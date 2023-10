La flèche du temps s’est brisée

Un point, c'est tout…

Il advint que le temps de ces vaillants combattants s'arrêta soudain sur trois coups de sifflet stridents dans une arène rendue soudain silencieuse par ce signal qui brisa impitoyablement une flèche qui devait poursuivre son trajet encore quinze jours durant. Les guerriers tombèrent à genoux, des larmes leur vinrent aux yeux qu'ils ne pouvaient réprimer malgré tous ces regards braqués sur eux. Leur rêve s'arrêtait là, il y avait une embrouille dans la chronologie, une fin de non-recevoir pour ceux qui s'imaginaient prophètes en leur pays.

Il se trouve que quelques jours plus tôt, idée saugrenue d'un certain Max ou curieuse volonté de pousser le symbole à son paroxysme, nos valeureux guerriers du chronomètre s'étaient rendus sur le chantier de Notre Dame de Paris. Les yeux au ciel, ils cherchèrent en vain la flèche de Viollet-le-Duc, qui elle aussi s'était brisée un soir de grand tumulte. Ils ignoraient alors que le maître du temps et le gardien de nos horloges terrestres allaient leur jouer ce mauvais tour, avancer leur dernière minute de près de quinze jours.

C'est justement du ciel, celui que tout bon gaulois redoute qu'il ne lui tombe sur la tête, que churent leurs espoirs. Des ogives tirées au cordeau, des chandelles brûlantes allumèrent les cierges de ce deuil porté par tout le peuple de l'Ovalie. Mettre les deux genoux à terre faute d'avoir pu se saisir de ce don du ciel prouve à quel point l'ingratitude du grand architecte est sans limite.

Que la nation Arc en Ciel ait fait tomber une pluie de chandelles sur la tête de nos petits enfants de chœur, prouve à quel point il est prudent de ne jamais se jouer des symboles. Ils se retournent souvent contre ceux qui veulent les plier à leur volonté. Ils finissent par boire le calice jusqu'à la lie, abandonnant d'un coup la quête d'une coupe qu'ils prenaient tous pour le saint Graal.

Si l'enfer est pavé de bonnes intentions, il prend parfois l'aspect d'une pelouse sur laquelle rien ne se déroule comme prévu. La haute intensité n'a pas suffi à juguler la surpuissance des forces du mal, de ces guerriers de leur apocalypse. Il est vrai que toutes ces offrandes faites la main sur le cœur, ont nourri ce rouleau compresseur au point de transformer ce qui devait être la voie glorieuse en chemin de croix.

Crucifiés pour un point ce n'est pas au chant du coq que leur dernière heure sonna. L'histoire se répète puisqu'en 1995, c'est un chronomètre en or qui avait interrompu le mouvement des aiguilles. Cette fois, le directeur du jeu se contenta d'une seule pièce d'argent pour que le sort tombe du mauvais côté. Il serait fort mal venu de lui mettre sur le dos un verdict qui s'est nourri de la fébrilité, l'empressement, les maladresses et le manque de réalisme des soldats de celui qui pensait commander la flèche du temps.

La fête va continuer sans nos bons apôtres de l'ovalité. C'est une fois encore le nouveau monde qui s'y taillera la part du lion, ces territoires qui avaient échappé, disaient les hommes d'église, à la bonne nouvelle. C'est une nouvelle démonstration que la controverse de Valladolid n'avait aucun sens. Il faut bien admettre que l'hémisphère sud a remis les pendules à l'heure lors de cette compétition où d'aucuns prétendaient mettre un terme à leur hégémonie.

Il se peut que ce texte paraisse abscons pour qui n'a pas suivi le discours de notre grand prêtre du quinze de France. À sans cesse instrumentaliser les symboles, il s'est pris les pieds dans l'ésotérisme de pacotille qu'il nous a servi durant cette longue retraite de méditation qu'il a imposé à ses fidèles disciples. Les missionnaires de la flèche du temps vont s'en retourner chez eux en espérant qu'ils puissent tous se remettre de cet étonnant décalage horaire…

Afin de leur apporter ma modeste contribution je tiens à les avertir aimablement que le passage à l'heure d'hiver se déroulera dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre 2023. Ils auront mis la flèche depuis assez longtemps pour revenir à notre modeste chronologie de mortels.