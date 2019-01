Franck Ribéry mange une entrecôte en « or » et s’attire les foudres de ses fans !

Samedi 5 Janvier, le tweet sanglant de Franck Ribéry fait l’effet d’une bombe nucléaire sur le réseau social. Il est sans appel et semble être la manifestation d’un ras-le-bol total. On peut notamment lire : « Pour 2019, remettons les points sur les i et les barres sur les t…Commençons par les envieux, les rageux, nés surement d’une capote trouée : n*quez vos mères… »

Les réactions ne se font pas attendre. Les fans se sont rués dessus tels des loups assoiffés de sang au point que la publication a été retweetée plus de 39 000 fois et a enregistré près de 4 000 commentaires. La sanction de son club, le Bayern de Müchen, a immédiatement suivie.

Que s’est-il passé pour que le joueur français réagisse ainsi et se retrouve à nouveau en plein centre d’une polémique ? Décryptage d’un pétage de plombs monumental.

Une vidéo « gastronomique » à l’origine de l’affaire

Jeudi 3 janvier, Franck Ribery publie sur son compte tweeter, une vidéo de 40 secondes dans laquelle on le voit dans un restaurant. Jusqu’ici tout semble assez banal.

Le problème provient du contenu de l’assiette du joueur. Le restaurant dans lequel il se trouve, le très célèbre et sélecte « Salt & Bae » de Dubaï, lui a servi une entrecôte de veau littéralement doré et évaluée à près de 1 200 €. Un montant qui n’est pas très loin du smic français.

Les réactions ne tardent pas. Les commentaires partagés des fans montrent le caractère « scandaleux » de ce tweet. Certaines réactions allant jusqu’à mentionner le combat mené depuis plusieurs semaines par les « Gilets Jaunes ».

La presse à scandale en a fait ses choux gras et des journalistes comme Audrey Pulvar des inrockup’tibles sont monté au créneau accusant le joueur munichois d’être un « collabo » qui claque de l’argent pour un caprice. « Monsieur Franck Ribéry si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, il reste plein de causes à financer et soutenir, dans le monde entier » a écrit Audrey dans un tweet en réaction à ce scandale.

Toutes ces réactions aussi violentes les unes que les autres ont piqué au vif l’attaquant du Bayern de Munchen. Ce dernier n’a pas eu d’autres réponses que ce tweet sanglant dans lequel il tient des propos d’une rare dureté envers tous ses détracteurs.

Réaction disproportionnée et sentence trop lourde ou pas ?

On est clairement en droit de se poser la question vu comment les choses ont pris des proportions inquiétantes.

En effet, malgré les soutiens de nombreux fans qui estiment que le footballeur travaille assez dur pour se permettre quelques « folies », la sentence des dirigeants de son équipe ne s’est pas fait attendre. Au contraire, comme un couperet, elle est tombée sur Franck Ribéry. Même si le montant n’a pas été rendu public, le directeur sportif du club, Hasan Salihamidzic s’est prononcé sur cette affaire : « Je lui ai fait savoir que nous lui infligerions une lourde amende. Il l'a acceptée ».

Hasan estime en effet qu’ « Il a utilisé des mots que nous, FC Bayern, ne pouvons pas accepter et que Franck n'a pas le droit d'utiliser, en tant que modèle et joueur du FC Bayern. Cette amende ne semble pas satisfaire les journaux sportifs qui préconisent plutôt le départ du joueur de 35 ans. Le Bild, journal sportif le plus lu en Allemagne, titre qu’en plus de l’amende, l’ailier gauche du Bayern doit être suspendu.

Une autre réaction, les moins attendue reste celle de la PETA. L’organisme qui s’est donné pour mission de défendre les droits des animaux a mis du sel (sans jeu de mots) dans toute cette cacophonie. Et pour marquer le coup, cette association a envoyé au joueur un panier de vivres garantis sans viandes. Comble de l’ironie, toutes ces courses ont été emballées dans une feuille de papier dorée.

Bien que compréhensible, l’attitude de Franck Ribéry reste inadmissible. C’est un symbole, un modèle de réussite qui en inspire plus d’un. Qu’il mange ce qu’il veut, il en a bien le droit. Mais, qu’il réponde de cette manière, c’est simplement inacceptable. Quand on a atteint ce stade de notoriété, la critique sévère est simplement le revers de la médaille du succès. Qu’il en prenne pleinement conscience