Combien valez-vous ?

Je sais qu’il y a de l’actualité plus brûlante, du moins beaucoup plus grave, en particulier l’attentat de Kaboul du 26 août 2021 commis par Daech contre les troupes américaines mais aussi contre les Afghans et les Talibans, qui a tué au moins 72 personnes (j’y reviendrai peut-être), mais je ne résiste pas à relever une actualité qui tourne légèrement en boucle depuis le début de la semaine sur un transfert de joueur de football. Une actualité dérisoire, mais pas les valeurs qui la sous-tendent.



Il y a ce qu’on appelle le "mercato" qui est un terme qui signifie "marché" en italien. En gros, du 1er juillet au 31 août, un peu comme la période des soldes (il y a aussi le mercato d’hiver du 1er au 31 janvier), les clubs de football (qui sont de grandes entreprises) sont autorisés à proposer des sommes folles pour "acheter" les contrats des joueurs (en clair, "débaucher" des joueurs). On pourrait presque penser qu’ils achètent carrément les joueurs et que cette pratique fait penser au marché aux esclaves pendant la période antique (oui, c’est vrai, j’ai trop lu "Les Lauriers de César" dans Astérix !), à la différence près que les "esclaves" modernes d’aujourd’hui sont parmi les mieux payés.



De quoi s’agit-il ? Le club Real de Madrid a proposé le 24 août 2021 au PSG (Paris Saint-Germain) de racheter le contrat qui le lie à Kylian Mbappé pour la somme de 160 millions d’euros.



Kylian Mbappé (22 ans) est l’un des plus grands joueurs de football d’aujourd’hui, il a été connu principalement pour sa participation très efficace à la victoire française de la Coupe du monde de football le 15 juillet 2018 à Moscou (être champion du monde à moins de 20 ans est rare et il est comparé à Pelé). Le 11 juin 2019, le joueur qui avait 20 ans avait déjà inscrit 100 buts en professionnel, ce qui est un record.



Le 31 août 2017, son contrat qui le liait à l’AS Monaco depuis 2015 (voire 2013) a été racheté par le PSG pour la somme de 180 millions d’euros, si bien que depuis cette date, le joueur a un contrat de cinq ans avec le club parisien. Donc, en principe, Kylian Mbappé est censé jouer pour le PSG jusqu’en été 2022. Mais l’une des choses qu’il faut savoir aussi, c’est que Kylian Mbappé rêve de jouer avec le Real de Madrid (son idole d’enfance est Cristiano Ronaldo), ce qui explique son silence. Ce précédent transfert (de Monaco à Paris) était un vice-record sur les montants des transferts, et c’est toujours le PSG qui a fait le transfert le plus coûteux avec le "rachat" de Neymar en 2017 pour 222 millions d’euros, le record à ce jour (pour les sommes qui ne font pas polémique, car certains estiment que des transferts ont coûté plus cher).



Originaire de Bondy, Kylian Mbappé fait partie des personnalités françaises les plus populaires de France, mais sa renommée est également internationale. Comme je l’écrivais plus haut, ce serait difficile de considérer ce sportif comme un "esclave", à moins de considérer que le payer 21 millions d’euros par an serait de l’esclavage ? Auxquels il faut ajouter 13 millions d’euros de partenariats divers en 2019 (la célébrité est toujours très rentable dans ce monde de surconsommation). En 2019, il était ainsi le sportif français le mieux payé de France et le 36e sportif le mieux payé du monde.



Pour la petite histoire, on a comparé Kylian Mbappé à Usain Bolt car sur le terrain, il aurait été "flashé" à 37,6 kilomètres par heure tandis que le champion jamaïcain a parcouru le 100 mètres avec une vitesse moyenne de 37,58 kilomètres par heure. En fait, il n’y a aucune comparaison possible sur la vitesse de course entre les deux athlètes, car la vitesse de 37,6 kilomètres par heure n’était qu’une furtive vitesse de pointe et Kylian Mbappé aurait sprinté en moyenne à 34 kilomètres par heure, sur seulement 30 mètres, alors qu’Usain Bolt, sur 100 mètres, a atteint une vitesse de pointe de 44 kilomètres par heure. Ce qui est curieux, c’est qu’Usain Bolt s’est reconverti au football et cela ne marche pas très fort pour lui dans cette discipline. À chacun sa zone de confort.







Revenons aux gros sous. Après l’offre de 160 millions d’euros du Real, le directeur sportif du PSG a fait la fine bouche et a refusé l’offre, officiellement : « Son comportement [celui du Real] est irrespectueux, inacceptable et c’est illégal de faire une offre à un an de la fin du contrat de Kylian et à sept jours de la fin de la clôture du marché. ». Mais en fait, implicitement, il a fait savoir que l’offre n’était pas assez élevée ! Ainsi, le club de Madrid a fait une nouvelle proposition le 26 août 2021 pour 180 millions d’euros, ce qui revient au prix du transfert de l’AS Monaco au PSG. Même si le PSG avait laissé entendre qu’il se laisserait convaincre pour 220 millions d’euros, la nouvelle offre du Real semble désormais beaucoup plus attractive pour le club parisien.



Cependant, il faut aussi noter que le Centre international d’étude du sport (CIES) qui est un observatoire du football, a publié au début de l’année 2020 un classement des joueurs les plus cotés du monde et Kylian Mbappé arrivait en tête avec une "valorisation" de 265 millions d’euros, ce qui reste très loin des 180 millions d’euros proposés par le club madrilène.



Que Kylian Mbappé soit très rémunéré ne me gêne pas. C’est la règle de l’offre et de la demande pour les salaires. On doit effectivement penser que l’employeur gagne toujours plus que le salaire qu’il verse à son employé, sinon, il ne l’aurait pas recruté. Du moins à ce tarif. Après tout, des artistes, chanteurs, acteurs, etc. peuvent être rémunérés autant, et l’on peut toujours considérer le football comme un art et dans tous les cas, il contribue à divertir les "gens", et si personne ne regardait ou n’assistait aux matchs où il joue, il aurait une rémunération bien moindre.



Ce qui me choque, c’est le prix des transferts. Certes, c’est aussi la loi de l’offre et de la demande, mais ici, quand on parle de "clôture du marché", de "valorisation", on peut avoir l’impression que Kylian Mbappé, comme ses collègues bien cotés, sont des entreprises en bourse et qu’on souhaite en acquérir les actions (c’est du tout ou rien ; je propose la sophistication du système pour permettre à un joueur de jouer par exemple 30% pour un club et 70% pour un autre club !). Ici, le produit est le joueur lui-même, un être humain donc, et il s’agit d’un marché à l’humain, qu’on peut se payer ou pas. Le PSG est particulièrement cynique car il veut faire monter les enchères et son premier refus laisse entendre que c’est sur le plan des valeurs qu’il refuse (respect, légalité, etc.) alors que ce n’est qu’une question de montant.



Combien valez-vous ? Cela va dépendre de combien vous apporteriez à celui qui vous "achèterait". Cela ressemble plus à un jeu de Monopoly qu’à du sport. On parle de rachat de "contrat" qui lie le joueur à son club d’origine, mais il s’agit quand même de trafic d’êtres humains, même si c’est à coups de millions et en plein jour.



Quant à savoir à partir de quelle somme on peut vous "acheter", c’est-à-dire à partir de quel montant vous serez prêt à faire une chose que votre morale réprouve, c’est une autre histoire : tant qu’on n’est pas concrètement éprouvé, on reste moralement intact !





