L’érotisme dans le sport féminin

Y a-t-il du sacré dans l'érotisme ? Une femme dérègle le jugement avec si peu de chose : un anorak argenté, un short très court, un top bien ajusté, un bikini, quelques grammes de textile ici et là. Et dans certains sports les tenues minimalistes qui mettent en valeur le corps des femmes qui approchent de la perfection sont imposées par les mouvements, les efforts… mais aussi par le spectacle et les médias. On peut citer en vrac : patinage artistique, volley de plage, athlétisme (saut en hauteur, saut à la perche, courses), gymnastique, natation, tennis, ski, danse… qui mettent les corps en scène pour produire des émotions dans lesquelles l’érotisme (avoué ou non) a sa place (souvent la première) bien avant les performances elles-mêmes. Et la séduction ne fait-elle pas partie de la performance ?… Et n’y a-t-il pas un lien naturel entre esthétisme et érotisme ?

A la plage des jeunes femmes s'offrent seins nus et string ficelle entre les fesses et le ballet des volleyeuses est une manifestation d’érotisme bien plus forte : des bras, des cuisses rondes et musclés, des ventres plats, des bas-ventres parfaitement dessinés dans les maillots collants, des seins durs et bien empaquetés, tout cela est parfait et le regard n’est pas distrait par l’environnement ! C'est un pur plaisir de regarder ces jeunes femmes qui courent, qui sautent, qui plongent sur le sable de la plage ; et c'est d'une grande force érotique, il faut l’avouer. Quand la volleyeuse se détend et retombe, elle écarte les jambes et son maillot tendu donne à voir une forme parfaite : c'est beau, fugitif, inoubliable. Certaines ont des queues de cheval qui sortent d'une casquette et tournoient à chaque mouvement, ajoutant ce quelque chose en plus qui n’a pas de nom.

Le patinage féminin porte en lui, à travers ses réalisations esthétiques, une grande force érotique. Les patineuses sont à la fois des athlètes accomplies au corps musclé et des danseuses également accomplies aux mouvements ensorceleurs. (On peut avoir moins de sympathie pour le type qui les accompagne dans leurs figures, les soulève, les porte, les fait glisser contre lui, passe le bras entre leurs jambes et se permet même de les envoyer en l'air !) Certaines positions laissent à penser qu'ils font l'amour sur la glace, patins aux pieds. Habillées très court leurs robes légères dévoilent à chaque mouvement leurs corps qui tournent devant les yeux, bien serrés dans le textile tendu des collants, sont d’une perfection plus qu'humaine, comme une offrande aux mortels de quelque dieu facétieux. Mais dans le sport le Nu n'a pas sa place – imagine-t-on une patineuse nue sur la glace ? –

Sur une piste d'athlétisme les femmes sont plus proches de la nudité : short retaillé comme une culotte, haut réduit à un soutien-gorge, voilà bien ce qu'appellent à la fois l’exercice sportif et le spectacle. Au saut en hauteur les Belles explosent comme des feux d'artifice ! Elles sont longues, fines, musclées... avec des jambes longues, fines, musclées... des bras ronds, fins et musclés... et il arrive que certaines ont des visages de déesses antiques comme la grande et magnifique Croate, Blanka Vlasic. Ses trois derniers pas sont éblouissants de puissance et de fluidité : ses jambes dessinent une courbe parfaite pour jeter le corps au-dessus de la barre, c'est prodigieux ! Et les bras qui amplifient le mouvement ! Et le cri qui suit : l'expulsion de toute la concentration mentale est dans ce cri ! Sur le grand écran du stade ou celui de ta télé on ne perd pas une phase du saut : comment elle enroule son dos sur la barre et jette ses jambes en l'air pour faire un demi-saut périlleux arrière ; son nombril est l'épicentre de son corps quand, le saut réussi, elle se déplie sur le tapis de réception en levant les bras pour saluer la foule et sautiller de joie, le visage transfiguré – et son découpage en gros plan cinématographique est un bonus pour le spectateur. Elle quitte le sautoir, enfile son survêtement et devient, dans l'attente du prochain saut, une femme cachée, ordinaire, anonyme..., qui se lèvera du banc pour se transformer une nouvelle fois en cette femme exceptionnelle qui produit cette émotion esthétique singulière. Il faut suivre chaque étape du saut pour en bien saisir la grandeur : l'athlète va enlever son survêtement selon un rite qu'elle s'est donnée et qui conditionne sa concentration ; puis elle va se diriger vers ses marques au sol en les grattant du pied ou en les regardant avec attention, toutes choses parfaitement inutiles mais qui relèvent de son rituel de préparation ; sa position de départ peut être marquée par une immobilité absolue de quelques secondes suivie de petits mouvements de bras, de mains, de tête, de balancements sur une jambe d'appui : des tics parfaitement contrôlés ; le regard devient fixe, les yeux grands ouverts sont fichés sur la barre et elle entre dans un autre espace-temps où elle est absolument seule ; le silence se fait dans le stade grâce aux écrans géants qui permettent aux dizaines de milliers de spectateurs de suivre cela de façon intime ; le gros plan de la télévision atteint la limite du supportable quand enfin elle libère le stade en faisant son premier pas après un petit mouvement de recul sur la jambe d'appui : une foulée de félin avec des gestes posés de façon millimétrée... Le rite a produit le rythme qui conditionne la perfection du saut : ça passe oui ou non, mais à chaque fois un miracle s'est produit.

Avec la perche on reste dans le même schéma, mais le saut est si difficile que la technique écrase la dimension esthétique. Il faut attendre qu'elle retombe sur les matelas pour retrouver l'acte érotique. Il y a cette Russe, Yelena Gadzhievna Isinbayeva – la tzarine - qui n'a pas de rivale, sauf pour le saut lui-même : l'athlète parfaite. Quand elle se retourne après avoir enroulé la barre c'est l'instant magique de la chute : une demi-seconde environ comme le veut la gravité. Le corps alors libéré, les bras et jambes écartés, et quand c'est réussi, un saut périlleux arrière avant de quitter les matelas... juste pour le fun ! Elle sait tout faire cette gymnaste !

La natation pourrait nous donner un meilleur spectacle si le maillot des femmes se rapprochait du bikini ! Ces belles plantes sont un peu carrées d'épaules, mais l'ensemble est généralement agréable à regarder nonobstant leurs combinaisons qui descendent jusqu'aux genoux et montent haut en écrasant la poitrine. Le ventre est sous plastique, c’est une faute de goût ! Les organisateurs et autres professionnels n'ont rien compris, ils n’ont aucun sens esthétique ; on pourrait croire qu’ils n'ont jamais vu une femme de leur vie !

On peut poursuivre l’analyse. Chacun ayant son sport favori. On retrouve souvent les mêmes ressorts, même dans des sports très habillés comme le ski ou l’équitation… Ces jeunes personne sont jeunes et belles… leurs corps sont offerts… et certains ne résistent pas aux démons qui se cachent dans le sport féminin et conduisent parfois au crime…