novamente...#WorldCupFinal https://t.co/GYWfMxPn7p — Pelé (@Pele) 15 juillet 2018

Avec deux sacres mondiaux, la France rejoint l'Uruguay et l'Argentine, et n'est plus devancée que par le Brésil (5 titres), l'Allemagne et l'Italie (4 titres).

La Ville Lumière dans ses plus beaux atours

Paris étant une ville magnifique, une victoire en Coupe du monde, même pour qui est parfaitement indifférent au foot, offre des images uniques, avec les Champs-Élysées noirs de monde, l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel illuminés.

La fête ne fait que commencer autour des Champs-Élysées... 👀 #lequipeCDM pic.twitter.com/ao3mtC4kw1 — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 15 juillet 2018

C'est parti pour la cérémonie sur l'Arc de Triomphe ! 👌🇫🇷 #lequipeCDM pic.twitter.com/PksmZxIUMm — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 15 juillet 2018

Quand la Tour Eiffel veut faire concurrence à L'Arc de Triomphe ! #lequipeCDM pic.twitter.com/GbJ4Qphv0Q — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 15 juillet 2018

Dans une ville endeuillée par les attentats, cette photo a un goût de revanche (de la vie sur la mort) :

Au Carillon, à Paris. Cette photo de l'@afpfr est à chialer. Quel symbole. Quelle putain de revanche sur 2015. pic.twitter.com/NhcSnQtqt4 — Rémi Jacob (@remijacob) 15 juillet 2018

L'aigreur des militants politiques

Autre image marquante, celle de Kylian Mbappé tapant dans les mains d'une membre des Pussy Riot (quatre membres de cette organisation ayant envahi le terrain à la 53e minute) :

L’autre image de la soirée : Kylian Mbappé qui checke une membre des Pussy Riot, un groupe féministe qui se bat notamment pour la libération des prisonniers politiques en Russie. pic.twitter.com/BOXUW6PsGX — Hugo Travers (HugoDécrypte) (@HugoTravers) 15 juillet 2018

Si ce geste a été remarqué et salué par l'essayiste Caroline Fourest, celle-ci n'a pas apprécié que Blaise Matuidi se signe en sortant du terrain, lorsqu'il a été remplacé.

Un tweet qui a valu à la militante laïque une pluie de réprimandes :

« Je vous aime bien Caro mais ce tweet n'est pas nécessaire je trouve » « Votre gueule ...... et bonne soirée quand même » « Polémique inutile. Regardez le match et kiffez. Merci ! » « Tweet vraiment pas nécessaire : c'est relever et récupérer ce genre de détails qui divise et crée des polémiques inutiles dans 1 moment de fête ! Vous valez mieux que ça ! » « Franchement je suis athée mais laissez ce garçon se signer si ça lui fait plaisir. » « Non mais, taisez vous ! Il fait ce qu'il veut enfin. » « Quand on a jamais vu un match de foot (il y a sans arrêt des signes religieux) on la ferme surtout ! » « À ce niveau là c’est un talent de chercher la polémique inutile dans chaque petit moment de joie »

La polémiste a fini par retirer son tweet.

Autre aigrie en ce soir de victoire, la journaliste mélenchoniste Aude Lancelin, qui s'en est d'abord pris au président de la République :

Cette façon, extraordinairement vulgaire, de prendre le peuple pour une dupe. #FRACRO pic.twitter.com/nvi0oxviKZ — Aude Lancelin (@alancelin) 15 juillet 2018

Quelques réactions représentatives à ce tweet :

« Il aime le foot comme beaucoup d'entre nous et il a vécu le match à fond. Tweet ridicule » « Que votre vie doit être triste ! incapable de partager de la joie simplement... le bonheur qui unit les français... je vous plains. » « La rage, ce fléau » « Cette façon, extraordinaire populiste, de politiser la joie d’un français. À vomir » « Aude Lancelin exprime au fonds très bien ce que sont les pisse-vinaigre de France Insoumise... qui ne vont bien que lorsque la France va mal... incapables de partager les moment de bonheur simple des français ! » « Marre des pisse-froid ! » « Finalement vous me faite de la peine... Ne pas être capable de faire la moindre pause quand les autres éprouvent de simples moments de bonheur, et passer sa soirée à disséquer de cette manière. Vous devez être d'une tristesse » « C'est votre tweet qui est vulgaire madame à voir le calcul dans tout bonheur » « Derrière le Président, juste un supporter heureux et fier de la victoire de son équipe ! Comme des millions de français. Même ça, ils le comprennent pas... Que leur vie d'opposants permanents doit être triste ! » « Vous etes tellement certaine de vos arguments ! Seulement, sont-ils réels et fondés ? ? ? Et pourquoi cette haine au moment où notre pays est derrière nos champion ? » « Cette façon extrêmement vulgaire de faire la pisse froid... De tout voir en calcul politique et d’avoir oublié et perdu son âme d enfant. Quelle tristesse » « Quelle bêtise crasse de tout voir ainsi au prisme du militantisme ! Quant à cette obsession dans la détestation aveugle, la haine inconditionnelle pour un homme, elle vous rapproche des heures les plus sombres non seulement du Stalinisme mais aussi des ligues des années trente. » « tweet le plus con de la soirée, merci pour ce moment de betise... » « Cette façon, extraordinairement mesquine, de manifester son aigreur et sa jalousie face à des millions de Français unis derrière leur équipe nationale ! »

Même le très mesuré Guillaume Champeau, ancien rédacteur en chef de Numérama, a estimé qu'Aude Lancelin, qu'il apprécie par ailleurs, avait le don de se rendre « détestable » :

Aude, vous qui êtes pourtant si brillante et portez des idées nécessaires, vous avez un don pour vous rendre inutilement détestable et du coup nuire à ces idées.

Profitez du moment, laissez cet homme à sa joie, il sera de nouveau Président demain. https://t.co/hBEgMjWxgt — Guillaume Champeau (@gchampeau) 15 juillet 2018

Puis, s'appuyant sur une photo de Kylian Mbappé, la journaliste a taclé les identitaires et la police nationale, dont elle a sous-entendu le racisme foncier :

Allez bravo, merveilleux Kylian. Tu es le visage de la France ce soir. Celui que les identitaires ne célèbrent qu’une fois tous les vingt ans, et que la police nationale malmène dans les quartiers. pic.twitter.com/1ALJBxpWog — Aude Lancelin (@alancelin) 15 juillet 2018

Quelques réactions à ce tweet, qui a rencontré, lui aussi, un franc succès :

« Pauvre aigrie » « Propos lâches d’une blanche bourgeoise protégée qui se donne bonne conscience dans l’antiracisme à peu de frais ; laisser le football à ce qu’il doit être un simple jeu de ballons sans faire d’idéologie SVP !! » « Taisez vous et allez vous coucher madame. » « Pathétique vraiment...relisez la charte de déontologie des journalistes si vous possédez encore votre carte de presse... » « Vous feriez mieux de soutenir cette joie populaire et de continuer de la défendre pour les jours à venir plutôt que d'agiter dès maintenant la haine et d'en faire votre chou gras pour justifier votre existence. » « Huuuuuuuummmmm... Comment Aude Lancelin dans son tweet donne le baton pour se faire battre... Ah oui... j'oubliais.... faut faire le buzz pour exister.... » « Le tweet le plus idiot de la journée. J'ai pas regardé, mais ya peut-être que De Lesquen pour faire pire ! » « Vous êtes vraiment malades dans l'équipe Mélenchon. » « résumer mbappé à ses origines, c'est raciste. » « Et dire que vous êtes nouvellement promu directrice d'un média. Ça promet la ligne éditoriale envers la Police Nationale » « Extrême gauche pitoyable » « Ces accusations contre la police ne sont pas justifiées et hors sujet » « Votre tweet pue la condescendance colonialiste d’une bourgeoise déclassée vexée par son renvoi de l’Obs, ou elle faisait régner une ligne éditoriale gauchiste indigéniste. Vous ne côtoyez pas le peuple. Vous le méprisez. Il vous le rend bien à chaque élection. » « Vous êtes LAMENTABLE, Aude Lancelin ! Vous en prendre si gratuitement à la Police Nationale... Beurk ! »

Parmi les ronchons, on compte sans surprise certains profils intellectuels que la liesse populaire, aussi rare soit-elle, éreinte. Une fois tous les 20 ans, c'est déjà trop... Ils en appellent au calme, sans hésiter à exprimer leur mépris envers les "beaufs", qui se montrent étrangement plus remuants pour célébrer un match de foot que pour la remise d'un prix Nobel. Exemple avec Thomas Durand, de la chaîne zététique La Tronche en Biais :

Attention, je m'exprime sur le #foot

Cela ne devrait plus se reproduire... pic.twitter.com/Nf6uMW2wB2 — Acermendax (@Acermendax) 15 juillet 2018

De la bêtise des racialistes de gauche et de droite

Les plus dépités par la victoire des Bleus sont assurément les racistes et autres identitaires français, qui avaient ouvertement souhaité la défaite de leur équipe, trop colorée, et la victoire de la blanche Croatie. C'est bien sûr le cas de l'inénarrable Renaud Camus...

Oui, cette “belle” victoire a bien le pauvre visage de la France livrée, humiliée, occupée, remplacée, réensauvagée ; et le reste du monde la contemple avec un accablement stupéfié, ou narquois — ils sont beaux, les “vainqueurs”. — Renaud Camus (@RenaudCamus) 15 juillet 2018

... mais aussi de Rivarol ou de Riposte laïque...

Sur Riposte laïque, Gérard Brazon a publié un article intitulé « Que la Croatie, la seule équipe européenne qui reste, gagne dimanche ! », où il écrit :

« Cette équipe n’est pas une équipe de France, elle est menée par des mercenaires africains qui n’en ont rien à foutre des Français en général, et de la France en particulier. (...) Ils nous haïssent ! »

Invitée par Daniel Conversano, Christine Tasin, présidente de l'association Résistance républicaine, a pour sa part déclaré : « J'espère que la Croatie va gagner, parce que c'est les seuls Blancs. » La dame précise cependant qu'elle n'est « ni racialiste ni raciste ». LOL

Mais se réjouir de la victoire des Bleus n'est pas un gage d'intelligence non plus. En témoigne ce tweet de Yassine Belattar (digne d'un dessin de Plantu) :

Merci à Valéry Giscard D’Estaing d avoir permis le regroupement familial et permis la naissance des trois quarts de cette équipe.#FRACRO — Yassine Belattar (@BelattarYassine) 15 juillet 2018

Quelques commentaires suscités par ce mot d'esprit :

« Quelle imbécile ce Bélatar ! C’est cette aigreur refoulée qui trouble cette joie d’etre français et la joie d’une victoire gagnée par une banlieue qui devient un modéle pour la France ! » « Et après c'est les "facho" les racistes obsédé par l'origine. Gros taré va te faire soigner ! » « Et pour les terroristes islamistes du Bataclan, de Nice, les policiers assassinés, les jeunes filles violées, assassinées, les victimes égorgées, décapitées...on dit merci qui ? » « Tu comprends que dal des français. On s'en fout de l'origine, de la couleur. On aime les hommes qui aiment la France. Qui sont fiers du pays mais toi comme bcq de maghrébins. Tu ne te bases que sur l'origine. » « Ça marche aussi pour les terroristes M.Belattar ? Rarement vu des réflexions aussi stupides et racistes que celles dont vous nous gratifiez. Un jour le PR et LREM devront clarifier leur attitude à votre égard. »

On aura noté au passage cette réaction pertinente de l'avocat Gilles-William Goldnadel :

Et voila : toujours tellement obsédé par l'origine , qu'il en est à faire des statistiques ethniques. Exactement ce qu'il ne fallait pas faire . https://t.co/RykInegmwd — G-William Goldnadel (@GWGoldnadel) 15 juillet 2018

Les racailles dans leurs (sales) œuvres

Mais un soir de fête ne serait pas un soir de fête, dans notre douce France, sans que les habituels casseurs, pilleurs, branleurs n'entrent en scène pour tout gâcher. Des hordes de barbares, qui se sont déchaînées dans Paris, et qui ne méritent aucun commentaire. Les images parlent d'elles-mêmes.

Le Publicis Drugstore a été vendalisé. Selon une source policière, ils étaient près de 150 casseurs. Ils ont cassé le mobiliser et les vitres sur les Champs-Élysées. Ils ont ensuite pillé l’épicerie côté avenue Marceau. Certains auraient même été délogés sur le toit du bâtiment. pic.twitter.com/umzFYJPxIy — Jean-Baptiste Semerdjian (@JBSemerdjian) 15 juillet 2018

Une trentaine de jeunes ont cassé et pillé dimanche soir le Drugstore Publicis des Champs-Elysées, à Paris, où des centaines de milliers de personnes fêtent la victoire française à la Coupe du monde #AFP pic.twitter.com/J4cTs95BnW — Agence France-Presse (@afpfr) 15 juillet 2018

Coupe du monde : des incidents éclatent sur les Champs-Elysées où des casseurs gâchent la fête pic.twitter.com/JUVQYrvqeY — BFMTV (@BFMTV) 15 juillet 2018

Victoire de l'équipe de France, ça chauffe à Bastille... #FRACRO pic.twitter.com/OGwLduGLaM — Pierre Sautarel (@FrDesouche) 15 juillet 2018

Séance de pillage non loin de l’arc de Triomphe. Tjrs par les mêmes #FRACRO pic.twitter.com/fYdoCCkvO4 — Donatien Véret (@DonatienVeret) 15 juillet 2018

Au Champs Elysée c’est la folie ptdrrrrrr pic.twitter.com/9NmL7Lb6W9 — la mala 🇲🇦 (@Seyli_) 15 juillet 2018

🔥L’Intermarché de l’avenue de la grande armée pillé #FRACRO pic.twitter.com/62EdDlb9yK — Yahoo Sport France (@YahooSportFR) 15 juillet 2018

Les sauvageons ne se sont pas limités à Paris, ils se sont illustrés un peu partout dans le pays, comme ici à Marseille :

Ce 15 juillet 2018, avec ses ressemblements festifs immenses, montre à quel point les Français "moyens" aspirent à l'union, à la communion nationale ; mais ce rêve est vite rattrapé par la réalité, souvent hideuse : des bandes de pillards, de sauvages, qui profitent de la moindre occasion pour faire régner la terreur, et des militants de tous bords, pleins d'aigreur et de haine, qui ne rêvent, eux aussi, que d'en découdre. Ce 15 juillet, face au peuple rassemblé, les minorités nocives sont sorties du bois. Elles se sont révélées en pleine lumière. Cette clarification a sans doute du bon.