L’histoire des JO 1896-1924

Depuis le 8 janvier, l'Œil dans le Rétro de Pierre Marlet raconte les histoires des JO.

Se plonger dans les événements olympiques du passé éclaire le présent par l'intermédiaire du sport, de la politique et de l'économie. Pourquoi de grands événements ont eu lieu, ont marqué leur temps en devenant des souvenirs parfois, mal interprétés ou tombés véritablement dans l’oubli. Ils posent des questions parallèles qui ont eu un impact déterminant. Le monde ne parle pas français ou anglais en partie à cause de la guerre de 7 ans et un peu la faute à Napoléon. Le monde a échappé à la guerre nucléaire durant la guerre froide grâce au sang froid d’américains ou russes. C'est faire revivre les grands dictateurs du XXe siècle avec Staline, Hitler, Mussolini. L’histoire de Belgique par les rois comme Albert Ier ou Léopold II. L'histoire de France avec François Mitterrand, Charles De Gaulle, Emmanuel Macron ou Nicolas Sarkozy au travers des campagnes présidentielles. L'histoire américaine avec Martin Luther King, Donald Trump ou Barack Obama, des racines du racisme, de John Fitzgerald Kennedy a détesté la CIA après l’invasion ratée de Cuba. L’Histoire mondiale avec Margaret Thatcher, Juan Carlos sauveur de la démocratie espagnole, du mot "génocide" en Ukraine. Par le football, l'Argentine entre dans la géopolitique par Maradona ou Messi. Les mythes créés par Raymond Poulidor ou Eddy Merckx de la grande Histoire à travers des destins particuliers d’individus ou de nations.

Une révision de " Chroniques du 20ème siècle", un petit tour du coté de Wikipedia "Jeux olympiques".

Première étape depuis 1896 jusqu'à il y a exactement 100 ans en 1924.