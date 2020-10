Giroud peut-il réellement marquer plus de 51 buts, et dépasser Henry ?

Le mal aimé de l’Équipe de France a enfin dépassé Platini. Ce n’est pas rien. Celui que l’on adore détester, est désormais deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

Et hop, le 42ème but ! Malgré les critiques, l’attaquant français continue d’être efficace. Et quand on y pense, il n’est qu’à 9 longueurs d’un certain Thierry Henry. Oui, on parle du même. Celui qui a mis 229 buts à Arsenal.

D’ailleurs, les deux avant-centres ont des styles de jeux opposés.

Mais vraiment très différents.

Les deux participent au jeu, mais le géant de Chelsea le fait de manière peu conventionnelle.

Il est lent, limité techniquement et a bon jeu de tête. C’est un pivot. Attention, cela n’enlève rien à son efficacité. En effet, il a inscrit 42 buts en 102 sélections.

Quant à « Titi », c’est de la vitesse, des passements de jambes et du spectacle.

Est-ce qu’un joueur du style de Giroud, peut passer devant le spectaculaire Henry ?

Olivier peut rattraper Thierry

Il a déjà passé une grande étape lors du match contre l’Ukraine. Il a célébré sa 100ème sélection comme il se doit. En mettant un doublé. Il passe ainsi devant Michel Platini et ses 41 buts.

Mais surtout, il chatouille le record absolu : 51 buts. Plus que 9 (petits ?) buts.

À la fin du match contre les Ukrainiens, Olivier confié : « Dépasser Thierry Henry ? Je vais y aller étape par étape, mais bien sûr si je reste sur les mêmes cadences, je suis optimiste. On verra, mais c’est 9 buts à marquer encore. »

Tout en restant humble, l’attaquant tricolore à l’air confiant.

Et pour cause, le nombre de rencontres qui arrive pourrait lui permettre de pulvériser le record.

Avant la fin de l’année, l’équipe de Deschamps va encore jouer 3 rencontres.

Elle va se frotter à la Finlande, au Portugal et à la Suède. Olivier Giroud pourra alors se rapprocher, du record de l’ancien entraineur de l’AS Monaco.

Et comme il a la confiance du coach, il sera certainement sélectionné lors des rencontres de 2021. Il jouera au moins les trois matchs de poules de l’Euro 2021 (espérons qu’ils aillent plus loin quand-même).

Et avant, il disputera deux matchs en mars et quelques rencontres de préparation juste après.

« Gigi » a donc en tout quelques rencontres pour inscrire 9 buts ou plus.

Comme le football est (très) hasardeux et contextuel, le pivot des Bleus n’y arrivera peut-être pas.

N’oubliez pas que Giroud est déjà resté plus de 1000 minutes sans marquer.

1000 minutes, c’est plus de 10 matchs. Et c’est le temps qu’Olivier Giroud a passé sans marquer le moindre but. Et c’est environ le nombre de rencontres qu’il va lui rester cette année.

Et rappelez-vous de Giroud à la Coupe du monde 2018 : 0 but (mais une contribution exceptionnelle au jeu).

Il peut donc replonger dans une période de disette.

En bref, il devra faire preuve d’efficacité lors des prochaines rencontres. Même contre les plus grands. D’ailleurs, la France affrontera l’Allemagne et le Portugal lors du prochain Euro. L’avant-centre des Bleus devra être bon contre les champions du monde 2014, et les champions d’Europe 2016.

Et pour vous, Giroud peut-il passer devant Henry ?