Brésil, les six étoiles perdues

Globalement, le Brésil récent aime bien la position d’outsider, a contrario de l’âge d’or du roi Pelé où les Auriverde étaient parmi les favoris en 1958, 1962 et 1970 …

En 1994 aux Etats-Unis, la Seleçao se révèle le cheval de Troie du continent sud-américain : la Colombie est présentée favorite par le roi Pelé, l’Argentine flambe au premier tour avec un Diego Maradona de gala qui offre des montagnes russes d’adrénaline pour son ultime World Cup … Moins brillant mais plus solide, le Brésil résiste au traditionnel phénomène de la Coupe du Monde, épreuve qui s’apparente plus à un marathon qu’à un sprint : le pic de forme au premier tour est souvent contredit dans les matches à élimination directe, les fameux matches couperet (tel le Danemark en 1986, le Nigeria en 1998, l’Espagne en 2006 ou encore l’Argentine en 2010, tous des lièvres partis sur les chapeaux de roue avant de se casser les dents sur la carapace de tortues en huitièmes ou quarts de finale). Sans être insolent de supériorité, le Brésil de Carlos Alberto Parreira remplit le cahier des charges en passant les tours les uns après les autres grâce à Romario, Bebeto et Dunga, ses trois chevilles ouvrières qui avaient permis à la Seleçao de triompher en Copa America en 1989. Pour l’émotion, on repassera, l’Italie de Baggio ou la Roumanie de Hagi, le Maradona des Carpates, auront offert plus d’adrénaline au public de New York (East Rutherford) et Los Angeles (Pasadena).

En 2002 au Japon et en Corée du Sud, le Brésil de Luiz Felipe Scolari a tout d’une imposture, qualifié par la petite porte en novembre 2001 face au Venezuela dans les barrages de la CONMEBOL. Mais dans une Coupe du Monde à nulle autre pareille où toute vérité cartésienne s’effondre comme un château de cartes, l’hécatombe des favoris profite aux outsiders : Turquie, Sénégal, Corée du Sud, Etats-Unis mais aussi les deux géants du football mondial, le Brésil du phénix Ronaldo et l’Allemagne du mur Oliver Kahn, la Mannschaft étant elle aussi passée par les barrages en Europe, face à l’Ukraine de Shevchenko. Le miroir aux alouettes du rêve français ou des desseins de l’Argentine aura servi le Brésil pour venir coudre une cinquième étoile sur le maillot jaune, véritable bâton de maréchal pour le chat noir, Rivaldo, accusé tel Barboa en 1950 de la défaite brésilienne aux Jeux Olympiques d’Atlanta en 1996. De bouc-émissaire, le Ballon d’Or 1999 est devenu un des trois talismans du célèbre 3R de 2002 : Ronaldo – Rivaldo - Ronaldinho.

Reste aux héritiers de Pelé à briser, 58 ans après la première couronne mondiale brésilienne en 1958 à Stockholm, la malédiction des Jeux Olympiques en 2016 à Rio de Janeiro. Médaillés d’argent en 1984 à Los Angeles (contre la France en finale), en 1988 à Séoul (défaite contre l’URSS en finale) et en 2012 à Londres (défaite contre le Mexique en finale), médaillés de bronze en 1996 à Atlanta (défaite contre le Nigeria en demi-finale) puis en 2008 à Pékin (défaite contre l’Argentine en demi-finale).

Mais à la malédiction olympique s’ajoutera celle de 1950, de l’échec brésilien à domicile en tant que pays organisateur d’une grande compétition, le boomerang du cauchemar du Maracañazo étant revenu en pleine face au pays un certain mardi 8 juillet 2014 face à l’Allemagne qui allait elle briser la malédiction des continents pour l’Europe, quelques jours plus tard à Rio de Janeiro en finale de la Coupe du Monde.

Ce tournoi olympique en terre carioca sera le juge de paix du Brésil avant de se rendre en Russie pour la Coupe du Monde 2018, face à tant de prétendants pour les coéquipiers de Neymar, qui sacrifiera la Copa America du centenaire en cette année 2016. Mais la Copa America, beaucoup de géants ne l’ont jamais gagnée, tels Pelé, Di Stefano, Zico, Maradona ou encore Messi.

Les étoiles perdues ne comptent vraiment qu’en Coupe du Monde au pays du Corcovado …