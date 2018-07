Foot-France : et sa sélection de l’Union Africaine

Quelle tempête dans un verre d’eau... Et pourtant si révélateur du climat de non assumation des origines de chacun en France. Vla ti pas qu’un sud Africain, animateur aux States, chantonne le 17 juillet, dans son l'émission "The Daily Show" [1] « l'Afrique a gagné la Coupe du Monde ! l'Afrique a gagné la Coupe du Monde ! », il en remet une couche par : « La France, c’est l’équipe de remplacement de l’Afrique. Une fois le Sénégal et le Nigeria éliminés, on supporte la France ! » et, baboum ! Tous les susceptibles, les chatouilleux toujours prêt à débusquer le racisme, l’antisémitisme et autres formes d’ismes se sont mis à poster, tweeter et écrire leur indignation. En regardant la vidéo de l’extrait ou rigole Trevor Noah, car son show est une soirée quotidienne basée sur l’humour, il est plus qu’évident que cet animateur n’a pas voulu nier « la francité » des joueurs d’origine africaine, mais plutôt souligner que ces joueurs portant fièrement les couleurs de leur pays, la France, n’en étaient pas moins d’origines diverses venues du continent africain. Ils sont donc des Franco - ?... Il est vrai que le trait d’union - (hyphenated en anglais) n’existe pas dans la culture gauloise, on doit être franco-français, et non point franco –autres cieux. Pourtant, dans leur cœur et je l’espère qu’ils en sont très fier de cet état, ils viennent de la force, de la volonté de leurs parents, grands parents d’être parvenus à s’établir dans l’hexagone à la peine de leurs deux bras, de s’adapter, d’apprendre une nouvelle langue, de nouvelles coutumes et parfois une nouvelle religion. Porter deux cultures, deux langages, donnent bien au delà des richesses que ces deux versions du monde.

Depuis la victoire de l’équipe de France en coupe du monde, c’est chaque pays africain qui revendique l’apport de son ressortissant dans les Bleus. L’équipe de France a même été rebaptisée sélection de l’Union Africaine. Ce qui n’est pas faux, car en y regardant de près sur 23 joueurs : 10 sont africains d’origines nées en France, 2 africains nées en Afrique, 2 africains du nord nées en France, 2 joueurs des Antilles françaises, si on compte un joueur d’origine asiatique, cela fait un total de 17 joueurs sur 23 non européens par leurs ancêtres. Et les gallo-gaulois de souche il n’y en a que 2. Mais c’est justement cela qui est bien, cette assimilation, ce patchwork, ce melting-pot. Si par simple curiosité ou histoire d’engager la conversation vous allez avoir un œil mauvais, car il est très mal vu de demander les origines d’une personne en France à un/une inconnu (e) – du style : « tu es d’où ? », ou « c’est quoi tes origines ? », car tout de suite la réponse fuse suspicieuse « pourquoi tu demandes ça ? j’suis née en France comme toi »... Il est vrai que j’aurais tendance à le demander à des personnes de couleur, car plus facilement identifiable comme « personnes d’origines », pourtant un blanc slave ou caucasien est autant une « personne d’origine », mais d’apparence non-identifiable, et comme le mot race a été banni récemment... comme va-t-on faire pour réfléchir contre le racisme sans les races ? bref, c’est un autre sujet. Ce qu’il en est ? c’est qu’en France toutes ces histoires « d’origines » se digèrent très mal, et donnent des ballonnements et des cacas nerveux à des agités.

Dans les agités : Nicolas Batum‏, joueur de basket de la NBA, français et d’origine camerounaise y va d’un tweet « unfriendly » - « désolé pour mon langage, mais les gens qui disent – bravo africa pour votre victoire – allez tous bien vous faire foutre »... Hey Nico, t’as oublié de prendre ton valium ? Un autre chasseur de panier, Rudy Gobert, demande carrément de "Supprimez votre émission !" Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI promet qu'il va « déposer plainte » contre Nicolas Maduro, considérant que les propos du président vénézuélien sur l'équipe de France de football relèvent de « l'incitation à la haine raciale ». Nicolas Maduro a estimé lundi que le titre des Bleus en Coupe du monde était en réalité une victoire du continent africain, en référence aux origines de plusieurs joueurs.

Le plus clownesque est l’ambassadeur de France à Washington, Gérard Araud qui s’étale dans une missive adressée à l’animateur qui en fait ses choux gras, en ridiculisant les écrits de ce représentant, en imitant l’accent des french en anglais et en assenant des vérités que les français n’aiment pas entendre :

- Trevor Noah a l’ambassadeur, pour qui « les origines riches et variées de ces joueurs sont un reflet de la diversité de la France », il rétorque : « je pense surtout que c’est un reflet historique du colonialisme de la France. » Paf ! – 15 - 0

- Trevor Noah a conscience que la référence à la couleur de peau des joueurs peut être utilisée par des personnes racistes pour nier leur identité française. Mais il explique ne pas comprendre non plus l’inverse, c’est-à-dire la dilution totale de leurs racines dans l’identité française ??? Paf ! 30 – 0

- à l’ambassadeur « Ce que je trouve étrange chez les gens qui disent : “ils sont Français, pas Africains”. Pourquoi ne peuvent-ils pas être les deux ? […] Leur argument c’est que pour être Français, il faut effacer tout ce qui est Africain en soi ? Paf ! 40 – 0

- Trevor Noah pointe l’hypocrisie française au sujet des migrants africains. « Quand ces migrants sont sans emploi, quand ils commettent un crime ou considérés comme peu recommandables, alors on parle d’eux comme de migrants africains. Mais quand leurs enfants gagnent une Coupe du monde pour la France, il ne faudrait parler d’eux que comme des Français ». Paf ! Jeux, set et match dans le tournoi de Araud Garros !

Histoire d’être bien compris, Trevor Noah ironise avec l’exemple de Mamoudou Gassama, jeune malien qui sauva un enfant suspendu à un balcon. « Quand il était sur le trottoir devant l’immeuble c’était un africain. Ensuite il a escaladé les 4 étages à mains nues, et dès qu’il a sauvé l’enfant, il est devenu Français ! Mais si par malheur il avait lâché le bébé... C’est l’africain qui aurait lâché le bébé »... Et en plus un africain sans papier... Tout frais prêt à être déporté par les grands humanistes de la maréchaussée.

Revenons à Jean-Christophe Lagarde s’adressant au président Nicolas Maduro :

« Ce qu'est la France ce n'est pas le fait de regarder ce qu'est votre origine (... ) ce qu'est la France c'est quand tu arrives ici, que tu veux être français, et que tu partages nos valeurs, tu es français. On se fout de ta couleur de peau, de ta religion, de tes ancêtres, etc, au contraire, et donc M. Maduro, qui maltraite son pays, ne connaît pas la France et j'avais envie de lui dire en déposant plainte contre lui - On t'emmerde - » [2]. D’abord « je t’emmerde au lieu de « on » serait plus authentique et plus courageux. Et dire que ce cuistre de Lagarde est un élu de la nation qui s’adresse à un chef d’état élu démocratiquement...

La plupart des joueurs d’origine étrangère dont les familles sont venues, ou ont été « importées » pour raisons économiques, pour rebâtir pendant les 30 glorieuses en ont chiées des ronds de chapeau ; sale espagouin, sale portos, sale yougo, sale polac, sale bougnoule, sale bridé, sale chinetok, sale négro... Logés qu’ils étaient dans des préfabs Sonacotra, et ne bénéficiant du regroupement familial que depuis seulement 1976 ; alors que les grandes vagues d’immigrations eurent lieu entre les années 1900 à 1930 puis de 1950 à 1970, constituées exclusivement d’hommes, dans la force de l’âge et qui une fois bien essorés, bien fatigués devaient s’en retourner chez eux pour fonder une famille. « que tu veux être français, et que tu partages nos valeurs, tu es français »...De quelle valeurs parle t-il ? Celles de l’élite bourgeoise qui méprise si fortement la classe laborieuse françaises ? Du parisien qui crache sur le plouc, le péquenot ? De la classe ouvrière qui n’aspire qu’à devenir petit chef, petit bourgeois dans son pavillon ? De la classe moyenne qui regarde toujours vers le haut, son Golgotha bien bourgeois, bien coiffé avec la raie sur le coté, le pull jacquard croisé sur les épaules à chaque meeting du MEDEF ? Tout ça c’est du baratin pour amadouer les « riens ». Les valeurs françaises ahah ! la répoublic me gondole et j’en conchie des confettis. Le pays des droits de l’homme...De fermer sa gueule oui !

Quant à Monsieur l’ambassadeur comme tant de nos représentants, une fois de plus vous nous avez tourné, nous les français en ridicule par votre missive mal rédigée et indigeste et s’il vous plait ne soyez pas étonné qu’un animateur TV se moque de vous en criant vertement : « Araud » sur le baudet....

Georges Zeter/juillet 2018

Réponse en Vidéo de Trevor Noah

Les 23 joueurs français du mondial

2 gaulois

Benjamin Pavard, né en France

Florian Thauvin, né en France

2 dom tom

Raphaël Varane, père martiniquais, et mère française, né en France

Thomas Lemar, Guadeloupe, né en France

4 européens

Hugo Lloris, père d'origine catalane, né en France

Lucas Hernandez, origine espagnol, vit en Espagne depuis l'âge de six ans

Antoine Griezmann, origine allemand et portugais, né en France

Olivier Giroud, origine Italie, né en France

2 Afrique du nord

Nabil Fekir, origine Algérie, né en France

Adil Rami, parents marocains, né en France

10 Afrique de l’ouest

Steven Nzonzi, père congolais et mère française, né en France

Djibril Sidibé, famille originaire du Mali, né en France

Presnel Kimpembe, père congolais et mère haïtienne, né en France

Benjamin Mendy, origine Sénégal, né en France

N'Golo Kanté, origine mali, né en France

Blaise Matuidi, origine Angola, né en France

Paul Pogba, parents guinéens, né en France

Corentin Tolisso, père est originaire du Togo, né en France

Ousmane Dembélé, père malien et mère sénégalo-mauritanienne, né en France

Kylian Mbappé, origine Cameroun et Algérie, né en France

2 Nés en Afrique de l'Ouest

Steve Mandanda, né à Kinshasa en République démocratique du Congo

Samuel Umtiti, né au Cameroun

1 Asie

Alphonse Areola, d’origine philippine, né en France