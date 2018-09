Federer, fan du FC Metz ?

De couleur grenat, la nouvelle tenue arborée par Roger Federer lors du dernier US Open n’a pas manqué d’interpeller le journaliste Bertrand Milliard qui n’a pu s’empêcher de faire le parallèle avec la teinte du maillot du FC Metz.

Ce n’est qu’une anecdote, bien évidemment, mais dans le contexte actuel on pourrait presque se demander si Roger Federer (supporter VIP du FC Bâle et grand amateur de ballon rond s’il en est) ne l’a pas fait exprès. Avec son maillot rouge foncé façon FC Metz sur le dos, le champion suisse a en effet (involontairement) tapé dans le mille pour plusieurs raisons :

Pour saluer le bon début de saison des Grenats

Pour les fans de foot franchouillard, depuis quelques années, le FC Metz fait figure de « PSG de la L2 ». Car pratiquement à chaque fois que le club grenat évolue au second échelon, les Lorrains enchaînent les bonnes performances et retrouvent presque toujours l’élite du championnat de France. Avant de chuter à nouveau… et de recommencer ! A ce titre, l’entame 2018-2019 est une parfaite illustration puisque après sept journées, l’équipe de Carlo Molinari (le président d’honneur du FCM) vient tout juste de signer un sans-faute : sept victoires en autant de matchs joués ! Premiers et vainqueurs de leurs rivaux du RC Lens le 1er septembre dernier, les protégés de Frédéric Antonetti ont donc repris leurs bonnes vieilles habitudes des exercices précédents. Bref, pour les supporters messins, même si le chemin vers la L1 sera encore long, il est désormais déjà difficile de ne pas l’envisager après un tel début de saison.

Pour s’excuser d’avoir ruiné l’Open de Moselle…

Autre lien entre l’Helvète et le 57 en cette fin d’été, la superposition de la Laver Cup (la compétition-exhibition dont RF est à l’origine) sur le programme de l’ATP. Imaginée et crée par « Rodgeur », la Coupe Laver, sorte de Ryder Cup du tennis, est en effet venue se greffer par-dessus un calendrier ATP d’ores et déjà surchargé. Et l’an passé, lors de sa première édition, le bébé signé Fédé avait d’emblée suscité enthousiasme et… contestations ! Car si la Laver Cup s’est avérée être un franc succès, cette réussite s’est faite (médiatiquement parlant) aux dépens des tournois ATP organisés aux mêmes dates, à savoir : Saint-Pétersbourg et… l’Open de Metz ! Or, sachant que le 250 mosellan est déjà en sursis depuis deux ans (l’évènement a même frôlé la disparition en 2017), les lumières braquées sur la « LC » n’ont fait qu’ombrager un peu plus la compétition chère à Julien Boutter (le directeur du Moselle Open).

Pour féliciter le joueur messin Ugo Humbert !

Troisième raison pour laquelle Sa Majesté Roger aurait pu choisir le grenat : la présence d’un tennisman messin dans le tableau principal de l’US Open ! Car cela aussi, un Mosellan qualifié en Grand Chelem, ça n’arrive pas souvent : depuis la fin des années 1990 avec Olivier Delaitre (l’un des vainqueurs de la Coupe Davis 1991) si l’on considère uniquement les joueurs natifs de Metz, voire le milieu des années 2000 si l’on prend aussi en compte Julien Boutter et Olivier Mutis (le seul Français à disposer d’un H2H positif (1-0) face à Rafael Nadal et sur terre-battue, s’il vous plaît ! Non, ce n’est pas une blague, vous pouvez vérifier !), Messins eux aussi mais pas nés à Metz. Sorti des qualifs, Ugo Humbert est donc le premier Graoully (le dragon symbole de la capitale lorraine) depuis longtemps à s’être hissé parmi les 128 nominés d’un GC.

Enfin, dernière coïncidence supplémentaire, le parcours américain du jeune mosellan de 20 ans a pris fin (au 2e tour) pour faire (attention : jeu de mots lorrain !) « Place Stanislas » à Wawrinka, le complice de… Federer ! CQFD ou pas ? à vous de juger ;)

Lionel Ladenburger

