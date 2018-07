En un match de Coupe du Monde Mbappé a déjà fait mieux que Ronaldo et Messi

Le premier tour du Mondial est toujours un écrémage parfois laborieux à regarder.

Quelques bons matchs bien sur, des équipes qui montrent de grandes qualités, et d'autres, comme les champions du monde allemands, qui déçoivent fortement.

Un premier tour de moyenne facture à mon goût, moins bon que lors du mondial brésilien de 2014. Qu'allait-t-il se passer par la suite ?

Avec les 1/8ème de finale de la Coupe du Monde on espérait le véritable lancement de la compétition.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que dès le premier match, avec ce France-Argentine ahurissant, nous n'avons pas été déçus.

Après le match, on cherchait depuis quand nous n'avions pas vibré autant avec un match des Bleus. Le renversement de situation nous fait penser au France-Espagne de 2006.

Bien sûr nous n'avions pas une grande équipe d'Argentine en face. Mais sortir Messi et sa sélection après un tel scénario change les choses.

De nombreux buts, parfois magnifiques, des renversements de situation, de la tension, de l'émotion.

Oui c'est cela le sport et le football en particulier. On passe de la joie à la déception, puis on reprend espoir, on se dit que c'est fait, et puis un dernier but de l'adversaire nous fait douter, et enfin la délivrance, le bonheur de la qualification.

Ici pas de scénario écrit d'avance, les acteurs ont du talent mais ils doivent aussi savoir improviser. C'est ce qui fait la différence entre eux.

On peut faire référence bien sur au but de Benjamin Pavard. Au niveau de l'alliance du talent et de l'improvisation, ce but en est la parfaite synhèse.

Mais samedi, à ce petit jeu, s'il y en a un qui a été très grand, c'est Killian Mbappé.

Avouons-le, il a réussi hier un match stratosphérique. Le meilleur match de sa jeune carrière, et il le sort lors d'un match de Coupe du Monde à élimination directe. La marque des très très grands.

Des accélérations fulgurantes à de nombreuses reprises, 2 buts et un penalty provoqué.

Après Pelé, Mbappé est le joueur le plus jeune à avoir marqué plus d'un but lors d'un match de Coupe du Monde. Voici d'ailleurs la réaction du plus grand joueur de tous les temps après le match, avec une petite d'ose d'humour. « Félicitations Kylian Mbappé, deux buts dans une Coupe du monde si jeune te place en bonne compagnie. Bonne chance pour tes autres matchs. Sauf contre le Brésil ».

En comparaison, Ronaldo et Messi, n'ont jamais réussi cela en Coupe du Monde ; c'est ce que je leur reproche depuis toujours . C'est pour cela qu'ils ne seront jamais au niveau des Pelé, Cruijff, Maradona, Zidane, ou encore Ronaldo (le Brésilien).

Plus grave encore, les deux joueurs qui ont rafflé les 10 derniers Ballons d'Or, n'ont jamais inscrit le moindre but dans un match à élimination directe de Coupe du Monde. Incroyable !

Voici, preuves à l'appui, l'argumentation qui démontre que Ronaldo, qui a toujours été très médiocre en Coupe du Monde, ne peut être associé aux grands cités ci-dessus.

En 2006 la sélection, dont les leader sont Figo, Deco ou Maniche, fait un excellent parcours puisqu'elle n'est éliminée qu'en demi-finale par la France de Zidane. Mais il faut souligner que le jeune Ronaldo est peu efficace lors de ce tournoi puisqu'il ne marque qu'un seul but sur pénalty en phase de poule, et face à l'Iran. Rien de très glorieux.

La suite l'est encore moins. En 2010 et en 2018 c'est l'élimination en 1/8ème de finale, et en 2014, le Portugal ne passe même pas le premier tour.

Voilà un petit récapitulatif qui démontre les limites de Ronaldo lors des grands évènements, et qui démontre que ce joueur ne peut pas être considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps. Il en est même très loin.

Mais revenons sur notre sélection. Lors de ce Mondial 2018, c'est les bleus contre l'Amérique du Sud.

Après le Pérou en phase de poules, l'Argentine en 1/8ème, voici l'Uruguay en 1/4.

On a vu hier soir un grand Cavani sortir le Portugal d'un piètre Ronaldo. On sait déjà que le match contre les double-champions du Monde de 1930 et 1950 sera très difficile.

L'Uruguay c'est une défense de fer emmenée par son capitaine Diego Godín, probablement le meilleur défenseur central du monde.

Devant, le duo Cavani-Suarez c'est du très lourd, même si le second n'a pas l'air dans la forme de sa vie, contrairement au joueur du P.S.G.

Mais ce dernier s'étant blessé hier soir, il sera peut-être absent vendredi prochain.

On peut l'espérer, mais avant-tout le regretter, d'autant plus que l'homme est remarquable. Et pour avoir de grands matchs, il faut des équipes avec toutes leurs forces.

P.S

Quelques réactions de la presse étrangère :

La Süddeutsche Zeitung (SZ), en Allemagne, titre, en français : « Liberté, Égalité, Mbappé. »

Le quotidien espagnol La Vanguardia « L’ailier français n’est en vie que depuis à peine 19 ans, mais ces 19 années ont été suffisantes pour éblouir la Russie avec l’un des plus grands spectacles de football dont on puisse se souvenir »,

The Daily Telegraph pense ainsi « avoir retrouvé l’équipe de France que l’on espérait depuis si longtemps : la France de la jeunesse, de l’énergie et de l’aventure ; la France qui a cinq ans de moyenne d’âge de moins que ses adversaires ; la France de Kylian Mbappé. »