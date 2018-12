Le Onze de Légende du Liverpool FC

Opposé en cette fin d’année au Paris SG, le club des Beatles est une équipe mythique. L’occasion de (re)découvrir ici les plus grands noms passés par son légendaire vestiaire.

Avec plus d’une soixantaine de trophées nationaux et internationaux à leur actif, les Reds font partie du Top 5 des équipes les plus titrées au monde en compagnie des autres institutions planétaires que constituent le Real Madrid, le Milan AC, le Bayern Munich et le FC Barcelone. Jugez-en par vous-même : 5 Champions Leagues, 3 Coupes UEFA, 3 Supercoupes d’Europe, 18 Premier Leagues, 15 Community Shields, 8 Coupes de la Ligue et 7 Coupes d’Angleterre… Rien que ça ! Mais qui furent les principaux protagonistes de ces succès à la pelle ? Flash-back à Anfield via ce onze 100% « Made in Mersey ».

1. Ray CLEMENCE (gardien anglais, n é le 05/08/1948)

Dernier rempart et première légende du club, ce gardien imperméable officie dans le but des Reds durant près d’une quinzaine d’années (1967-1981). Lancé en 1968, il garde sa cage inviolée dès sa première apparition à Anfield. Vainqueur de trois Champions Leagues, deux Coupes UEFA, une supercoupe d’Europe et pléthore de titres nationaux, il rend 335 « clean-sheets » en 665 apparitions, soit plus de 50% de ses matchs sans prendre de but ! Titulaire à 337 reprises consécutives sans manquer la moindre rencontre de septembre 1972 à mars 1978, il sera le héros du premier sacre des siens en C1 en réalisant nombre de sorties et autres parades décisives. Menacé par l’émergence de Bruce Grobbelaar, il s’engage en 1981 à Tottenham, club avec lequel il remporte une nouvelle Coupe d’Europe en 1984. Sélectionné à 61 reprises en équipe nationale de 1972 à 1984, Clemence deviendra par la suite entraineur des gardiens, puis superviseur des jeunes talents pour le compte des Three Lions.

2. Phil NEAL (latéral droit anglais, né le 20/02/1951)

Recruté par Bob Paisley, Phil Neal fait ses débuts à Anfield lors du derby face à Everton en novembre 1974. Parfait prototype du coéquipier modèle, il présente l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du ballon rond anglo-saxon avec huit titres de champion, quatre Coupes de la Ligue et cinq Supercoupes d’Angleterre. Mais c’est surtout sur le plan européen que son tableau d’honneur sort du lot : vainqueur de la Coupe UEFA 1976 et de la Supercoupe d’Europe 1977, il restera à jamais comme le seul joueur à avoir remporté les quatre premières Champions Leagues de Liverpool en 1977, 1978, 1981 et 1984 ! Défenseur accrocheur, bon tireur de penalty (il en a notamment marqué en finale de Coupe d’Europe), Phil Neal a scoré à 59 reprises au cours des 650 matchs qu’il a disputés avec la mythique tunique rouge sur les épaules. Recordman avec ses 417 apparitions successives sans manquer le moindre match des Reds entre fin 1974 et 1983, Neal compte également une cinquantaine de capes en équipe nationale.

3. John-Arne RIISE (latéral gauche norvégien, né le 24/09/1980)

Comme tout club britannique qui se respecte, Liverpool a pu compter sur une véritable colonie scandinave venue garnir ses rangs au fil du temps : les Danois Agger et Molby, les Finlandais Litmanen et Hyypia, les Norvégiens Bjornebye, Heggem, Kvarme, Leonhardsen et Riise ou encore le Suédois Hysen… Mais parmi eux, un nom se dégage : John-Arne Riise. Séduisant champion de France 2000 avec Monaco, ce latéral gauche offensif quitte la Côte d’Azur en 2001. Ironie du sort, à peine débarqué sur les bords de la Mersey, il refera le voyage en sens inverse pour disputer la Supercoupe d’Europe au Stade Louis-II (victoire 3-2 face au Bayern). Passeur décisif face au Milan AC en finale de C1, pourvu d’une frappe de mule, il évoluera sept ans chez les Reds (350 matchs pour 31 buts) avant de filer à la Roma. Chouchou du public qui raffolait de ses tirs lointains, Riise a glané sept titres en rouge. Indiscutable en Norvège, il est le recordman de sélections pour son pays avec pas moins de 110 apparitions au compteur.

4. Jamie CARRAGHER (stoppeur anglais, né le 28/01/1978)

Fan du rival Everton dans son enfance, Carragher deviendra pourtant l’un des grands tauliers des Reds. Juste derrière l’intouchable Ian Callaghan et ses 857 présences sur la feuille de match, Jamie, 737 matchs pour Liverpool, est en effet le second joueur à avoir le plus souvent porté la tunique du LFC. Aligné à 150 reprises en Coupes d’Europe (record du club), il promènera sa robuste carcasse dans les travées d’Anfield pendant plus de vingt ans (1992-2013). Vice-capitaine polyvalent, aboyeur en chef de l’arrière-garde rouge des années 2000, capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur les côtés, il a su gagné la confiance des différents capitaines (John Barnes, Paul Ince, Jamie Redknapp, Steven Gerrard) et autres managers (Roy Evans, Gérard Houillier, Rafael Benitez, Roy Hodgson et Kenny Daglish) qu’il a côtoyés. Considéré par Didier Drogba comme l’arrière le plus solide de Premier League en son temps, Carragher a également porté le maillot des Three Lions à 38 reprises entre 1999 et 2010.

5. Alan HANSEN (libéro écossais, né le 13/06/1955)

Formé à Partick Thistle, Alan s’engage chez les Reds à l’été 1977. D’abord remplaçant, le jeune écossais s’illustre dès 1978 en devenant titulaire indiscutable. Vainqueur de 23 trophées avec Liverpool (dont huit Premier Leagues et trois Champions Leagues), son coach, Bob Paisley, le considère alors comme le défenseur central le plus doué de l’histoire du foot britannique. Roc ancré au cœur de la défense, il sera le patron de l’arrière-garde liverpuldienne lors des grands succès du club dans les années 1970 et 1980. Membre du mur rouge qui ne concéda que seize buts lors de la saison 1978-79, Hansen a disputé 620 matchs pour le compte du LFC. Seul bémol, malgré ses excellents états de fait en club, il n’est jamais parvenu à s’imposer en sélection. Présent lors du Mondial 1982, il perdra sa place lors de la prise de fonction d’Alex Ferguson en 1985. Consultant TV pour la BBC, il est devenu une référence en la matière, notamment pour ses prises de position parfois très tranchées sur le plan défensif.

6. Xabi ALONSO (milieu défensif espagnol, né le 25/11/1981)

En voilà un que les moins de vingt ans connaîtront assurément. Issu de la pépinière de la Real Sociedad, Xabi s’illustre par des débuts prometteurs à la maison. Vice-champion et élu joueur de l’année 2003 en Espagne, Alonso est recruté par le LFC à l’été 2004. Là encore, suite à son entrée tonitruante contre Fulham, le Basque se fait directement une place dans le cœur des supporters en permettant aux siens de signer un come-back renversant (de 0-2 à 4-2). Parmi les meilleurs passeurs du monde, il ravira son compatriote de coach, Rafa Benitez, en signant le but de l’égalisation à trois partout face à Milan en finale de C1. Associé (au sein d’un binôme magique) à Steven Gerrard dans l’entrejeu, l’élégant médian sera l’un des grands artisans du renouveau liverpuldien des années 2000. La suite n’a de secret pour personne : un transfert au Real, un autre au Bayern, 114 capes ibériques et un palmarès long comme le bras agrémenté d’une Coupe du Monde, deux Euros et deux Ligues des Champions !

7. Kevin KEEGAN (milieu offensif anglais, né le 14/02/1951)

Débarqué de Scunthorpe (D4) en 1971, ce talent pur, débordant d’énergie, insuffle à son équipe une incroyable rage de vaincre. Aussi dangereux balle au pied que dans les airs (en dépit de sa petite taille), KK s’affirme d’emblée comme un élément-moteur. Sous la houlette de Bill Shankly, il inscrit son premier but en rouge après seulement douze minutes passées sur la pelouse. Associé à John Toshack, Keegan devient le trublion de l’attaque rouge. Auteur de cent buts chez les Reds dont un lob d’anthologie sur Peter Shilton, décisif lors des Coupes UEFA 1973 et 1976, vainqueur de la C1 en 1977, cet électron libre (surnommé Mighty Mouse pour sa capacité à se faufiler) aura également permis au LFC de renouer avec les joies des sacres en championnat. Ballon d’or 1978 et 1979 avec Hambourg, il fera par la suite les beaux jours de Southampton et Newcastle avant de devenir manager. Sélectionné à 63 reprises, Keegan est (en compagnie de Best et Charlton) l’une des plus grandes légendes du foot d’outre-Manche.

8. Steven GERRARD (milieu relayeur anglais, né le 30/05/1980)

S’il ne devait en rester qu’un, ce serait lui ! Symbole, issu du centre de formation qu’il fréquente depuis l’âge de neuf ans, Steven restera fidèle à son berceau de 1989 à 2015 ! Lancé par Gérard Houillier en 1998, il est un élément-clef des épopées du LFC de 2001 et 2005. Considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain du monde, il illumine le jeu des Reds par ses transversales millimétrées et ses frappes aussi puissantes que précises. Homme du match lors de la finale face au Milan et élu meilleur joueur de l’histoire du club par le kop rouge, Gerrard a marqué de toute sa classe la formation de la Mersey. Ballon de bronze 2005 et vainqueur d’une dizaine de trophées, seule la Premier League s’est toujours refusée à lui. Triple vice-champion, l’homme aux 710 matchs (186 buts) chez les Reds regrettera à jamais cette maudite glissade de 2014 qui le privera d’un sacre que Liverpool attend depuis près de trente ans ! Sélectionné à 114 reprises (à l’instar de son « jumeau » Alonso), il est la légende des légendes du LFC.

9. Ian RUSH (avant-centre gallois, né le 20/10/1961)

Miraculé d’une méningite contractée à l’âge de sept ans, Rush garde de ce douloureux épisode une force de caractère toute particulière. Repéré à Chester City à la fin des seventies, il quitte son Pays de Galles natal pour la cité industrielle en 1980. Modèle d’humilité et d’abnégation, l’avant-centre moustachu entame alors (à l’exception d’une pige mi-figue mi-raisin à la Juventus de Turin) une histoire d’amour (18 trophées) d’une quinzaine d’années au LFC. Huit fois top-scorer du club entre 1982 et 1994, ce renard des surfaces est aussi le meilleur buteur de l’histoire des Reds avec 346 buts en 660 matchs. Auteur d’une saison 1984 de tous les superlatifs, il plante près d’une cinquantaine de pions et glane au passage la C1, la Premier League, la Coupe de la Ligue, les titres de meilleur footballeur, meilleur joueur et meilleur buteur d’Angleterre, ainsi que le prestigieux soulier d’or européen ! Longtemps recordman de buts de la sélection galloise, son score (28 buts) n’a été battu qu’en 2018 par Gareth Bale.

10. Kenny DALGLISH (meneur de jeu écossais, né le 04/03/1951)

Bardé de titres avec le Celtic Glasgow, la pépite Dalglish effectue le court déplacement qui sépare l’Ecosse du nord de l’Angleterre à l’été 1977 pour remplacer Kevin Keegan du côté d’Anfield. Très vite, le kop se rend alors compte qu’il n’a pas vraiment perdu au change. Vainqueur de la Supercoupe d’Europe dès son arrivée, il ponctue sa première saison sur les bords de la Mersey d’une trentaine de buts, dont celui de la victoire face au FC Bruges en Coupe des Champions ! Au total, il signera treize saisons, disputant 515 matchs et inscrivant 172 buts chez les Reds de 1977 à 1990. Vainqueur d’une vingtaine de trophées au LFC, celui qui sera considéré par Bob Paisley comme le joueur le plus doué à avoir porté la tunique rouge glane au passage le surnom de King Kenny ainsi que le prix du joueur le plus apprécié de l’histoire du club. Ballon d’argent en 1983, nommé dans la liste FIFA 100 signée Pelé, l’homme le plus capé d’Ecosse deviendra par la suite coach à succès, notamment chez les Blackburn Rovers.

11. Michael OWEN (attaquant anglais, né le 14/12/1979 )

« Sa forme est temporaire, sa classe est permanente » voilà comment l’on pourrait résumer le parcours de ce petit prodige. Révélé à la face du globe via son but extraordinaire face à l’Argentine lors du Mondial 1998, Michael Owen est le meilleur attaquant issu de la pépinière rouge. Feu follet, très adroit devant le but, il forme à ses débuts un duo prolifique en compagnie du truculent Robbie Fowler. Meilleur espoir 1998 et double meilleur buteur de Premier League en 1998 et 1999, c’est en 2001 qu’il entre au panthéon du LFC. Figure de proue du quintuplé « Coupe et Supercoupe UEFA – Cup – League Cup – Community Shield » réussi par les hommes de Gérard Houiller, il est élu ballon d’or au nez et à la barbe de Raul (Real), Kahn (Bayern) et Beckham (Manchester United). Auteur de 158 réalisations en 297 apparitions chez les Reds et buteur à 40 reprises en 89 sélections, la suite de sa carrière (à Madrid, Newcastle et Manchester) sera malheureusement émaillée par d’innombrables blessures...

Joker : Roger HUNT (buteur anglais, né le 20/07/1938)

« Once again » plus de place dans le onze mais impossible de ne pas ajouter un remplaçant de luxe à cette « dream team ». Or, de Fernando Torres à Mohamed Salah en passant par Luis Suarez, force est de constater que les candidats VIP ne manquent pas… Ceci étant, en fouillant un chouia dans les archives du LFC, c’est le nom de Roger Hunt qui finit par s’imposer. Natif du Lancashire, ce chasseur de buts rejoint le Merseyside en 1958. Finisseur d’exception, il permet aux Reds de retrouver l’élite du foot britannique en empilant 41 buts lors de l’exercice 1961-62. Puissant, rusé et rapide, Hunt terminera huit fois meilleur marqueur des Rouges et demeure le buteur le plus prolifique du club en championnat avec 245 unités à son compteur (286 au total). Finaliste de la Coupe des Coupes, meilleur buteur et champion d’Angleterre en 1966, « Sir Roger » (34 capes pour 18 buts) sera également sacré champion du monde la même année après avoir notamment signé un doublé face à la France au premier tour.

Coach : Bob PAISLEY (entraineur anglais, né le 23/01/1919)

Toutes proportions gardées, Bob Paisley est le Guy Roux du foot anglais. A l’instar du gourou historique de l’AJ Auxerre, Bob passera ainsi près de cinquante années au sein du Liverpool FC. D’abord défenseur, physiothérapeute, entraineur puis manager, il prend la succession du non moins mythique Bill Shankly en 1974. Maître à penser des Reds, il devient alors en moins de dix ans le technicien le plus titré du club, glanant une vingtaine de trophées dont six titres de champion d’Angleterre. Vainqueur de la Coupe UEFA, de la Supercoupe d’Europe et de trois Coupes des Champions, il sera ainsi le premier coach au monde à gagner la C1 à trois reprises en 1977, 1978 et 1981 (Ancelotti et Zidane l’ont depuis rejoint au sein de ce club très fermé). Bien que peu bavard, son capitaine Graeme Souness confie qu’il a toujours mené le LFC d’une main de fer. Décédé en 1996, il a laissé une emprunte indélébile dans les travées d’Anfield.

Lionel Ladenburger

