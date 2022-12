France-Maroc : mince, on a gagné !?

« Bien entendu, l’arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse, surtout quand il est scié par des mains extrêmes et mal intentionnées. Je reste convaincu, pour l’avoir vu, que l’immense majorité des supporters des deux équipes célébreront cette fête dans la joie et la fraternité, par passion pour le ballon rond. » (Mohamed Laqhila, député MoDem des Bouches-du-Rhône, le 13 décembre 2022 dans l'hémicycle).