En France, cet hiver on skie  !

Après une saison d’hiver 2020 - 2021 totalement gâchée par la pandémie de COVID-19, skieurs et professionnels de la montagne comptent bien profiter au maximum de l’hiver 2022.

Amateurs de glisse, moniteurs de ski, restaurateurs, saisonniers… Comment se prépare une saison de ski qui s’annonce d’ores et déjà exceptionnelle.

Pourquoi tout le monde attend cette nouvelle saison de ski ?

Est-il besoin de le rappeler ?

Le 11 décembre 2020, le Conseil d’État confirmait les déclarations faites les semaines précédentes, et la plus grande peur des professionnels de la montagne devenait réalité : les remontées mécaniques resteraient fermées, la saison de ski était terminée avant d’avoir commencé.

Bien sûr, les stations sont restées ouvertes et les établissements ont pu accueillir les quelques touristes venus passer leurs vacances à la neige, même en absence de pistes de ski damées.

Le ski de randonnée a connu un grand succès, de même que les promenades en raquettes à neige, les descentes en luges, les balades en chien de traîneau…

Mais des vacances d’hiver à la montagne sans le ski, cela n’a pas la même saveur !

Il faut dire que les 7 massifs montagneux de France constituent le plus grand domaine skiable au monde, et que l’on y retrouve les plus belles stations de ski.

La fermeture des remontées mécaniques a bien entendu eu un impact économique fort sur les acteurs du secteur dont tout le monde a parlé, mais aussi un impact psychologique qui est longtemps resté ignoré.

Pour nombre de Français, l’hiver 2022 vient comme une libération.

Des skieurs amateurs privés de leur passion

Après les différents confinements, les amoureux de sport d’hiver espéraient un retour à la normale qui leur permettrait de relâcher la pression accumulée et de passer à autre chose. Las.

« Cela a été un véritable coup de bambou derrière la tête », se rappelle Rémi, un snowboard toulousain. « On avait beau s’y attendre, on avait espéré… et puis, non. Pour moi, cette privation a été en quelque sorte plus dure que le confinement, car les autres pouvaient recommencer à avoir une vie plus normale, mais pas moi. »

Une opinion partagée par Julie, une Parisienne originaire de Grenoble qui skie depuis sa plus tendre enfance. « Le confinement, c’était une mesure qui s’appliquait à tous pour le bien général. La fermeture des stations de ski, cela a été une punition pour les amoureux de la montagne ».

Des propos exagérés ? Peut-être… Il n’empêche que cet hiver tous les amateurs de ski attendent l’arrivée des premières neiges, et nombre sont ceux qui ont déjà profité des ouvertures anticipées des stations d’altitude.

Les professionnels privés de travail

« La montagne, c’est plus qu’un métier, c’est une passion, une manière de vivre. »

Avec ces mots, Paco, moniteur de ski dans les Hautes-Alpes, résume sa façon de voir les choses, partagée par la majorité de ceux qui vivent à l’année dans les stations de ski.

« Évidemment, au début on a tous pensé au manque à gagner, et on s’est posé des questions. Mais au final, on a réussi à s’en tirer, plus ou moins. Par contre, ne pas pouvoir travailler, se sentir inutile… cela a été difficile. »

Une oisiveté mal vécue par de nombreux professionnels de la montagne, même si le tableau n’est pas si sombre, comme l’admet Paco.

« Bien sûr, on a quand même travaillé. On a eu beaucoup de demandes sur le ski de rando, et j’ai pu accompagner quelques groupes en raquettes. Mais bon, c’est pas la même chose ! »

Sans surprise, Paco et ses collègues attendent donc avec impatience l’arrivée des touristes, et se réjouissent de voir les réservations arriver.

« Pour Noël, les cours collectifs de ski sont déjà presque tous réservés et les vacances de février s’annoncent bien. Cela me manquait d’apprendre le chasse-neige à des minots qui ne sont jamais montés sur des skis ! »

Un hiver qui s’annonce bien

Certains craignaient qu’après la saison 2020-2021 annulée, les touristes soient attentistes et attendent le dernier moment pour voir quelle est la situation cet hiver.

Mais entre-temps la vaccination a changé la donne, la plupart des restrictions ont été levées, et les Français commencent à voir le bout du tunnel. Jamais ils n’ont été aussi enthousiastes et ils n’ont aucun doute que cet hiver sera celui du retour au ski.

« Je n’imagine même pas une deuxième saison sans snowboard », dit Rémi.

« Cet hiver, je skie à Noël, et en février », annonce Julie.

Du côté des hôteliers, on confirme que les réservations se font à un rythme soutenu et que les taux de remplissage sont bons. « Il faut dire que l’on a investi pas mal pour faire de la pub, et que l’on a proposé de nombreuses offres promotionnelles à ceux qui réservent leur séjour en avance, quitte à perdre de la marge », confie ce gérant de résidence de vacances d’une grande station des Pyrénées.

Une envie de ski partagée entre tous

Les amateurs de glisse et les professionnels de la montagne sont unanimes : cet hiver, on va skier coûte que coûte !

Et c’est d’ailleurs bien ce point qui semble le plus intéressant. Alors que l’on a surtout mis en avant les pertes économiques liées à la fermeture des stations et à la crise sanitaire, on réalise aujourd’hui que tous les acteurs pensent plus à leur plaisir qu’à leur portefeuille :

Julie s’est fait un petit plaisir en s’achetant du matériel neuf

Rémi a réservé son logement dans une station des Alpes dont il rêve depuis longtemps

Les hôteliers, restaurateurs et loueurs de matériel n’hésitent pas à casser les prix

Les collectivités locales investissent pour accueillir les touristes dans les meilleures conditions.

Tous ces signes ne trompent pas : les Français attendent cette nouvelle saison de ski avec impatience. Espérons que la neige soit au rendez-vous