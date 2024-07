Ici git...O !

Des promesses à la dure réalité, il n’y a qu’un pas, à franchir au pas de course, car ces Jeux Olympiques ressemblent de plus en plus à une farce tragique.

Dans peu de temps, ce sera l’inauguration, et on est passé de la joie à l’inquiétude quand on voit de quelles mesures draconiennes sont entourés ces jeux, emprisonnant à coup de grilles, de flics, de drones, et de codes divers et variés, les éventuels millions de spectateurs…

Au-delà des retombées économiques annoncées en grande pompe, il apparaît aujourd’hui que l’addition sera salée, et ne fera pas démentir les J.O. précédents, qui finalement ont coûté plus que rapporté…

ils ont coûté aux départements, et aux villes qui ont décidé d’accueillir la flamme...180.000 € par département…et entre 5.000 et 200.000 € par commune qui l’a accueilli.

À titre d’exemple, Lembach en a été pour environ 30.000 € alors que le village ne compte que 1.600 habitants. Est-ce bien raisonnable ? lien

Mais c’est globalement qu’il faut se pencher sur la question des éventuelles retombées des jeux, et s’interroger sur les affirmations optimistes de ceux qui sont convaincus que les J.O. auront des répercussions positives sur l’économie du pays.

Astares, un cabinet d’étude a assuré qu’ils pourraient permettre la création de 116 000 emplois, soit une valeur ajoutée de 9,8 milliards d’euros, pour un budget total de 8,8 milliards d’€...mais ajoute prudemment que « la typologie des effets économiques demeure complexe à analyser ».

Le cabinet ajoute que « certains visiteurs pourraient éviter la ville hôte en raison des coûts plus élevés et de transports saturés ». lien

On sait au moins que pour tous les pays qui ont accueilli les jeux, l’impact sur la croissance a été limité, et que ce soit pour la Corée du Sud, la Chine, les USA, la Grèce, l’Espagne, l’Australie, le Brésil, le Royaume Uni, le Japon, cela n’a pas eu d’effet majeur sur la croissance. lien

Ce qui explique que si Paris l’a emporté, c’est qu’il n’y a pas eu finalement d’autres candidatures…lien

Ajoutons que, pour le Japon, les jeux ont laissé un souvenir cuisant, suite à l’énorme scandale financier qui a entaché les jeux, et à la facture finale, plus de 10 milliards d’euros, soit 2 fois plus que prévu. lien

Quant aux retombées en France, il suffit de constater ce qui s’est passé pour d’autres J.O., à Albertville par exemple, ou à Grenoble…

à Grenoble, les 1,5 milliard que ça a coûté, ont obligé le maire de l’époque à augmenter les impôts de 230 %...lien

Et à Albertville, l’addition a été salée aussi : la seule piste de bobsleigh de La Plagne est passée de 130 à 220 millions de francs, et le tremplin de saut à coûté 2 fois plus cher que prévu... quant aux emplois crées, ils ont été effacés par la crise de 1993. lien

On se souvient que des sommes folles ont été engagées pour tenter de rendre la Seine fréquentable. Il est tout de même question de 1, 4 milliard d’euros, auxquels il faudra ajouter d’autres sommes : le collecteur de près de 9 km a coûté 300 millions d’euros, le bassin d’Austerlitz 90 millions...etc lien

Quand au résultat, il est en demi teinte, car si les derniers prélèvements ne dépassent pas les seuils considérés comme mauvais, certains jours, suivant les conditions météorologiques, ils dépassent les seuils dits moyens.

En effet, la qualité de l’eau n’est pas considérée comme suffisante, en raison de virus qui pourraient entraîner des gastro-entérites. lien

Ce n’est pas tout : une ambiance frôlant la parano semble avoir envahi les esprits de nos dirigeants, qui manifestement, voient des terroristes partout.

Entre les zones rouges, les zones bleues, les parisiens en voient de toutes les couleurs...pour obtenir des dérogations, il faut des QR codes, faisant craindre des dérapages institutionnels concernant la confidentialité des informations sur les uns ou les autres...avec en mire l’atteinte aux libertés individuelles.

Si par exemple vous décidez d’inviter des amis sur votre balcon pour assister à un évènement, il vous faudra le déclarer …

Ajoutons l’augmentation quasi prohibitive du prix du ticket de métro, alors que les organisateurs avaient promis l’accès gratuit aux transports en commun pour les détenteurs de billets…

Ajoutons aussi qu’il semble avoir été oublié un point crucial : le personnel de sécurité aura des possibilités d’actions limitées.

Quant aux maigres touristes déjà arrivés, et aux riverains, ils sont perdus suite à la division de la capitale en zones grises, bleues ou rouges. lien

Une psychose chronique systématisée semble s’être emparée des responsables de l’organisation et comme l’écrit un internaute du site Hespress : « on est en train de mettre tellement de sécurité, tellement de normes, que cela frise l’attitude paranoïaque, et qui plus est, dictée par les autorités.(...) Un simple « Allah Akbar » pourrait faire vider le Stade de France ». lien

Et les commerçants vous demandez-vous peut-être ?

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils sont un peu désillusionnés, suite aux restrictions de circulation, c’est la grise mine...lien

certains évoquent même déjà « les jeux de la honte » : "Paris déserté, commerçants exsangues, parisiens partis, touristes pas arrivés"...c’est ainsi que Charles Sannot décrit la situation dans le site « insolentiae »...en concluant « qu’ils aillent tous se faire voir ! ». lien

Les premières bavures apparaissent, des éboueurs sans QR code ont été empêchés de faire leur travail... et le soleil complique la tâche de la police, laquelle est infoutue de lire les codes à cause de l’ensoleillement, et recommande de les imprimer...lien

Pour tout arranger, suite aux deux attaques sérieuses contre un militaire et un policier à Paris, les forces de l’ordre sont en alerte, et les 45 000 policiers sont mobilisés, l’arme au poing.

Mais il n’y a pas que Paris, car les organisateurs ont décidé d’en faire des jeux pour tous les français…

la formule est habile car si de nombreuses compétitions se dérouleront ailleurs...de Marseille à Lyon en passant par Nantes, Bordeaux, St Étienne, Châteauroux ou Nice...sans oublier les départements d’outre mer : Polynésie Française, Guadeloupe, Réunion, Martinique... ce qui va compliquer sérieusement le travail de la police...lien l’expression « des jeux pour tous les français » manque de crédibilité, d’abord vis à vis de tous les SDF parisiens qui se sont vus éjectés du territoire, puis par rapport au prix des places des J.O., car entre 24 euros et 950 euros, ce ne sera pas à la portée de toutes les bourses...mais pourquoi s’affoler, car comme dit mon vieil ami africain : « Celui que le serpent a piqué prend peur d’une simple corde ».

l’image illustrant l’article vient d’alternatives économiques

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

