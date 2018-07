Indigènes et Indigents

Indigènes pour un clin d'œil au film qui a démocratisé l'usage de l'oméprazole* pour certains et indigents pour leur pauvreté d'esprit.

C’est plus ce que c’était !!

Ma bonne dame, tout part en vrille. Cette Coupe du Monde a été la goutte d’eau qui fait déborder le vase de la tolérance. Et celui-ci n'est ni en cristal, ni en or…

Je lis de nombreux articles sur Agoravox et j’interviens parfois. J’en écris aussi, cela fait partie de mes petits hobbies informatiques. Et puis, tant qu’à faire, ce n’est pas le tout d’être un gauchiste – je passe les adjectifs fleuris et habituels de certains – et prétendre aimer son pays, s’exprimer dans un français à peu près correct tient aussi de la pratique de l’écriture. N’étant pas avare de compliments envers ma (toute) petite personne, j’ai la prétention, sinon de savoir bien m’en servir, de faire attention à ce que mon correcteur d’orthographe souligne dans mes textes…

Mais ce n’est pas là le sujet.

Je l’ai déjà écrit, je ne suis pas un passionné de sport – hormis le sport mécanique – et, comme l’a dit un intervenant télévisé récemment, en matière de foot, je suis resté longtemps à penser que la surface de réparation était un lieu où l’on emmenait les joueurs blessés !!

Aussi, vous comprendrez aisément que mes commentaires sur les matchs de l’Équipe de France restent en premier lieu toujours totalement subjectifs et sujets à bien des controverses.

Lors du début de ce tournoi, j’ai jeté un œil distrait sur le match France-Australie. Le lendemain, les discussions allaient bon train à la Brasserie des Sports, l’un de mes lieux favoris de lecture du quotidien Sud-Ouest, la retraite, ce n’est pas fait pour se casser les reins sur les toits !!

Bref, les remarques moqueuses ou acerbes fusaient de toute part et nous sommes passés pour des martiens incultes, le patron et moi, quand on a dit que notre équipe avait visiblement joué avec le frein à main serré. La suite nous a donné raison et nous avons rigolé ensemble de voir les spécialistes, sélectionneurs de tout poil et autres picolos du cru afficher une déconvenue discrète au fur et à mesure de l’avancement des matchs.

Le show final pour ces béotiens du sport a été dans les remarques effectuées sur la composition de la bande à Deschamps. Franchement, quelle catastrophe !! On avait déjà mangé du Desailly, Thuram et autre Zidane en 1998, là, franchement, la couleur moyenne est passée du gris au marron foncé. Il paraît même que la France est la risée du monde entier !! Ben voyons !!

En 1936, on ne se pose pas la question quel aurait été le personnage favori de ces tristes sires entre Jesse Owens et Adolf Hitler. C’est peut-être un peu abrupt comme remarque mais elle est pourtant, à mon avis, parfaitement justifiée.

Il ne manque que les sifflets envers ces traîtres de Giroud ou autre Pavard qui se permettent de se servir de ballons envoyés par un N’Golo Kanté, Umtiti ou Blaise Matuidi !!

Sans aucun chauvinisme, je remercie un sélectionneur bien blanc, bien blond, bien compétent, pour avoir dépassé les considérations étriquées de pisse-vinaigre en tout genre qui ont dû être bien dépités de voir la supériorité blanche et blonde des Croates mise à mal par une horde hirsute de dégénérés plus bronzés les uns que les autres. Même si la victoire a été et sera de toute façon portée au crédit de l’Équipe de France et non pas du continent africain comme cela a été décrit dans quelques commentaires d’Agoravox.

Et là, pour ma part, je suis fier d’appartenir à un pays qui a su présenter, malgré des quolibets de plus en plus nombreux, une équipe de joueurs sélectionnés sur leurs qualités à la fois sportives et humaines, équipe où la cohésion et l’esprit d’abnégation a primé sur l’individuel et l’égoïsme étriqué.

Je me souviens qu’en d’autres époques, nos anciens dirigeants ont su faire appel à l’Afrique pour recruter des soldats qui, quelques verres de mauvaise gnole ingurgités, allaient se faire tailler en pièce sur le front franco-allemand. Je passe sur les trains d’italiens (les ritals !!) qui « sentaient mauvais », et venaient reconstruire un pays laminé par les bombes germaniques durant la Seconde Guerre Mondiale. Rajouter les nord-africains (les bougnoules !!) qui sont venu travailler dans les tranchées des années 60, à l’issue de la Guerre d’Algérie, les portugais avec leur vaillance et leur savoir-faire dans le domaine du bâtiment, j’en passe et des meilleurs.

Ce ne sont pas les polonais – qui, c’est bien connu, sont toujours saouls – travailleurs de fond dans les mines du début du siècle dernier qui contrediront mes dires.

Pour les inconditionnels de la race « supérieure » à la peau blanche, il reste le Tour de France pour se consoler. Je doute toutefois d’une victoire française cette année, comme depuis bien longtemps, Jacques Anquetil revient !! Il ne manque que le prix offert par le marchand de saucissons de service pour consoler nos athlètes du cru et leurs supporters… Un coup de rouge pour faire passer aussi !!

Je sais que mes écrits vont faire bondir tout un tas de commentateurs agacés, je ne cherche même pas les pseudos, je les connais d’avance, mais, à mon avis, ce n’est pas en décriant ces joueurs sur un simple prétexte de couleur de peau que l’on fera avancer la boutique France. Notez que même le Président, qui n’a pas vraiment mes faveurs, ne verra pas son attitude critiquée par ma personne dans cette compétition. Sa manière de faire de la récupération est de bonne guerre et plus rien ne m’étonne dans ce domaine à son sujet…

Et encore bravo aux joueurs !!

*Médicament permettant de réguler l'acidité stomacale et de prévenir ainsi la formation d'ulcères...