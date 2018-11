La double malédiction de l’arc-en-ciel

Certains cycliste de légende n’ont jamais réussi à gagner le Championnat du Monde, d’autres ont amèrement regretté d’avoir conquis le maillot irisé, et ce dès l’année suivant leur sacre …

Le Tour de France est la plus prestigieuse des courses cyclistes, le record de l’heure est le défi ultime. Mais le championnat du monde de cyclisme, telle la Coupe Davis en tennis, a un parfum particulier, de même que la course en ligne des Jeux Olympiques (réouverte aux professionnels depuis Atlanta en 1996). On porte le maillot national avec la rage chevillée au corps, en espérant faire retentir l’hymne de son pays à l’étranger, tel Louison Bobet qui avait la fierté du général de Gaulle en 1954, faisant jouer la Marseillaise en Rhénanie, dix ans après la Libération de Paris du joug de l’Occupation allemande, après la victoire du champion breton sur le circuit de Solingen. Comme le disait le pilote de F1 italo-américain Mario Andretti, en F1, on ne se bat pas que pour la gloire ou pour l’argent, on se bat aussi pour faire retentir l’hymne de son pays à l’autre bout du monde. C’est exactement la même chose en cyclisme, mais certains n’ont jamais eu ce plaisir aux Championnats du Monde. Quant à d’autres, ils l’ont payé bien cher, tel Sisyphe poussant son rocher aux Enfers …

Ils n’ont jamais conquis leur Graal irisé